Apple Watch 8 kan bli väldigt lik Apple Watch 7

Dåliga nyheter om du hoppades på en större omdesign för Apple Watch 8 (opens in new tab) när den dyker upp senare i år: det senaste ryktet kring smartklockan är att dess design kommer att förbli i stort sett oförändrad från vad vi fått med den nuvarande versionen.

Detta kommer från läckan ShrimpApplePro (opens in new tab) (via XDA Developers (opens in new tab)) och hänvisar specifikt till standardversionen av klockan. Det kan alltså fortfarande bli några estetiska förändringar på premiumversionen av klockan, om Apple nu släpper en sådan.

Det gick rykten kring (opens in new tab) Apple Watch 7 som antydde att en design med platt kanter var på gång, men det slutade med att modellen för 2021 släpptes med en liknande design som enheterna som släppts före den. Nu verkar det som att även Apple Watch 8 kommer att följa i samma fotspår.

Alright Apple Watch Series 8 leakNote: the info is about the base series 8 only. No info abt the higher version atm🧵1/3 pic.twitter.com/AT6tuUANUdAugust 5, 2022 See more

Mer av samma

Samma källa gav lite mer information om Apple Watch 8. Vi kommer tydligen att få samma storlekar på 41 mm och 45 mm i år, vilket borde betyda att alla nuvarande armband kommer att fungera även med de nya modellerna.

Det verkar som att det inte kommer att bli några nya sensorer på klockan, medan de planerade färgerna sägs vara midnatt, stjärnljus, rött och silver för aluminiumversionen, samt silver och grafit för versionen i rostfritt stål.

När det gäller eventuellt släppdatum för denna wearable, gjorde Apple Watch 7 (opens in new tab) debut den 15 oktober, även om tidigare versioner lanserades redan i september – så september eller oktober verkar vara en bra gissning även denna gång.

Varför ändra på en vinnande formel?

Även om det kan kännas som en besvikelse att Apple inte verkar ändra något med designen på Apple Watch 8, är det också rättvist att säga att den nuvarande designen av smartklockan är en klassisk och ikonisk sådan – och Apple har ingen anledning att skynda sig för att ändra på den.

Sedan har vi alla armband, laddare och tillbehör som har lanserats för Apple Watch genom åren. Att modifiera enhetens formfaktor innebär eventuellt att den inte kommer att passa in lika enkelt eller lika väl in i det nuvarande ekosystemet av produkter.

Det finns dock hopp om att Apple kommer att introducera något nytt den här gången. Vissa rykten pekar på att det kommer att släppas en robust utgåva (opens in new tab) av Apple Watch, vilket mycket väl kan skaka om designen på klockan, åtminstone till viss del.

Om den versionen av klockan (opens in new tab) ska kunna ta sig an sådana som Garmins utomhusklockor, så kommer den att behöva en tåligare byggkvalitet och eventuellt bättre skydd för skärmen. Men vi får helt enkelt vänta och se vad Apple har på gång och så fort vi hört något officiellt kommer vi att rapportera det här på TechRadar.