Vi som för tillfället lever med konstant ösregn utanför fönstret kan trösta oss med att de stora streamingtjänsterna tillsammans ser till att det finns minst en handfull serie- och filmpremiärer att kolla på varje vecka. Den här helgen går Daisy Jones and The Six i mål på Prime Video, som också släpper filmen Perfect Addiction. Veckans största premiärer hittar du dock på Netflix, som släpper thrillerserien The Night Agent och SkyShowtime, där den andra säsongen av Yellowjackets äntligen dyker upp.

Vad kollar du på i helgen? Nedan hittar du våra fem tips för vecka 12.

De bästa nya serierna och filmerna att streama i helgen (24 mars)

Perfect Addiction (Prime Video)

(Prime Video) Johnny (Netflix)

(Netflix) The Night Agent (Netflix)

(Netflix) Up Here (Disney Plus)

(Disney Plus) Yellowjackets säsong 2 (SkyShowtime)

På fredagen dyker filmen Perfect Addiction upp på Prime Video. Den kretsar kring MMA-tränaren Sienna Lane som kommer på den regerande undergroundmästaren, tillika hennes pojkvän, med att vara otrogen mot henne. Med hennes syster dessutom! Som hämnd börjar hon träna pojkvännens ärkefiende Kyne. Låter denna relationssoppa med en touch av Rocky som något för dig? Då är det bara att hugga en gratis provperiod av Prime Video och börja streama.

Perfect Addiction finns att streama nu på Prime Video (Öppnas i ny flik)

Johnny (Netflix) (Öppnas i ny flik)

Den polska filmen Johnny blir nu tillgänglig för en internationell publik, när den får premiär på Netflix. Filmen handlar om Patryck som döms till samhällstjänst, under vilken han möter prästen Jan som förändrar hans liv till det bättre. Johnny ser ut att kunna vara en pärla av typen som ofta glöms bort i Hollywoodbruset, så gillar du ett välspelat och nedtonat drama kan den här filmen vara din kopp te.

Johnny finns att streama nu på Netflix (Öppnas i ny flik)

The Night Agent (Netflix) (Öppnas i ny flik)

Helgens kanske mest efterlängtade premiär är serien The Night Agent, som nu finns att streama på Netflix. Storyn är baserad på romanen med samma namn av Matthew Quirk och handlar om FBI-agenten Peter Sutherland som tillbringar större delen av dagarna med att bemanna en telefon som aldrig ringer, tills dagen då allt förändras och han hamnar mitt i en konspiration som involverar en rysk spion som hotar rikets säkerhet.

The Night Agent finns att streama nu på (Netflix) (Öppnas i ny flik)

Up Here (Disney Plus)

I helgen bjuder Disney Plus på romantisk komedi i musikalformat, då Up Here kommer till plattformen. Serien består av åtta avsnitt och handlar om två turturduvor som kämpar med att öppna upp sig för varandra. Kanske kan några väl valda sång- och dansnummer fördjupa relationen?

Yellowjackets säsong 2 (SkyShowtime) (Öppnas i ny flik)

Om du som älskade Yellowjackets mot förmodan har missat det, så är snart den långa väntan på en ny säsong över. De nya avsnitten får premiär den 25 mars på SkyShowtime, och det utlovas mer av det goda, om man med det goda menar makaber psykologisk skräck. Spana in trailern ovanför och börja ladda inför lördag!

Yellowjackets säsong 2 släpps den 25 mars på SkyShowtime (Öppnas i ny flik)