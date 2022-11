Fotbolls-VM 2022: Så spelar du det officiella FIFA World Cup Fantasy

Har du identifierat en spelare som kommer få sitt genombrott under VM i fotboll 2022? Kanske sitter du på en känsla av vilket lag som kommer gå som en maskin i mästerskapet? Vill du visa vänner och familj att det är du som sitter på det största fotbollskunnandet i gemenskapen?

Då ska du spela det officiella fantasyspelet för fotbolls-VM 2022. I den här guiden hjälper vi dig i din jakt att slå polarna eller familjen på fingrarna. Fortsätt läsa för att få en förklaring av de grundläggande reglerna för spelet, tillsammans med några tips om vad du bör tänka på när du tar ut just din trupp för VM.

Fotbolls-VM 2022 Datum: 20 november – 18 december Värdnation: Qatar Finalarena: Lusail Iconic Stadion Se mästerskapet på TV: SVT, TV4 Se mästerskapet online: C More (Öppnas i ny flik), SVT Play (Öppnas i ny flik) Se var du än befinner dig: Testa ExpressVPN 100 % riskfritt (Öppnas i ny flik)

Fotbolls-VM 2022 har avspark den 20 november med matchen Qatar – Equador. Just de två länderna kanske inte innehåller de mest intressanta spelarna för turneringens officiella fantasyspel, men för dig som vill addera lite extra spänning till mästerskapet så rekommenderar vi att du tar chansen till att bygga ihop ditt eget drömlag bestående av 15 spelare för 100 fiktiva miljoner.

Penningbegränsningen i spelet innebär att du inte kan ta ut ett lag bara bestående av världens bästa spelare. Dessutom innebär spelets regler om max antal spelare per nation att du inte kan fokusera på enbart några få nationer. För att nå framgång i spelet behöver du har fingertoppskänslan med dig när du i truppen tar med mindre kända spelare från nationer som kanske inte har med medaljstriden att göra i mästerskapet.

Spelet gör att du ställs inför svåra val och kompromisser när du tar ut din trupp och du tvingas ta tuffa beslut. Ska du ha Harry Kane eller Kylian Mbappé i anfallet? Du kanske har råd med båda, men då kommer du behöva ta in fler budgetspelare på andra positioner i truppen.

Det vi kan vara säkra på är att du kommer jubla extra högt hemma i TV-soffan när ditt anfallsess gör sitt andra mål i matchen, eller när slutsignalen går och din budgetförsvarare lyckats hålla nollan. Troligen kommer du triumfatoriskt låta dina vänner veta om detta illa kvickt. Var dock beredd på att du kommer få tillbaka lika stolta och skrytiga kommentarer.

Så vad väntar du på? Läs vidare i den här guiden för några av våra tips tillsammans med de grundläggande reglerna. Gå efter det in på spelets officiella hemsida (Öppnas i ny flik), registrera ditt lag och sätt upp en kompisliga för att tävla mot vänner och familj.

De regerande världsmästarna Frankrike har spelets dyraste spelare i form av Kylian Mbappé (Image credit: Andre Weening/BSR Agency/Getty Images)

VM-Fantasy 2022 – grundläggande regler och tips

Truppen

I FIFA World Cup Fantasy får du 100 fiktiva miljoner för ta ut 15 spelare och bygga ihop ditt drömlag till turneringen. Truppen ska bestå av två målvakter, fem backar, fem mittfältare och tre anfallare. I gruppspelet får du ha maximalt tre spelare per nation, till åttondelsfinalen ökar det till fyra, i kvartsfinalen fem, semifinalen sex och slutligen i bronsmatch och final får du ha åtta spelare per nation.

Efter du har tagit ut din trupp så väljer du en formation och vilka 11 spelare som ska ingå i startelvan. Du väljer även vilken spelare som ska vara din kapten, kaptenen får en fördubbling av sina poäng i omgången. Du kan under en matchomgång byta in spelare från bänken, så länge spelaren på bänken inte spelat sin match.

Det innebär i korthet att om du har en spelare i ditt lag som inte presterat så bra i sin match så kan du välja att byta ut honom mot en spelare på din bänk, var dock uppmärksam på att om du byter ut en spelare kan du inte byta in honom igen. Du kan även välja att byta kapten under en matchomgång till en spelare som inte spelat, då tas de dubbla poängen bort från din tidigare kapten och istället får din nya kapten dubbla poäng. Precis som för med byten in och ut från bänken så kan du inte ångra dig och byta tillbaka ditt kaptensval senare.

Det här öppnar upp för ett aktivt deltagande och strategiskt tänkande under matchomgångarna. Ett tips är att du sprider ut dina spelare under matchomgångens olika dagar, det gör att du har möjlighet till byten av spelare och kapten på ett mer gynnsamt sätt än om majoriteten av dina spelare spelar i början eller slutet på en matchomgång.

Matchomgångar

Totalt består spelet av 7 matchomgångar. De första tre är för respektive gruppomgång, det vill säga lagens första, andra respektive, tredje match i gruppspelet. Därefter är det en matchomgång per runda i slutspelet: åttondelsfinal, kvartsfinal, semifinal och bronsmatch/final.

Övergångar

Inför turneringen så råder inga restriktioner på hur många övergångar du kan göra i ditt lag. Om du tar ut en trupp idag kan du byta ut hur många spelare du vill i truppen innan avspark i premiärmatchen Qatar – Equador den 20 november. Efter att gruppspelet är avslutat har du även möjlighet att göra hur många övergångar du vill inför åttondelsfinalerna.

I gruppspelet får du göra två kostnadsfria övergångar i truppen mellan matchomgångarna. Inför kvartsfinalen har du fyra kostnadsfria övergångar, inför semifinalen fem och inför bronsmatch/final sex. Du kan om du vill göra fler byten, men varje extrabyte kostar dig tre minuspoäng.

Eftersom fotbolls-VM är en kort turnering så rekommenderar vi dig att inte ta minuspoäng för extrabyten. Då du endast har två övergångar per omgång i gruppspelet kan det vara lönt att studera grupperna och spelschemat för gruppspelet lite extra inför turneringen. Då kan du på ett lättare sätt planera ett lag som står sig starkt för hela gruppspelet och använda dina övergångar för spelare som ser ut att missa nästa gruppspelsomgång på grund av till exempel skador eller avstängningar. Grupper och spelschema hittar du i vår guide inför VM i fotboll 2022.

Boosters

Du har tillgång till tre boosters under mästerskapet som kan hjälpa dig att samla lite extrapoäng. Respektive booster kan enbart spelas vid ett tillfälle och du kan inte spela flera boosters under en och samma matchomgång.

Wildcard – Som vi nämnde ovan får du ett fritt antal övergångar inför turneringen och inför åttondelsfinalerna. Den här boostern ger dig möjlighet att vid ett tredje tillfälle, som du själv väljer, kunna göra obegränsat med övergångar i ditt lag.

12th Man – Den här boostern låter dig välja en valfri extraspelare till ditt lag under en matchomgång. Du behöver inte ta hänsyn till varken budgeten eller antalet tillåtna spelare från en nation för den här boostern. Efter att omgången börjat kan du inte byta denna spelare mot någon annan, varken på bänken eller utanför din trupp. Du kan heller inte välja att ge den här spelaren kaptensbindeln.

Power Captain – En booster som innebär att du kommer att få dubbla poäng från den spelaren som gör flest poäng i ditt lag under en matchomgång. I den omgång du spelar den här boostern så har du ingen vanlig kaptensbindel att tillgå utan den kommer automatiskt hamna på den spelaren som tar flest poäng.

Poängsättning

Hur får då spelarna sina poäng kanske du undrar? Först och främst så måste en spelare spela i en match för att få poäng. Spelarna får sedan poäng för sina prestationer i matchen. Precis som många andra fantasyspel så är poängsättningen fördelaktig för offensiva spelare som gör mål och assist, men defensiva spelare får också poäng om laget håller nollan.

Spelare kan få minuspoäng för gula och röda kort, självmål eller för att ha orsakat en straff. Målvakter och backar får dessutom minuspoäng om laget släpper in fler än ett mål i en match.

Hela poängsättningen för spelet hittar ni här.

Spelschema för matchomgång 1

Söndag 20 november

17:00 Qatar – Ecuador

Måndag 21 november

14:00 England – Iran

17:00 Senegal – Nederländerna

20:00 USA – Wales

Tisdag 22 november

11:00 Argentina – Saudiarabien

14:00 Danmark – Tunisien

17:00 Mexico – Polen

20:00 Frankrike – Australien

Onsdag 23 november

11:00 Marocko – Kroatien

14:00 Tyskland – Japan

17:00 Spanien – Costa Rica

20:00 Belgien – Kanada

Torsdag 24 november

11:00 Schweiz – Kamerun

14:00 Uruguay – Sydkorea

17:00 Portugal – Ghana

20:00 Brasilien – Serbien

VM-Fantasy 2022 – premiumspelare

Även om du inte har råd att samla alla de dyraste spelarna i spelet till ditt lag så kommer du med största sannolikhet sitta med några av världens bästa spelare i ditt lag. Nedan listar vi några av premiumspelarna per position.

Målvakter:

Det finns tre målvakter i spelet som kostar 6,0 miljoner: Thibaut Courtois (Beligen), Alisson (Brasilien) och Hugo Lloris (Frankrike). I prishyllan under dessa hittar vi spelare som Edouard Mendy (Senegal) och Wojciech Szczesny (Polen) för 5,5 miljoner. Här vill vi skicka en liten varning. Det är två strålande målvakter, men de representerar på pappret svagare nationer. Även om dessa spelare kan samla ihop några räddningspoäng så ger en hållen nolla fem poäng för en målvakt och det kan vara smart att gå på en målvakt som representerar en defensivt starkare nation.

Backar:

Precis som för målvakter får backar fem poäng för en hållen nolla, men det krävs i båda fallen att spelaren spelat minst 70 minuter av matchen. För målvakter är det inga problem, men vår rekommendation att välja backar som troligtvis inte blir utbytta under matcherna. En försvarare som gör mål får dessutom hela sju poäng, så att hitta en målfarlig back i ett lag med stark defensiv kan göra att ditt lag plockar många poäng. Denzel Dumfries (Nederländerna) är en av tio backar i spelet med priset 6,0 miljoner, det högsta på backsidan, han har noterats för fem mål i landslaget under de senaste två åren. Några andra spelare som kostar 6,0 miljoner är: Raphaël Varane (Frankrike), João Cancelo (Portugal), Jordi Alba (Spanien) och Thiago Silva (Brasilien).

Mittfältare:

Spelets överlägset dyraste mittfältare är Kevin De Bruyne (Belgien) som kostar 11,0 miljoner. Det belgiska spelgeniet ligger bakom det mesta i Belgiens anfallsspel och då mittfältare i spelet får en extra poäng per två nyckelpassningar kan han vara ett bra alternativ – om du har råd vill säga. Den näst dyraste mittfältaren är Bruno Fernandes (Portugal) till 9,5 miljoner, därefter följer Leroy Sané (Tyskland) och Bernardo Silva (Portugal) på 9,0 mijoner.

Anfallare:

Här hittar vi spelets dyraste spelare i form av Kylian Mbappé (Frankrike) för 11,5 miljoner. PSG-anfallaren har under de senaste två åren gjort 12 mål på 20 landskamper och är på pappret ett utmärkt val. Hans två radarpartners i klubblaget, Lionel Messi (Argentina) och Neymar (Brasilien), kostar 10,5 miljoner. Däremellan hittar vi Harry Kane (England) och Karim Benzema (Frankrike) på 11,0 miljoner.

Den här pokalen kan du inte vinna i fantasy, men genom att samla några vänner till spelet så står stor ära och mycket prestige på spel. (Image credit: Getty Images / Stefan Matzke - sampics)

Vilka har rättigheterna till fotbolls-VM 2022?

I Sverige är det SVT och TV4 som delar på rättigheterna till VM. Matcherna streamas online på SVT Play respektive C More.

För att streama matcherna på C More behöver du ett abonnemang hos tjänsten för att få tillgång till innehållet. Matcherna som sänds på SVT Play kan du se kostnadsfritt. Du har möjlighet att streama matcherna inom hela EU/ESS, men skulle du befinna dig på en annan plats i världen så behöver du en bra VPN-tjänst för att kunna se de svenska sändningarna hos både SVT och C More

Så ser du de svenska VM-sändningarna utomlands

Om du befinner dig utomlands men ändå vill se de svenska sändningarna under mästerskapet så är en VPN-tjänst den bästa lösningen. Med en VPN-tjänst så kan du kringgå de regionala geoblockeringarna som sätts upp av de olika streamingsidorna och du kan ta del av bevakningen från SVT eller TV4 var du än befinner dig i världen.

Förutom möjlighet att få tillgång till strömmande innehåll så hjälper en VPN-tjänst dig även att hålla dig säker på internet, genom att trygga dig mot eventuella yttre attacker eller snokande ögon från din internetleverantör. Att använda sig av en VPN-tjänst är helt lagligt och säkrar din tillvaro på internet. Ta gärna en titt på vår lista över de bästa VPN-tjänsterna just nu.

