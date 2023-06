Så lagrar du musik på en Apple Watch

Det finns många skäl att gilla Apple Watch. Det är en fantastisk smartklocka och en av anledningarna är att den gör ett ganska bra jobb med att låta dig bära runt på musik.

Apple Watch Series 8, SE och nya Apple Watch Ultra har alla möjlighet att styra musik som spelas på din iPhone. De har även lagringskapacitet för att du ska kunna bära med dig dina egna låtar. Du kan också spela upp ljud från streamingappar som Apple Music, Spotify och Deezer. Dra in dina spellistor så att du kan lämna din iPhone bakom dig.

Är du redo att ta med din egen musik eller noggrant byggda Spotify-spellistor på resande fot och inte riktigt säker på hur du gör det eller vad du behöver göra för att få det att funka? Vi har vi delat upp hur saker fungerar, vilket ger dig snabbaste sättet att lagra musik på din bästa Apple Watch.

Innan du bestämmer dig för att sätta musik på din Apple Watch finns det några saker som är värda att nämna först. Den första är att inte alla Apple Watches har samma lagringsnivå för att absorbera dessa ljud. Den senaste Series 8, SE (andra generationen) och Ultra har 32 GB inbyggt lagringsutrymme medan en äldre Apple Watch Series 4 till exempel har 16 GB.

Det andra du behöver göra är att se till att din iPhone och Apple Watch är uppdaterade, helst till iOS 16 respektive watchOS 9. Det hjälper bara till att få processen att ställa in saker att fungera smidigt, förhindra eventuella problem eller problem och även dra nytta av eventuella förbättringar och stöd för att lägga till den musiken till klockan.

1. Gå till Watch-appen på din iPhones startskärm

(Image: © Michael Sawh)

Om du vill lägga till musik och ljud som du äger och har köpt via Apples iTunes Store genom åren, så är det något du kan göra här. Det första du behöver göra är att gå till Watch-appen på din iPhone-startskärm och trycka för att starta. Se sedan till att du är på My Watch-sektionen i Watch-appen och scrolla sedan ned till Musik och gå in där.