Den bästa trådlösa högtalaren 2019: Hitta de bästa anslutna högtalarna för ditt hem

Vår topplista för trådlösa högtalare: Välkommen till TechRadars lista över de bästa trådlösa, anslutna högtalarna och högtalarsystemen 2019.

Allas har vi olika musiksmak, vilket betyder att allas ljudpreferenser också är annorlunda. Du kanske till exempel letar efter djärva golvhögtalare som får hela huset att vibrera eller bara en bärbar högtalare för lugn musik utanför huset eller en snygg enhet som levererar både ljud och stil.

Oavsett vad du behöver ett nytt ljudsystem till, har du kommit till rätt plats - eller så kan gå ännu mer på djupet när det gäller vad du letar efter med våra topplistor över de bästa bärbara högtalarna och utomhushögtalarna 2019 .

Vi har försäkrat oss om att denna topplista täcker alla de bästa ljudteknikerna i alla former och storlekar du någonsin kan föreställa dig - åtminstone under de kommande veckorna tills vi uppdaterar listan med våra senaste och nyaste favoriter.

Naturligtvis är det inte bara så att du har stora golvstående system och bärbara system att välja mellan, mellan de två ytterligheterna hittar vi också trådlösa högtalare som är kraftfulla och inte kräver en kabel för att fungera. Det betyder att om du inte är på humör för lägga kablar, är detta vägen att gå.

UPDATE: Vi har äntligen haft chansen att kolla in den nya bärbara högtalaren från Sonos. Du kan läsa vår Sonos Move-recension för allt du behöver veta om den topptestade Bluetooth-högtalaren.

Om du letar efter något lite mer lekfullt och för att inte säga mer färgstarkt, kolla in vår recension av JBL Pulse 3. Den kanske inte är den mest bärbara högtalaren, men de som vill ha en bra klingande högtalare och en konversationsstartare kommer att njuta av denna festens medelpunkt.

Förhoppningsvis kommer högtalaren du väljer för ditt hem att ha gjorts med ett antal inbyggda förstärkare och DAC och sedan anpassats för att återge musiken så nära produktionen som möjligt.

Förutom så neutralt ljud som möjligt bör audiofiler (eller de som vill bli audiofiler) också leta efter högtalare som kommer med en mängd funktioner, som smart assistentstöd, Spotify Connect och andra inbyggda prylar, som alla hjälper din högtalare håller dig på gott humör tills nästa stora innovation inom ljudvärlden kommer några år senare.

Så här kommer den, vår topplista över de 10 bästa trådlösa högtalarna, rangordnade efter deras pris-till-prestanda-förhållande.

Bild: Sonos (Image credit: Sonos)

1. Bästa trådlösa högtalare: Sonos One

För tillfället är Sonos One kungen

Vikt: 1.85 kg | Mått: 16,15 x 11,91 x 11,91 cm | Högtalarelement: 1 x diskant, 1 x bashögtalare | Anslutningar: AirPlay, Bluetooth 4.2, Google Cast, Spotify Connect, 3.5mm, RCA | Ethernet: Nej | Aux-in: Ja | USB: Nej

Fylligt, rikt ljud

Kombinerar det bästa av Alexa och Sonos

Går att koppla ihop två för stereo

Ännu ingen Google Assistant

Om du är ute efter en ren design högtalare med utmärkt ljud och bra anslutningar, hittar du ingen bättre än Sonos One. Sonos One, som erbjuder det bästa av Sonos multirumshögtalarplattform och både Amazon Alexa och Google Assistants smarthet, är Sonos One höjdpunkten i sortimentet.

Vill du höra din favoritlåt från Spotify? Allt du behöver göra är att fråga! Vill du att alla högtalare på övervåningen spelar samma låt? Gruppera dem via Sonos-appen så fixar du en fest på några minuter.

Även om det finns mer kraftfulla (och dyrare) högtalare listade nedan, så är Sonos One den bästa högtalaren på listan 2019, för de allra flesta.

Läs hela recensionen av Sonos One

Bild: Sonos

2. På andraplatsen: Sonos Play:5

Ytterligare en utmärkt flaggskeppshögtalare från multirums-kungen

Vikt: 6,3 kg | Mått: 20,4 x 36,4 x 15,4 cm | Högtalarelement: 3 x diskant, 1 x bashögtalare | Anslutningar: AirPlay, Bluetooth 4.2, Google Cast, Spotify Connect, 3.5mm, RCA | Ethernet: Nej | Aux-in: Ja | USB: Nej

Lätt att installera

Kraftfullt ljud

Tråkig design

Sonos var ett av de första företagen som började med den anslutna högtalarverksamheten och har som ett resultat av det de mest sömlöst integrerade högtalarsystemen på marknaden.

Till skillnad från lösningar som förlitar sig på Bluetooth eller Google Cast, styrs Sonos högtalare direkt från sin egen app, som har inbyggd integration för ett antal strömningstjänster, inklusive Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, TuneIn en hel rad mindre tjänster.

Eftersom detta är en multi-room-inställning kan du också lägga till ytterligare högtalare som Sonos Play:3 och Sonos Play:1 för att bygga upp ett komplett surroundljudsystem, men om du vill hålla det enkelt, kommer du att upptäcka att Play:5 erbjuder mer än tillräckligt ljud.

Läs hela recensionen av Sonos Play:5

Bild: TechRadar

3. Bästa ersättaren för en mini-stereo: Pure Evoke C-F6

Allt-i-ett-systemet

Vikt: 4,2 kg | Mått: 380 mm x 145 mm x 223 mm | Högtalarelement: 2 x 3 | Anslutningar: Wi-Fi, Bluetooth | Ethernet: Ja | Aux-in: Ja | USB: Nej

Blygsam och attraktiv design

Otroliga uppspelningsalternativ

Ingen support för Google Cast

Pure Evoke C-F6 är inte en flashig högtalare - dess blygsamma (men förfinade) utseende låter anspråkslöst smälta in i de flesta miljöer, även om den inte kan skryta med de premiummässiga flerrumsalternativen för dyrare konkurrenter på denna lista.

Men det är heller inte riktigt poängen med Evoke C-F6 - den är tänkt att vara centralpunkten i ett enskilt rum för alla dina ljuduppspelningsbehov. Här finns ett bländande utbud av alternativ, med Spotify Connect, DAB, Internetradio, Bluetooth och gammal hederlig CD-uppspelning.

Med en solid app som låter dig styra högtalaren från andra sidan rummet, erbjuder Evoke C-F6 ett varmt och naturligt ljud från stereohögtalarna, och kommer stå stolt på ett sängbord eller vardagsrumshyllan.

Läs hela recensionen av Pure Evoke C-F6

Bild: TechRadar

4. Bästa Bluetooth-högtalaren: Bowers & Wilkins Zeppelin Wireless

En ikoniskt utformad högtalare

Vikt: 6,5 kg | Mått: 188mm x 660mm x 183mm | Högtalarelement: 2 x diskant, 2 x mellanregister, 1 x subwoofer | Anslutningar: AirPlay, Spotify Connect, Bluetooth aptX | Ethernet: Ja | Aux-in: Ja | USB: Nej

Ikonisk design

Brett utbud av anslutningsalternativ

Lite besvärlig installation

Det är jämnt skägg mellan denna högtalare och Mu-So Qb vad gäller vilken som är den snyggaste musikspelaren på denna lista, men Zeppelin är verkligen den mest slående.

Men som med alla dessa högtalare, beror det på hur de låter, och Zeppelin låter helt fantastisk oavsett vilken volym du spelar den på. Basen är distorsionsfri och dess mellanregister är snyggt och kraftfullt.

Högtalaren stödjer också ett komplett antal anslutningsalternativ, så du har inga problem att få dina mer ovanliga appar att spelas genom högtalaren.

Det enda problemet är priset runt 6 000 kr. Men medan priset säkerställer att endast seriösa audiofiler kommer att överväga högtalaren, är den mycket mindre dyr än Mu-So Qb, och du får en liknande ljudkvalitet.

Läs hela recensionen av Bowers & Wilkins Zeppelin Wireless

[Uppdatering: Vi hörde nyligen den nya Bowers & Wilkins Formation Flex i aktion - och hittills är vi imponerade. Var inte förvånad om du ser denna högtalare på den här listan inom en snar framtid.]

5. Bästa Hi-Fi-högtalaren: Mu-So Qb

Fantastisk utseende, men tack och lov inte bara ett vackert ansikte

Vikt: 5,6 kg | Mått: 210mm x 218mm x 212mm | Högtalarelement: 2 x diskant, 2 x mellanregister, 1 x subwoofer % 2 passiva | Anslutningar: UPnP, AirPlay, Spotify Connect, Bluetooth aptX | Ethernet: Ja | Aux-in: Ja | USB: Ja

Fantastiskt utseende

Fullt och pulserande ljud

Liten formfaktor

Inställningen är inte busenkel

Du kanske inte har hört talas om den förut, men Naim är ett företag som producerar några av de mest eleganta anslutna högtalarna i branschen, och vi tycker att Mu-So Qb är det bästa de hittills åstadkommit.

Den kommer med en komplett svit med anslutningsalternativ inklusive aptX Bluetooth, Spotify Connect och AirPlay, vilket innebär att all din musik stöds i sin maximala upplösning, oavsett vilken enhet du använder.

Men även om du inte har din telefon i handen är högtalaren fortfarande kontrollerbar med sin eleganta pekskärm som till exempel ger dig åtkomst till internetradiostationer.

Den har ett premiumpris, men om du köper en kommer du inte bli besviken.

[Uppdatering: Naim har just lanserat en andra generation av Mu-so Qb, och den ser fantastiskt ut - vi kommer säkert att uppdatera denna lista så snart vi får chansen att höra den.]

Läs hela recensionen av Mu-So Qb

Bild: Samsung

6. Bästa trådlösa högtalaren för TV:n: Samsung HW-MS650

Traditionella hi-fi-högtalare borde vara rädda. Väldigt rädda.

Vikt: 3,6 kg | Mått: 1060 x 78 x 130mm | Högtalarelement: 3 st | Anslutningar: En 4K/HDR HDMI loopthrough, en optisk input, 3.5mm audio port, 2-way Bluetooth, Wi-Fi | Ethernet: Ja | Aux-in: Ja | USB: Ja

Fantastiskt kraftfullt ljud

Bas som trotsar naturlagarna

Stöder många källor

Något begränsad stereoeffekt

Efter att dominera TV-världen, verkar Samsung nu ha satt målet att bli det främsta varumärket för hemunderhållningsljud också. All denna ansträngning har redan levererat enastående resultat i form av både HW-K850 och HW-K950 Dolby Atmos soundbars, liksom en rad banbrytande trådlösa multirumshögtalare.

Men framför alla andra hittar vi den sydkoreanska tillverkarens HW-MS650. Ingen annan sounbar har kombinerat så mycket rå kraft med så mycket tydlighet, omfång och särskilt bas eller utmärkt sig så konsekvent för både filmer och musik. Det är den typ av prestanda som bara äkta ljudinnovation kan leverera - och med det i åtanke är den väl värd priset på 3 890 kr.

Läs hela recensionen av Samsung HW-MS650 Soundbar

Letar du efter en bra soundbar? Kolla in vår lista över bästa soundbar 2019

Bild: Google

7. Bästa högtalaren för Google Assistant: Google Home Max

Stort ljud med en stor hjärna

Vikt: 3,2 kg | Mått: 209 x 294 x 166 mm | Högtalarelement: 2 x diskant, 2 x bas | Anslutningar: DLNA, Spotify Connect, Bluetooth, USB, 3.5mm | Ethernet: Ja | Aux-in: Ja | USB: Ja

Låter otroligt

Inbyggd Google Cast

Bluetooth-kompatibel

Endast tillgänglig i USA

Är det för mycket av en bra sak när det gäller att fylla en liten lägenhet med Google Assistant-enheter? Som Google Home Max visat oss är svaret nej.

Även om den är extremt massivt, ger Home Max ett överraskande mångsidigt tillägg till ett utrymme i vilken storlek som helst, tack vare dess balanserade, fantastiska ljudleverans och smarta ljudfunktioner som hjälper den att anpassa sig till alla miljöer du ställer in den.

Googles stora högtalare är mer elegant än den har någon rätt att vara, med smarta funktioner som den rörliga viloplattan och orienteringsvänliga pekfunktioner. Det är också uppskattat att dess utseende sticker ut om du väljer att lägga märke till den, samtidigt som den smälter in i omgivningen under daglig användning.

Läs hela recensionen av Google Home Max

Bild: KEF

8. Bästa högtalarna för bokhyllan: KEF LS50 Wireless

Om du letar efter högtalare för bokhyllan har du hittat dem

Vikt: 6,12 kg | Mått: 420 x 198 x 192 mm | Högtalarelement: 2 x mellan-diskant, 1 x bas | Anslutningar: Wi-Fi, Bluetooth aptX, USB, Toslink/3.5mm | Ethernet: Ja | Aux-in: Ja | USB: Ja

Fantastisk ljudkvalitet

Vacker, kompakt design

Ingen AirPlay eller Google Cast

Seg mobil-app

Om du letar efter ett par högtalare för bokhyllan som hanterar trådlöst ljud och har traditionella anslutningar för din vinylspelare, kolla in KEF LS50 Wireless. Medan KEF:s flaggskeppshögtalare inte stöder alla trådlösa standarder på marknaden, stöder de Tidal eller Spotify, plus standard Bluetooth 4.0.

När det gäller ljudkvalitet är de enormt detaljerade och ljudbilden är fantastisk: Vi kunde höra exakt var varje instrument kom ifrån och varje instrument låter distinkt och aldrig otydligt. Ljudbilden är bred med bra utrymme åt sidan och ovanför lyssnaren. Upplösningen är utmärkt eftersom högtalaren kan ta fram mikrodetaljer som går vilse i mindre ljudsystem.

Om du är en audiofil som vill ha bekvämligheten med trådlöst ljud - oavsett om det kommer direkt från internetströmningstjänster som Tidal eller Spotify eller från en hemserver - borde KEF LS50 Wireless vara överst på listan.

Läs hela recensionen av KEF LS50 Wireless

Bild: TechRadar

9. Snyggaste trådlösa högtalaren: Marshall Stanmore

En hyperansluten snygg högtalare

Vikt: 4,7 kg | Mått: 350 x 185 x 185 mm | Högtalarelement: 2 x mellan-diskant, 1 x bas | Anslutningar: Wi-Fi, Bluetooth aptX, USB, Toslink/3.5mm | Ethernet: Ja | Aux-in: Ja | USB: Ja

Massor av anslutningsmöjligheter

Snygg retro-design

Stor och tung

Priset

I trion av nya multirumshögtalare är Marshall Stanmore mellanbarnet. Men det betyder inte att det är det oälskade syskonet.

Medan den större Woburn är lite för stor för de flesta rum, och den mindre Acton har ett antal frågetecken vad gäller anslutningarna, så hittar Stanmore en fin balans mellan de två med ett ljud som är stort och punchigt, utan att för den skull vara overkill.

Den har en egen app för att kontrollera den, men vi var fans av hur fint den integreras med en mängd andra tjänster inklusive AirPlay, Google Cast och Spotify Connect, vilket innebär att du kan hålla dig till de appar du är bekant med medan du fortfarande kontrollerar din nya leksak.

Men det är kontrollerna på högtalaren som imponerade oss mest. Du kan ställa in förinställningar från ett antal olika tjänster, vilket betyder att du glatt kan växla mellan fördefinierade Spotify-spellistor och internetradiostationer med en hjälp av en mässingsknapp i vintage Marshall-stil .

Den har inte det mest förfinade ljudet va högtalarna på denna lista, men Marshall Stanmore är intelligent designad och enkel att använda. Om du letar efter något att kunna ta med dig, kolla in vår Marshall Tufton-recension - som kombinerar Marshall-utseendet och ljudet i en bärbar design.

Läs hela recensionen av Marshall Stanmore

Bild: TechRadar

10. Bästa trådlösa högtalaren för dig som älskar iOS: Apple HomePod

Superbt ljud, halvsmart högtalare

Vikt: 2,5 kg | Mått: 172 x 142 mm | Högtalarelement: 7 x diskant, 1 x bas | Anslutningar: AirPlay | Ethernet: Nej | Aux-in: Nej | USB: Nej

Fantastisk ljudkvalitet

Attraktiv, diskret design

Ingen Bluetooth

Apple Music-prenumeration behövs

Om vi bara rankade Apple HomePod utifrån ljudprestandan, skulle HomePod troligtvis vara i toppen av listan. Men som en ansluten högtalare har den en lång väg att gå.

Sammantaget ger den ett rikt, klart ljud som imponerar på alla som lyssnar på den, och varje aspekt av hur den är designad och levererar ljud har varit genomtänkt. Men det finns fortfarande några små skönhetsfläckar kvar som tar bort en del av glansen - Siri som inte kan söka på webben, brist på Bluetooth-anslutning eller att kunna styra din Apple TV eller iPhone direkt från högtalaren är saker som utelämnats som många skulle vilja ha.

När man har lagt till dessa funktioner kommer vi definitivt att ses igen och eventuellt tilldela den till en högre plats på denna lista. Fram till dess är det dock en högtalare som bara tjänar en nischpublik - och även då inte särskilt bra.

Läs hela recensionen av Apple HomePod