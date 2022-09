Haunted Chocolatier: Allt vi vet hittills

Haunted Chocolatier är nästa spel från skaparen av Stardew Valley, ConcernedApe.

I Haunted Chocolatier kommer du att spela som chokladtillverkare med målet att göra den bästa chokladen någonsin. Framgång kräver att du samlar in så många sällsynta och spännande ingredienser du kan, för att göra dina skapelser så läckra som möjligt. Åh, och du kommer att arbeta i köket i din egen hemsökta herrgård.

Hittills har vi bara fått se en gameplay-trailer och utvecklaren ConcernedApe har betonat att spelet fortfarande bara är i tidig utveckling. Om du är som oss och fortfarande älskar att spela Stardew Valley, är du säkert ivrig över att få spela den här titeln redan nu. Det vi har sett hittills har gjort oss ännu mer förväntansfulla - handlingen är underbart charmig och den tidiga gameplay-videon verkar bjuda på samma avslappnade vibbar som fick alla att bli kära i Stardew Valley. Återkomsten av Stardews vackra konststil är också en välkomstbonus.

Om du väntar lika ivrigt på Haunted Chocolatier som vi gör, läs sedan vidare för att ta reda på allt vi för närvarande vet om Stardew Valley-utvecklarens nästa spel. Det inkluderar alla speldetaljer som visats hittills, vilka plattformar du kommer att kunna spela det på och när vi förväntar oss att spelet släpps.

Haunted Chocolatier - släppdatum och plattformar

Vad gäller plattformar har utvecklaren bara bekräftat att det kommer till PC just nu, men har även sagt att han har "alla avsikter att släppa det på de andra stora plattformarna också".

Vi kommer nästan säkert att se Haunted Chocolatier stöds på Steam Deck (opens in new tab), även om vi förväntar oss att det också kommer till Nintendo Switch (opens in new tab), Xbox Series X (opens in new tab)/S och PS5 (opens in new tab). Det kan dock bli en senare release som med Stardew Valley. En mobil release är dock osannolik och vid frågan på Twitter svarade ConcernedApe tydligt (opens in new tab): ​​"Jag vet inte. förmodligen inte, om jag ska vara ärlig".

Tyvärr har spelet ännu inget satt släppdatum ännu - inte ens ett vagt "2022" releasefönster. Lanseringsdetaljer kring Haunted Chocolatier är väldigt få just nu och på spelets FAQ-sida (opens in new tab), skriver ConcernedApe:

"Jag kan inte binda mig till ett släppdatum ännu. Det är fortfarande relativt tidigt i utvecklingen och jag vill kunna arbeta i fred utan trycket som kommer med ett släppdatum, eller ens ett beräknat släppdatum". Från och med september 2022 har det inte förändrats, så vi förväntar oss inte att se det släppas förrän åtminstone 2023.

Haunted Chocolatier: trailers

Tillkännagivande-trailer

Just nu har vi bara trailern som släpptes i samband med tillkännagivandet för Haunted Chocolatier, som gav oss en bra titt på vad vi kan förvänta oss av spelet. Du kan se denna i sin helhet nedan:

Haunted Chocolatier: gameplay och handling

Tack vare den tillkännagivandetrailern har vi en uppfattning om vad vi kan förvänta oss. Till att börja med finns det mycket likheter med Stardew Valley. Mest uppenbart är återkomsten av Stardews ikoniska pixelartade konststil som kommer att ge liv till det här spelets nya karaktärer och platser.

Men vi ser också att Stardews strids- och romantiksystem kommer att göra en återkomst. Om namnet inte var en giveaway, ser det ut som Haunted Chocolatier kan ha mer olycksbådande element än ConcernedApes tidigare spel. Trailern visar vänliga spöken som hjälper till att sköta din chokladbutik, men vi får också se en bartender som heter Nigel.

Sättet som scenen presenteras på gör att det verkar som om Nigel inte är så glad över att se en ny chokladtillverkare i stan, men vi får vänta och se. ConcerenedApe har betonat att detta är ett spel som fortfarande är väldigt tidigt i utvecklingen, så det kommer att dröja innan vi sannolikt kommer att få se nya funktioner som läggs till i Haunted Chocolatier.

Vi vet att det kommer att bli en viss överlappning med Stardew Valley, men i vilket sammanhang är fortfarande okänt. Hittills har ConcernedApe varit angelägen om att klargöra att Haunted Chocolatier kommer att ha en fristående identitet. ConcernedApe upprepade detta när han pratade med ett fan i en Twitter-tråd, där han skrev;

"Det kommer att bli sitt eget separata spel med en fristående identitet... det är inte ett "Stardew Valley 2". Men det kan finnas en del delade detaljer i handlingen, jag har inte spikat exakt i vilken grad de två kommer att vara sammankopplade".

Vi kommer att hålla dig uppdaterad så fort vi får höra något mer om Haunted Chocolatier.

Haunted Chocolatier: nyheter och rykten

Haunted Chocolatier får en ny skärmdump

ConcernedApe gav oss en liten ny uppdatering av spelet, då han gick ut på Twitter för att släppa en helt ny skärmdump. Även om det inte går att urskilja särskilt mycket från den här bilden, är det åtminstone en trevlig uppdatering att projektet går framåt. Vid frågan om hur utvecklingen fortskrider svarade ConcernedApe:

"Framstegen är ganska bra, men det tar lång tid att skapa ett spel och jag gör det här helt från grunden (förutom den mycket sällsynta återanvändningen av några få delar från Stardew Valley, där det är vettigt. Jag är fortfarande mitt uppe i den långa processen”.

Haunted Chocolatier kommer att ha sin egen identitet

Eric "ConcernedApe" Barone nyligen frågan från ett fan på Twitter om det kommer att finnas referenser till Stardew Valley i Haunted Chocolatier. Barone bekräftar att det kommer att finnas, även om han betonar att han ännu inte bestämt sig exakt hur utbredd kopplingen mellan de två spelen kommer att vara.

Specifikt hävdar Barone att han vill att "Haunted Chocolatier ska ha sin egen identitet". I samma Twitter-tråd avslöjade Barone också att Stardew Valley kommer att få en ny uppdatering i framtiden, även om den kommer att fokusera på modding. Förvänta dig därför inte någon större innehållsuppdatering när den väl dyker upp.

Romantiska relationer kommer tillbaka

I en intervju med VGKami avslöjade Barone att Haunted Chocolatier också kommer att inkludera romantiska relationer. Han utvecklade dock inte särskilt mycket och sade: "Det kommer att finnas relationer som i Stardew Valley. Jag har inte bestämt exakt hur systemet kommer att fungera ännu. Och jag har tänkt att närma mig vissa saker annorlunda den här gången."