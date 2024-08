Google lanserar Pixel Watch 3 med en potentiellt livräddande funktion

Det faktum att Google själva säger att Pixel Watch 3 är deras "största steg framåt" i denna produktkategori är ingen överdrift. Det beror till stor del på att Pixel Watch 2 var en försumbar uppgradering jämfört med originalet, men det finns några betydelsefulla nya funktioner i år, varav en till och med rädda liv.

Två storlekar, en batteritid

Pris och tillgänglighet Google Pixel Watch 3 (41 mm) är tillgänglig från 4 590 kronor och Pixel Watch 3 (45 mm) från 5 390 kronor. LTE-versioner av båda modellerna finns också tillgängliga för en extra kostnad på cirka 1 500 kronor. Klockan kommer ut i butikshyllorna den 10 september.

Fram till nu fanns det bara en storlek av Pixel Watch, men nu håller det på att förändras, eftersom Google kommer att sälja Pixel Watch 3 i två storlekar: 41 mm och 45 mm. Dessutom har skärmkanterna på båda klockorna blivit mindre, så du får dessutom lite mer skärmutrymme i samma formfaktor på instegsmodellen. Den andra skärmuppgraderingen är uppdateringsfrekvensen, eftersom den nu är dynamisk och kan justeras från 1 till 60 Hz för att spara energi.

Batteritiden är fortfarande ett problem och tyvärr får du samma batteritid med båda klockorna. I det avseendet är 41mm-modellen ännu mer intressant eftersom den laddas något snabbare. Med den förbättrade batteribesparingen bör du kunna få upp till 36 timmars användning på en full laddning, så du behöver åtminstone inte ladda Pixel Watch 3 dagligen.

Ytterligare insikter och nödfunktioner

(Image credit: Google)

Google introducerar tre nya verktyg med Pixel Watch 3: Daily Readiness, Cardio Load och Target Load. Den första analyserar alla möjliga faktorer (puls, sömn, träningsbelastning) och använder detta för att skapa en poäng som indikerar hur hårt du kan pressa dig under den kommande dagen. Cardio Load tittar i sin tur på din puls under träning och under hela dagen. Baserat på dessa data kan Google Pixel Watch 3 så småningom också uppskatta om du över- eller underpresterar under träningen. Target Load kombinerar i huvudsak Daily Readiness och Cardio Load för att skapa ett personligt träningsmål för dagen.

Det finns flera nya verktyg tillgängliga för löpare på Pixel Watch 3. Du kan till exempel sätta ihop personliga träningspass där du vill hålla ett visst tempo per kilometer. Tack vare nya rörelsesensorer kan Pixel Watch 3 även ge insikter i din kadens, kontakttid med marken och mer. Fitbit Premium-användare får också AI-baserade rekommendationer för sina kommande träningspass.

Slutligen introduceras en potentiellt livräddande funktion som kallas Loss of Pulse Detection. Om Google Pixel Watch 3 upptäcker att din puls plötsligt stannar kan räddningstjänst automatiskt meddelas med ett meddelande som innehåller sammanhanget och din plats. Från och med den 3 september kommer denna funktion att vara aktiv i "flera länder" i Europa, även om det ännu inte är klart om Sverige kommer att vara en del av detta.