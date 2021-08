US Open live: så ser du US Open 2021 var du än befinner dig.

Novak Djokovic kan skriva in sig i historieböckerna på mer än ett sätt under US Open 2021. Han kan bli den förste manlige spelaren att ta 21 grand slam-titlar i historien, hans nuvarande 20 titlar är delat rekord med Roger Federer och Rafael Nadal. Han kan dessutom bli den första manlige spelaren att vinna alla fyra grand slam-titlar under ett kalenderår sedan Rod Laver gjorde detta 1969. Läs vidare i vår guide så går vi igenom hur du kan streama årets US Open var du än befinner dig.

Så ser du US Open 2021 Datum: måndagen den 30 augusti - söndagen den 12 september Dagliga starttider: klockan 17:00 svensk tid Svenska TV-kanaler som visar matchen: Eurosport 1, Eurosport 2 Svensk streamingtjänst som visar matchen: Discovery Plus Livestream inom EU/EES: Discovery Plus Se över hela världen: Testa ExpressVPN 100 % riskfritt

Naomi Osaka är ute efter att försvara sin titel, men hon kommer få hårt motstånd i form av spelare som Iga Swiatek, Maria Sakkari, Ashleigh Barty, Barbora Krejčíková och Aryna Sabalenka för att nämna några av de största utmanarna. Serena Williams jakt på att tangera Margaret Courts rekord med 24 grand slam-vinster får dock vänta lite till, amerikanskan drog sig ur turneringen strax före dess start.

När det gäller herrarnas turnering är det mycket som är osäkert på förhand. Stora namn som Federer, Nadal och den regerande mästaren Dominic Thiem saknas i startfältet. Favorit på förhand är Novak Djokovic, men tvåorna från 2020 och 2019 – Daniil Medvedev och Alexander Zverev vill säkert utmana, även namn som Stefanos Tsitsipas och Matteo Berrettini ska inte räknas bort.

Det är den sista grand slam-turneringen för kalenderåret och här går vi igenom hur du kan streama US Open 2021 oavsett var du befinner dig i världen.

Så ser du US Open 2021 i Sverige

Det är Discovery Networks Sweden som innehar sändningsrättigheterna till US Open. Huvudkanal för sändningarna är Eurosport 1 och Eurosport 2 som sänder turneringen från dag 1. Vill du istället streama US Open så är det Discovery Plus som gäller. Det billigaste abonnemanget för att se sändningarna är "Live"-abonnemanget som inkluderar all tennis som Discovery Networks har rättighet till. Om du inte befinner dig inom EU under US Open så kan du använda dig av en VPN-tjänst och ansluta till en server i Sverige, då kan du ta del av de svenska sändningarna.

Så ser du US Open när du inte är i Sverige

US Open är ett globalt evenemang och du kan mest antagligen ta del av tävlingarna via nationella bolag där du befinner dig. Men om du är utanför EU och vill se de svenska sändningarna under mästerskapet så är en VPN-tjänst den bästa lösningen. Med en VPN-tjänst så kan du kringgå de regionala geoblockeringarna som sätts upp av de olika streamingtjänsterna och du kan ta del av bevakningen från Discovery Networks var du än befinner dig i världen.

Förutom möjlighet att få tillgång till strömmande innehåll så hjälper en VPN-tjänst dig även att hålla dig säker på internet, genom att trygga dig mot eventuella yttre attacker eller snokande ögon från din internetleverantör. Att använda sig av en VPN-tjänst är helt lagligt och säkrar din tillvaro på internet. Ta gärna en titt på vår lista över de bästa VPN-tjänsterna just nu.

1. ExpressVPN - världens bästa VPN-tjänst

Vi har testat över 200 av de bästa VPN-tjänsterna och den solklara vinnaren just nu är ExpressVPN. Den checkar i alla rutor - snabba serveranslutningar, några rejäla säkerhetsfunktioner, lättanvänd och kringgår geoblockeringar utan problem. Det är helt enkelt det bästa du kan få och du kan prova tjänsten helt gratis i 30 dagar.

Visa erbjudande

När du har laddat ned och installerat ExpressVPN behöver du bara välja en server i Sverige, så har du full tillgång till de svenska sändningarna från US Open.

(Image credit: Al Bello/Getty Images)

Vilka vann förra årets US Open?

Förra årets vinnare i singelturneringarna var Dominic Thiem och Naomi Osaka, den sistnämnde vann även turneringen året 2018 och är med i årets turnering för att försvara sin titel. Dominic Thiem har dock dragit sig ur herrarnas turnering på grund av en handledsskada.

Damernas turnering innehåller, förutom Osaka, tre tidigare vinnare av turneringen i form av Sloane Stephens, Bianca Andreescu och Angelique Kerber. Serena Williams, som vunnit turneringen hela sex gånger (första gången redan 1999), saknas dock i årets turnering.

På herrarnas sida så hittar vi tre tidigare segrare i startfältet. Förutom förhandsfavoriten Novak Djokovic har även Marin Čilić och Andy Murray vunnit turneringen tidigare.

Vem har vunnit de övriga grand slam-turneringarna 2021?

Under 2021 så har tenniskalendern återgått till sitt standardschema där samtliga fyra grand slam turneringar, samt OS-tennisen, avgörs inom sju månader.

Naomi Osaka och Novak Djokovic vann Australian Open i februari. Djokovic segrade återigen vid French Open i juni, där tog Barbora Krejčíková hem damturneringen. I juli avgjordes Wimbledon och där vann Ashleigh Barty damturneringen och Djokovic tog återigen hem herrarnas turnering.

Under OS-tennisen så tog Belinda Bencic och Alexander Zverev hem guldmedaljerna.

(Image credit: Matthew Stockman/Getty Images)

Hur lång är US Open-turneringen och hur ser schemat ut?

US Open-tennisen påbörjades den måndagen den 30 augusti och avslutas två veckor senare, söndagen den 12 september.

Finalen i damernas singelturnering avgörs lördagen den 11 september med matchstart klockan 22:00. Herrarnas singelfinal har samma tid för matchstart men avgörs dagen efter och avslutar hela turneringen.

De första åtta dagarna av turneringen avhandlar runda 1 - 3 och åttondelsfinalerna, där de högst seedade spelarna i turneringen hålls separerade från varandra och inte kan mötas.

Kvartsfinalspelet börjar tisdagen den 7 september och här kan vi se fram emot när några av de bästa spelarna ställs mot varandra.

Hur stor prissumma får vinnarna i US Open?

Sedan 1973 så får vinnarna i damernas- och herrarnas singelturneirng lika mycket prispengar.

Årets vinnare tar hem 2,5 miljoner amerikanska dollar var (drygt 21 miljoner svenska kronor), en något mindre summa än de 3 miljoner amerikanska dollar (nästan 26 miljoner svenska kronor) som vinnarna tog hem 2020.

Vinnarna i samtliga dubbelturneringar (herrar, damer och mix-turneringen) får dela på 660 000 amerikanska dollar (nästan 5,7 miljoner svenska kronor).

Totalt så ska det delas ut 57,5 miljoner amerikanska dollar (nästan 500 miljoner svenska kronor) till årets deltagare i US Open-tennisen.

Vilka är favoriterna i årets US Open?

Världsettan Novak Djokovic är den stora favoriten i herrarnas singelturneringen. Den serbiske spelaren har vunnit de senaste tre grand slam-turneringarna, däribland sin andra French Open-turnering någonsin där han besegrade grusmästaren Rafael Nadal.

I damernas singelturnering så blir det svårare att välja en klar favorit för varje r som går. Det finns många tidigare grand slam-vinnare med i turneringen. De två favoriterna på förhand är Naomi Osaka och Ashleigh Barty, men det saknas absolut inte utmanare.

Vi kan förvänta oss att spelare som Iga Swiatek, Angelique Kerber, Coco Gauff, Maria Sakkari, Aryna Sabalenka, Sofia Kenin och Karolina Pliskova definitivt vill blanda sig i striden om titeln.