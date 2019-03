Bästa spelkonsol 2019: PS4, Xbox One, Nintendo Switch och mer

Vi har kommit en lång väg sedan dagarna när det bara fanns en eller två konsoler att välja mellan - och vanligtvis distinkta spelbibliotek som gjorde valet relativt enkelt. Alla Mario fans gick för Nintendo och alla Sonic fans gick för Sega! Simpelt!

Nu för tiden är det mycket svårare att välja den bästa spelkonsolen. Det finns såklart fortfarande exklusiva titlar, men den överväldigande majoriteten av spel finns tillgängliga mellan alla plattformar. Om vi även lägger till uppgraderingar mellan generationer och teknologiska framsteg som lovar 4K HDR i vissa applikationer och spel men inte andra, kan det snabbt bli oerhört förvirrande att ta reda på vilken konsol som är värd att köpa.

Den goda nyheten för alla gamers är att det finns hemsidor (precis som den du besöker just nu) som hjälper dig att begränsa alternativen. Vi bortser från våra personliga favoriter och föredrar inte något speciellt utbud av titlar över ett annat. Vi är helt enkelt här för att ge dig all information och detaljer, om den senaste och bästa hårdvaran.

Med det sagt finns det några punkter du bör ha i åtanke innan du läser vidare. Behöver du eller vill du ha 4K? Finns det någon franchise du tycker särskilt mycket om? Vill du ha något du kan använda när du är ute på språng? Hur ser din budget ut?

Alla gamers som vill ha 4K bör överväga Xbox One X, PS4 Pro och Xbox One X, medan gamers som nöjer sig med HD kan hålla sig till PS4 Slim och Nintendo Switch. Om du är ett fan av racing- eller skjutspel, har Xbox en mängd imponerande titlar för just den genren medan Sony erbjuder ett stort utbud av utmärkta actionfyllda RPG- och äventyrstitlar. Nintendo har en blandning av allt, men du bör satsa på Nintendo om du inte kan leva utan en årlig Pokémon och Mario titel.

För att göra saker och ting lite mindre komplicerat för dig, har vi satt ihop den här guiden, där vi jämför för- och nackdelar med marknadens just nu bästa konsoler. I guiden hittar du även länkar till tillhörande sidor och recensioner, om du vill läsa vidare ytterligare. Vi hoppas på att detta kommer att göra saker och ting enklare för dig, i jakten på din nästa spelkonsol!

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Sony PlayStation

PlayStation 4

Den prisvärda och mångsidiga konsolen.

Dimensioner: 265 × 39 × 288 mm (bredd × höjd × längd) | Grafikprocessor: 1.84 TFLOPS, baserad grafikmotor från AMD | RAM: 8 GB GDDR5 | Maximal upplösning: 1080 p | Optisk enhet: DVD/Blu-ray | Lagringsutrymme: 500 GB eller 1 TB (expanderbart)

SEK 3,490 View at NetOnNet

Fantastiska exklusiva spel

Stöd för VR

Prisvärd

Ingen 4K

Dålig bakåtkompatibilitet

PS4 tillhör serien av grundkonsoler från Sony och finns tillgänglig i en Standard och en Slim version.

Sedan dess lansering för fyra år sedan, har PlayStation 4 varit en stabil favorit hos fansen och uppnått otroliga försäljningssiffror.

Den här konsolens största styrka är dess exklusiva spel. I en värld där onlinetitlar blir allt vanligare, fortsätter PlayStation att pumpa ut narrativdrivna enspelartitlar som Uncharted, God of War, Horizon Zero Dawn och The Last of Us.

Det är dessutom den enda konsolen som för tillfället erbjuder tillgång till VR-upplevelser. Om du vill utnyttja den här möjligheten kommer du dock bli tvungen att köpa till ett PlayStation VR-headset separat.

Om du är intresserad av den nya 4K-upplösningen som alla snackar om, kommer du inte att få den här. Trots att det billigare Xbox One S alternativet till och med erbjuder 4K-uppskalning, har PS4 enbart en upplösning på 1080p. PlayStation är inte heller de bästa när det kommer till bakåtkompatibilitet, något som innebär dåliga nyheter om du hade hoppats på att kunna spela dina gamla PlayStation 3-titlar utan problem.

Om du vill ha en del av den senaste konsolgenerationen på det mest prisvärda sättet och tycker om spelen som PlayStation har att bjuda på, är det här konsolen du borde satsa på.

Köp den om du vill ha: Den senaste generationen av spel men inte behöver en 4K-upplösning, samt önskar dig PlayStation-exklusiva titlar, konsol VR och en konsol för under 3 000 kronor.

Läs vidare: Se till att kolla in vår fullständiga recension av PlayStation 4 och vår lista över de bästa PS4-spelen just nu.

PlayStation 4 Pro

Den billigaste vägen till riktig 4K.

Dimensioner: 295 × 55 × 327 mm (bredd × höjd × längd) | Grafikprocessor: 4,20 TFLOPS, Radeon™-baserad grafikmotor från AMD | RAM: 8 GB GDDR5, 1 GB DDR3 | Maximal upplösning: 2 160 p | Optisk enhet: DVD/Blu-ray | Lagringsutrymme: 1 TB (expanderbart)

SEK 4,489 View at CDON

Alla bra delar från PlayStation 4

Riktig och uppskalad 4K

Ett mer prisvärt alternativ till 4K

Inget behov av ett nytt spelbibliotek

Inget stöd för 4K Blu-ray

För tillfället inte den mest kraftfulla 4K-konsolen

Allt som PlayStation 4 kan göra, kan PlayStation 4 Pro göra lite bättre. Om du känner starkt för 4K och HDR upplösningar, är detta konsolen från Sony för dig.

PlayStation 4 Pro kan köra alla spel som grundmodellen PlayStation 4, så du behöver inte oroa dig om att behöva förnya ditt spelbibliotek om du uppgraderar till Pro-versionen och du kommer inte heller att behöva betala mer för 4K-spel. Du kommer däremot att märka en skillnad i hur spelen kör och ser ut, jämfört med den vanliga PS4.

PlayStation 4 Pro är den mest kraftfulla konsolen i PlayStation-serien för tillfället och kan ge dig riktig och uppskalad 4K i spel som gjorts om för att göra det möjligt. Till och med spel som fått uppdateringar för att göra detta möjligt, utnyttjar verkligen konsolens kraft för att ge dig ett resultat med lite skarpare bilder och spel som kör lite smidigare överlag. Allt detta är tack vare Pro-modellens Boost Mode.

Precis som den vanliga PS4, har den här konsolen ett utmärkt spelbibliotek och några fantastiska exklusiva titlar, samt stöd för PlayStation VR.

Även om konsolen är kapabel att bjuda på riktig 4K, gäller samma sak inte alla spel. Många av dem kommer att vara uppskalade, då konsolen helt enkelt inte har tillräckligt mycket kraft för att upprätthålla en riktig 4K upplösning och samtidigt köra större spel med en konsekvent bildfrekvens.

PS4 Pro har samma problem som PS4 när det kommer till bakåtkompatibilitet med tidigare konsolgenerationer. Det finns ingen inbyggd Ultra HD Blu-ray-spelare, så om du är på jakt efter en konsol som kan spela din fysiska 4K media, är detta inte konsolen för dig. Den kan dock fortfarande spela upp vanliga Blu-rays och DVD:er och kan streama i 4K från kompatibla tjänster.

Om du inte har en 4K HDR TV och superskarpa bilder inte är något som drastiskt kommer att förbättra din spelupplevelse, är den här konsolen förmodligen inte värd de extra pengar du kommer behöva lägga ut för den, speciellt inte om du redan äger en vanlig PS4 konsol.

Om du däremot planerar ditt första köp in i den nya konsolgenerationen och en 4K HDR TV är något du allvarligt överväger att köpa, kommer Pro-modellen att vara det mest framtidssäkra alternativet.

Köp den om du vill ha: Gaming i riktig 4K och HDR, PlayStation-exklusiva titlar, VR-spel och riktig 4K för under 4 500 kronor.

Läs vidare: Kolla in vår fullständiga recension av PS4 Pro samt vår lista över de bästa spelen för konsolen.

Microsoft Xbox

Xbox One S

Det prisvärda mediecentret.

Dimensioner: 29,5 x 6,4 x 23 cm (bredd x höjd x djup) | Grafikprocessor: 917 MHz, Radeon™-baserad grafikmotor från AMD | RAM: 8 GB GDDR3 | Maximal upplösning: 1080p (max 2160p för video) | Optisk enhet: 4K/HDR Blu-ray | Lagring: 500 GB, 1 TB eller 2 TB

SEK 2,490 View at Dustin home

Väldigt prisvärd konsol

4K Blu-ray-spelare

Uppskalad 4K

Utmärkt bakåtkompatibilitet

Inte jättemånga bra exklusiva titlar

Uppskalningen är inte särskilt finslipad

Letar du efter en grundmodell av en konsol, men är inte intresserad av vad PlayStation har att erbjuda? Då kanske Microsofts Xbox One S är för dig. Den här konsolen är bättre än den ursprungliga Xbox One av ett flertal anledningar. Den har bland annat en mindre och snyggare design och är något kraftfullare.

Något som den här konsolen kan göra som den vanliga PS4-konsolen inte kan, är uppskalad 4K. Den 4K du får på den här konsolen går inte att jämföra med PS4 Pro eller Xbox One X, då 1080p-bilderna i princip bara sträckts ut för att passa en 4K-skärm, utan någon checkerboarding. Denna grundläggande uppskalning är dock fortfarande imponerande för en konsol med ett startpris på 2 300 kronor.

För att kompensera på bristen på bra exklusiva titlar, har Xbox-konsoler en mycket bättre bakåtkompatibilitet än PlayStation-konsoler. Du kan bland annat köpa många ursprungliga Xbox- och Xbox 360-titlar till Xbox One S, varav många har blivit till omtyckta klassiker.

Om du haft en äldre Xbox konsol tidigare och fortfarande har kvar många av spelen från den eller vill komma ikapp med några tidigare fantastiska titlar du missat, är Xbox One S ett utmärkt val som låter dig göra detta.

Ett område där Xbox är bättre än PlayStation är när det kommer till den övergripande hemunderhållningen. Båda konsoler kan streama från en rad olika applikationer som Netflix och Amazon, men Xbox har dessutom en inbyggd 4K Blu-ray-spelare.

Sony fick en hel del kritik för att inte ta med denna funktion på PlayStation 4 Pro. Om du har en stor fysisk Ultra HD Blu-ray-samling och det är viktigt för dig att kunna spela dem, kommer Xbox One S definitivt göra dig en tjänst här. Om du ändå funderat på att köpa en Ultra HD Blu-ray-spelare, är den här konsolen det billigaste sättet att göra det på.

Ett problem Xbox har jämfört med PlayStation, är exklusiva titlar. Meda PlayStation har en ganska rejäl samling av exklusiva titlar, har Xbox något av en brist på dessa. Franchisar som Halo, Gears of War och Forza må finnas tillgängliga, men de har inte direkt nått samma framgång som Horizon: Zero Dawn och Uncharted.

Även om Xbox One X erbjuder uppskalad 4K, är metoden mycket mindre intelligent jämfört med checkerboard-metoden som används av PlayStation 4 Pro. Om du är på jakt efter en riktigt finslipad 4K-upplevelse, är det därför förmodligen bäst att lägga ut lite extra pengar på PlayStation 4 Pro istället eller nästa Xbox konsol i den här listan.

Köp den om du vill ha: Prisvärd uppskalad 4K, en Ultra HD Blu-ray-spelare, fantastisk bakåtkompatibilitet och en konsol för under 2 500 kronor.

Läs vidare: Se till att läsa vår fullständiga recension av Xbox One S samt våra val över de bästa spelen till Xbox One som du kan köpa till.

Xbox One X

Den framtidssäkrade konsolen.

Dimensioner: 30 x 6 x 24 cm (bredd x höjd x djup) | Grafikprocessor: 6 TFLOPS, Radeon™-baserad grafikmotor från AMD | RAM: 12 GB GDDR5 | Maximal upplösning: 2160p | Optisk enhet: 4K/HDR Blu-ray | Lagring: 1 TB

SEK 4,690 View at CDON

Marknadens mest kraftfulla konsol

Riktig och uppskalad 4K

4K Blu-ray-spelare

Fantastisk bakåtkompatibilitet

Den dyraste konsolen

Liten intern hårddisk för 4K-innehåll

Brist på exklusiva titlar

Om kraft är det absolut viktigaste för dig, kommer du inte hitta en kraftfullare konsol än den sprillans nya Xbox One X. Ha dock i åtanke att den även är dyrare än alla andra konsoler.

Xbox One X är Microsofts svar på Sonys PS4 Pro och det är säkert att säga att det är en riktigt bra konsol. Precis som PS4 Pro erbjuder den här konsolen både riktig och uppskalad 4K, samt HDR på spel som uppdaterats för att stödja dessa funktioner. Tack vare sina kraftfullare specifikationer, kan Xbox One X dock erbjuda fler spel med riktig 4K jämfört med PS4 Pro. Konsolen gör dessutom ett bättre jobb med att behålla en konsekvent 4K upplösning. Om du är på jakt efter den bästa möjliga spelupplevelsen i 4K på en konsol, bör Xbox One X vara ditt val.

Den här konsolen har precis som Xbox One X en fantastisk bakåtkompatibilitet samt en inbyggd Ultra HD Blu-ray-spelare för din fysiska spelsamling.

Precis som Xbox One S har den tyvärr även en brist på exklusiva titlar som verkligen visar upp vad konsolen är kapabel till.

Det är dessutom marknadens absolut dyraste konsol med en ganska god marginal. Om du inte har en AV redo att göra konsolen rättvisa, är det ganska svårt att argumentera för om det verkligen är värt så pass mycket pengar, speciellt med tanke på att spelbiblioteket av exklusiva titlar är ganska tomt för tillfället.

Något som också är värt att notera är att du kan behöva köpa en extern hårddisk separat till den här konsolen. Även om det kan låta som mycket med 1 TB lagring, är 4K-filer stora och fyller upp utrymmet snabbt.

Köp den om du vill ha: Stöd för riktig 4K och HDR, Ultra HD Blu-ray-spelare, framtidssäkrad gaming och marknadens bästa specifikationer.

Läs vidare: Läs vår fullständiga recension av Xbox One X samt vår lista över de bästa spelen som verkligen kan utnyttja konsolens kraft.

Nintendo

Nintendo Switch

Den mångsidiga nykomlingen.

Dimensioner: 203,1 × 102 × 13,9 mm med Joy-Cons | Grafikprocessor: 768 MHz (ansluten)/307,2 MHz (ej ansluten) Nvidia custom Tegra SOC | RAM: 4 GB | Maximal upplösning: ansluten 720p, ej ansluten 1080p | Optisk enhet: Ingen | Lagring: 32 GB (expanderbart) | Portabel batterilivslängd: cirka 3 timmar

SEK 3,398 View at CDON

Fungerar både som en bärbar konsol och en hemkonsol

Fantastiska exklusiva titlar

Inte lika kraftfull som andra hemkonsoler

Ett mindre utbud av spel från tredjepartsutvecklare

Fortfarande ingen fullfjädrad onlinetjänst

Nintendo är konsolvärldens nykomlig och är numera över ett år gammal, men är fortfarande lika populär.

Den är det mest unika alternativet på marknaden för tillfället, då du kan använda den både ute på språng i ett bärbart läge eller hemma framför TV:n som en vanlig hemkonsol.

Switch har ett snabbt växande spelbibliotek som har det mest varierande utbudet från Nintendo på flera år. Du finner bland annat spännande exklusiva titlar som Super Mario Odyssey, till omtyckta indiespel som Stardew Valley. Nintendo Switch erbjuder alla möjliga slags spelupplevelser.

Den har inte i närheten av lika mycket kraft som de vanliga PlayStation 4- och Xbox-konsolerna och kommer definitivt inte ge dig spel i 4K eller HDR. Dess skärm har faktiskt en relativt låg upplösning på 720p, så om du letar efter en konsol som kan mäta sig i kampen av specifikationer i toppklass, är detta inte konsolen för dig.

Det är även en mindre sannolikhet att du kommer hitta de senaste och bästa titlarna från tredjepartsutvecklare på den här konsolen. Även om den numera har titlar som bland annat Doom, Skyrim, LA Noire, har dessa titlar funnits tillgängliga på andra plattformar i flera månader - om inte år. Vi väntar fortfarande på att detta ska förändras, men det kan hända att vissa titlar aldrig kommer till konsolen på grund av dess brist på kraft.

PlayStation erbjuder VR, men Nintendo har sin alldeles egna form av vR i form av Nintendo Lado. Detta kartongtillbehör är en av de mest innovativa saker vi sett på flera år och det har en stor potential.

Du bör även vara medveten om att du förmodligen kommer att behöva köpa till ett separat mikroSD till den här konsolen, då internminnet är relativt litet.

Köp den om du vill ha: En konsol som du kan använda både hemma framför TV:n eller ta med ut på språng, tillgång till Nintendo-exklusiva titlar och du inte behöver varken den högsta upplösningen eller de mest kraftfulla specifikationerna.

Läs vidare: Läs vår fullständiga recension av Nintendo Switch om du vill veta mer om konsolen. Vi har dessutom gjort en lista över de bästa spelen den har att erbjuda.

OBS: Du har väl inte missat att flera nya spel, som bland annat Super Mario Maker 2, The Legend of Zelda: Link's Awakening och Pokémon Sword and Shield, är på väg till Nintendo Switch och kommer att släppas någon gång under 2019.

Nintendo 2DS XL

Den prisvärda bärbara konsolen.

Dimensioner: 8,6 x 16 x 2,1 cm (bredd x längd x höjd) stängd | Grafikprocessor: 804 MHz ARM11 MPCore fyrkärnig | RAM: 256 MB FCRAM, 10 MB VRAM | Maximal upplösning: 240p | Optisk enhet: Ingen | Lagring: 4 GB | Portabel batterilivslängd: cirka 4 timmar

SEK 1,297 View at CDON

Lätt och robust

Bra spelbibliotek

Perfekt för yngre spelare

Väldigt prisvärd

Den minst kraftfulla konsolen

En åldrande plattform innebär minskande utvecklarstöd

Även om Switch är den mest kraftfulla och mångsidiga konsolen från Nintendo på marknaden just nu, är 3DS och 2DS XL fortfarande utmärkta alternativ på handhållna konsoler.

Faktumet att de är så lätta och enkla att bära omkring på, gör dem till perfekta alternativ för den upptagna pendlaren, men de är även utmärkta alternativ om du ska köpa en konsol för en lite yngre spelare.

De har ett extremt stort spelbibliotek med en enorm variation på titlar och de är billigare än någonsin tidigare. De är förmodligen dessutom de mest robusta alternativen. Om du tappar din Switch kan det innebära en katastrof, men risken för en trasig skärm är inte lika stor om du skulle råka tappa en DS.

De är utan tvekan de minst kraftfulla alternativen på marknaden just nu och du kommer med största sannolik inte hitta de senaste titlarna på den här plattformen.

Även om Nintendo lovat att fortsätta stödja dessa konsoler, är det värt att notera att deras ålder och deras otillräckliga kraft innebär att utvecklare med största sannolikhet kommer att sluta släppa sina senaste spel till dem.

Pokémon-serien, som alltid varit exklusiv för Nintendos handhållna enheter, kommer till exempel inte längre att släppas till DS-plattformen. Pokémon Let's Go och dess uppföljare kommer från och med nu att släppas till Switch istället.

Köp den om du vill ha: En robust konsol för yngre spelare, en bärbar handhållen enhet, några av Nintendos bästa exklusiva titlar och en konsol för cirka 1 500 kronor.

Läs vidare: Se till att läsa våra fullständiga recensioner av både 2DS XL och 3DS, samt kolla in vår lista över de bästa spelen till båda konsolerna.