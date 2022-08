Gamescom Opening Night Live 2022: Så kollar du på livestreamen med alla trailers och tillkännagivanden

Gamescom Opening Night Live 2022 är precis runt hörnet och ser ut att bjuda på ett helt gäng spännande nyheter från gamingvärlden.

Opening Night Live kommer att markera startskottet för Gamescom 2022 (opens in new tab) och drar igång evenemanget med en rad förhandstittar, tillkännagivanden och premiärtrailers under en två timmar lång presentation. Om vi har tur kan vi till och med få se några överraskningar visas upp.

Årets Opening Night Live kommer att innehålla återkomsten av en livepublik, men du behöver inte vara på samma ställe som Geoff Keighley för att kunna njuta av showen. Allt kommer nämligen att livestreamas, så att du kan luta dig tillbaka, koppla av och njuta av alla nyheter var du än är. Läs vidare för att ta reda på exakt när, var och hur du kan se Gamescom Opening Night Live 2022.

Så kollar du på Gamescom Opening Night Live

Gamescom Opening Night Live 2022 börjar den 23 augusti klockan 20:00 svensk tid. Presentationen kommer att pågå i två timmar. Du kan se den officiella Gamescom Opening Night Live-streamen direkt i den inbäddade videon här ovanför.

Detta förväntar vi oss att få se

Förväntningarna för årets Gamescom Opening Night Live är höga. Med tanke på att så många triple-A-spel blivit försenade till de sista månaderna av 2022, förväntar vi oss att få se en hel uppsjö av trailers för kommande storspel.

Vi vet redan att Hogwarts Legacy (opens in new tab) kommer att dyka upp. Fans kommer att vara ivriga över att få höra mer detaljer om spelets trollkarlsvärld efter att den kommande Harry Potter-titeln nyligen försenades (opens in new tab) till nästa år. Sonic Frontiers kommer också att vara i rampljuset och Geoff Keighley har redan lovat (opens in new tab) oss en "ny look" på igelkottens openworld-äventyr.

Callisto Protocol (opens in new tab), en slags efterföljare till Dead Space, kommer också att dyka upp. Spelet tillkännagavs i en blodig trailer tidigare i år under Summer Game Fest (opens in new tab) och sci-fi-shootern kommer att släppas i december. Den mycket efterlängtade Return to Monkey Island kommer också att få sin världspremiär, liksom Telltales nya äventyrsserie The Expanse. En ny DLC för Dying Light 2 (opens in new tab) kommer att visas upp för första gången, tillsammans med det hittills namnlösa strategispelet från studion bakom Subnautica.

Det finns massor av andra spel att se fram emot: Microsoft har bekräftat att Sea of Thieves (opens in new tab), Grounded, Age of Empires 4 (opens in new tab), Pentiment och Microsoft Flight Simulator (opens in new tab) alla kommer att dyka upp på Gamescom och vi förväntar oss att några av dem också kommer att nämnas under evenemanget öppningsshow.

Det nyligen tillkännagivna Goat Simulator 3 (opens in new tab) kommer också att visas upp och vi förväntar oss även att Dead Island 2 (opens in new tab) dyker upp nu när spelets släppdatum har läckt ut.

Förvänta dig dock inte att Starfield (opens in new tab) dyker upp. Bethesda har redan bekräftat att ingen ny gameplay-video (opens in new tab) av det kommande sci-fi RPG-spelet kommer att visas upp. Det verkar också osannolikt att Call of Duty: Modern Warfare 2 (opens in new tab) eller Warzone 2 (opens in new tab) kommer att få särskilt mycket tid i rampljuset, eftersom Activision har meddelat att ett seperat Call of Duty-evenemang (opens in new tab) kommer att hållas i september.