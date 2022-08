Dead Island 2 är tillbaka från de döda och har ett släppdatum

Efter flera års tystnad är Dead Island 2 tillbaka från de döda och ser ut att hamna på butikshyllorna i början av nästa år.

Antydningar om zombie-basher-spelet fortfarande varit under utveckling har dykt upp sporadiskt (opens in new tab) under de åtta åren sedan det först tillkännagavs, men en ny Amazon-lista (opens in new tab) tyder på att spelet äntligen kommer att släppas den 23 februari nästa år. Detta upptäcktes av Twitter-användaren Wario64 (opens in new tab) och listan inkluderade en beskrivning av spelet (som sedan dess har tagits bort) tillsammans med ett gäng gamla och nya detaljer.

Dead Island 2 kommer att utspelas i Los Angeles och inkluderar sex spelbara karaktärer. Du kommer att kunna anpassa förmågorna för var och en genom att använda ett färdighetssystem för att skapa olika builds. Det kommer också att finnas flera varianter av zombies att kämpa sig igenom, som inkluderar "dussintals distinkta zombietyper, var och en med sina egna mutationer, attacker och hundratals varianter med LA-tema".

När det gäller handlingen, hävdar texten på Amazon att du kommer att spela som en överlevande av zombie-apokalypsen vars naturliga immunitet har låtit dig "använda zombien inuti". Du och ett gäng andra överlevande kommer att "upptäcka sanningen bakom utbrottet" i vad som beskrivs som ett stort äventyr. Beskrivningen betonar också spelets våld och suveräna strider som kommer att ge "den mest intensiva, groteska och blodiga förstapersonsupplevelsen någonsin".

Ny utvecklare

Image 1 of 4 (Image credit: Deep Silver ) Image 1 of 4 (Image credit: Deep Silver ) Image 1 of 4 (Image credit: Deep Silver ) Image 1 of 4 (Image credit: Deep Silver ) Image 1 of 4

Dead Island 2 som släpps nästa år kan se väldigt annorlunda ut än vad vi har sett tidigare. Den mycket efterlängtade och väldigt försenade titeln har bytt ägare tre gånger sedan den först dök upp i en tillkännagivandetrailer från 2014 (opens in new tab).

Dead Island 2 var ursprungligen under utveckling hos Spec Ops: The Line-utvecklaren Yager, innan Sumo Digital – studion bakom Sackbody: A Big Adventure (opens in new tab) – meddelade att de hade tagit över ägarskapet för projektet 2016. Under 2019 avslöjade dock utgivaren THQ Nordic att Homefront: The Revolution-utvecklaren Dambuster Studios nu utvecklade spelet.

Vi räknar med att några rejäla förändringar har gjorts sedan Dambuster tog över projektet. Till att börja med har listan över spelbara karaktärer i Dead Island 2 utökats till sex stycken från de fyra som först tillkännagavs 2014. Skärmdumpar i Amazon-listan tyder på att uppföljaren kommer att fokusera på närstrider, precis som det första spelet.

Enligt listan kommer Day One-utgåvan av Dead Island 2 att inkludera Memories of Banoi DLC-paketet, vilket ger dig ett basebollträ, en klubba, en vapen-perk och ett skill card.

Med tanke på att spelet dök upp lite från ingenstans i denna Amazon-lista och med tanke på hur nära vi är dess potentiella släppdatum, skulle vi inte bli förvånade om Dead Island 2 gjorde ett framträdande på Gamescom 2022 (opens in new tab).