Här är vår första titt på Logitechs konkurrent till Steam Deck

De första bilderna av Logitechs kommande handhållna konsol har dykt upp på nätet och det ser ut en blandning av Steam Deck (opens in new tab) och Nintendo Switch.

Efter lanseringen av Valves Steam Deck försöker Logitech ta sig in på marknaden av handhållna konsoler med sin egna konsol. De förväntas lansera ett bärbart molnbaserat gaming-system senare i år, även om det inte officiellt har släppt några bilder av produkten ännu.

Den produktiva läckan, Evan Blass, påstår sig ha gett oss vår första titt på konsolen genom att ladda upp tre bilder till Twitter (opens in new tab). Alla tre har sedan dess tagits bort på begäran av Logitech, vilket möjligen bekräftar att bilderna var äkta. De har sedan dess laddats upp igen på sociala medier av andra användare.

Låt oss presentera Nintendo Deck

Leaked: Logitech & Tencent Games announce partnership to advance handheld Cloud Gaming ☁️ 🎮 https://t.co/2FzpXBUT2z pic.twitter.com/f2tZOoA3L5August 30, 2022

Konsolens design påminner verkligen om Nintendo Switch (opens in new tab). Två analoga spakar flankerar den centrala skärmen, något ur horisontell linje. En uppsättning av fyra knappar sitter på ena sidan, mittemot en D-pad på den andra. Det finns två bumpers och triggers i varje hörn, en hemknapp och något som ser ut som en minneskortplats. En gul knapp i det nedre vänstra hörnet visar Logitech-ikonen, medan ett ljuduttag kan ses på konsolens nedre kant.

Dess användargränssnitt ser också ut som Nintendo Switch, där startskärmen visar en karusell av appar som kan navigeras från vänster till höger. En av apparna som visas är Google Play Store, vilket tyder på att den bärbara konsolen kommer att stödja några – om inte alla – de bästa Android-spelen (opens in new tab).

Den bärbara konsolen ser också ut att ha två utskjutande grepp på vardera sida, vilket för dess design mer i linje med Steam Decks gjutna, ergonomiska form. Men det är enhetens mjukvarustöd som kan göra den till en sann konkurrent till Valve. Med stöd för både Xbox Cloud Gaming (opens in new tab) och Nvidia GeForce Now (opens in new tab), låter den dig streama de största triple-A-spelen var som helst så länge du har en tillräckligt stark internetanslutning.

Medan Steam Deck säljs som en PC du kan ta med dig ut på språng, ser Logitechs nya produkt mer ut som en bärbar konsol som låter dig spela en lista med spel som du vanligtvis hittar på PS5 (opens in new tab) och Xbox Series X (opens in new tab)|S. Vi måste vänta och se hur mycket produkten kommer att kosta för att kunna avgöra hur konkurrenskraftig den verkligen är.

Logitech planerar att lansera enheten senare i år, även om vi fortfarande väntar på att få höra ett exakt släppdatum, namnet på konsolen och dimensionerna på dess skärm. Men ägare av Valves bärbara konsol kanske inte behöver köpa den, eftersom en smart lösning låter dig spela Xbox Game Pass även på din Steam Deck (opens in new tab).