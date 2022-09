Nu har SkyShowtime lanserats i Sverige

SkyShowtime har lanserats i de nordiska länderna inklusive Sverige. Den nya streamingtjänsten ersätter Paramount+ och är lite dyrare än tidigare med ett pris på 79 kronor per månad i Sverige. Paramount+ läggs ned helt den 20 oktober och efter det är det på SkyShowtime du kommer att kunna se innehållet.

Lanseringen firas med ett erbjudande som ger halva priset per månad. Det betyder att du kan komma undan med ett månadspris på endast 39 kronor. Om det normala priset stiger senare kommer du att fortsätta betala hälften så länge du förblir prenumerant. Erbjudandet gäller fram till den 1 november.

På den nya tjänsten får du innehåll från SHOWTIME, Paramount Pictures, Paramount+, Sky Studios, Peacock (NBCUniversal), Universal Pictures och Nickelodeon.

SkyShowtime finns tillgängligt via SkyShowtime-appen på Apple iOS, tvOS (Apple TV) och Android-enheter och via hemsidan www.skyshowtime.com. Innehåll streamas upp till 1080p med Dolby Digital 5.1-ljud.

Med ett abonnemang kan upp till fem profiler skapas och streamas på upp till 3 enheter samtidigt. SkyShowtime är även tillgängligt genom följande distributionspartners på de nordiska marknaderna: Allente, Telenor, Telia, Telmore, YouSee och TV 2 Play.

Från lanseringen kan kunder se premiären av det efterlängtade SHOWTIME®-dramat American Gigolo, Sky Originals, The Rising, The Fear Index, The Midwich Cuckoos och den 21:a säsongen av Law & Order från Peacock. Under de kommande månaderna kommer ytterligare premiärer att inkludera säsong 5 av Yellowstone, Pitch Perfect: Bumper i Berlin, Vampire Academy, säsong 2 av SHOWTIME-serien Yellowjackets, samt Let The Right One In.

Dessutom kommer Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Northman, Sing 2, Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Downton Abbey: A New Era, Nope, Belfast, Ambulance och The Bad Guys att läggas till framöver.