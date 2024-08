Vi testkör Deebot T30 Omni - kraftfullt sug & städalternativ på detaljnivå

Deebot T30 Omni - nyckelfakta Sugeffekt: 11 000 Pa

Batteritid: Upp till 290 minuter

Navigering: TrueDetect 3D 3.0, Osmo Turbo 2.0

Moppning: Ja

Automatiskt tömning: Ja

Röststyrning: Nej

Funktioner: Antitrassel-borste, torkning av moppdyna

Vi på TechRadar har under några veckors tid fått möjlighet att testa den premiumklassade robotdammsugaren Deebot T30 Omni. Den kommer med en genomtänkt design, kraftfullt sug och möjlighet att anpassa städningen ner till detaljnivå. Förutom de vanliga svarta och vita färgerna finns den dessutom tillgänglig i en vacker roséfärg. Den verkar tyvärr inte gå att köpa på den svenska marknaden i skrivande stund, men det är kul att se ett märke som vågar erbjuda något annat än standardfärgerna.

Deebot T30 Omni har gjort ett bra jobb med att hålla rent i vårt hem under de senaste veckorna, med noggrann dammsugning, enkel hantering och en app i världsklass på plussidan. Stundvis fläckiga moppresultat samt enorma problem med trösklar drar dock ner betyget på robotdammsugaren något. En speciell antitrassel-design på huvudborsten gör också att Deebot T30 Omni hanterar hår med bravur, samtidigt som sladdar blir något av en ärkefiende och vi har behövt komma till undsättning flera gånger under våra tester av den. Läs vidare för hela vårt test av Deebot T30 Omni.

Deebot T30 Omni - pris & tillgänglighet

Finns i svart, vitt och rosé (endast vissa regioner)

Pris 8 999 kronor

Deebot T30 Omni finns tillgänglig att beställa direkt från Ecovacs hemsida, samt hos ett par svenska återförsäljare som Elgiganten och Amazon. Lanseringspriset för robotdammsugaren låg på 9 999 kronor, men den har redan sjunkit i pris något och går numera att få tag på för 8 999 kronor.

Robotdammsugaren finns tillgänglig i standardfärgerna svart och vitt, samt en lite mer speciell roséfärg, men den är tyvärr bara tillgänglig på vissa marknader och finns i skrivande stund inte att beställa hem i Sverige.

Deebot T30 Omni - enkel installation

Igång på en kvart

Ur förpackning tar det ungefär en kvart för att få upp och komma igång med Deebot T30 Omni. Plocka upp själva laddningsstationen, klicka fast foten och frontpanelen på den, fyll vattentanken och skanna QR-koden på ovansidan av robotdammsugaren för att koppla den till Ecovacs Home-appen. Via appen kan du sedan starta din första städning med robotdammsugaren, efter att du valt dina föredragna inställningar, men mer om det längre ner.

Deebot T30 Omni sticker ut en del från väggen med sin stora laddningsstation. (Image credit: Amanda Westberg)

Deebot T30 Omni - design

Genomtänkt design på laddningsstation

Stora och rörliga mopphuvuden

Laddningsstationen tar mycket plats

Deebot T30 Omni har en stilren design och finns som tidigare nämnt att klicka hem i antingen svart, vitt eller rosé (beroende på din region). På själva robotdammsugaren hittar du tre knappar framför sensorerna på ovansidan, en för att fortsätta eller pausa städning, en för att återgå till laddningsstationen och en för att skanna omgivningen. Vänd på robotdammsugaren och du hittar det vanliga borsthuvudet tillsammans med kantborsten samt två stora mopphuvuden som kan vinklas utåt, för att bättre komma åt längs lister och hörn. Robotdammsugaren har en klassisk design utan några särskilda designdetaljer som sticker ut. Värt att nämna är att sensorerna som sitter placerade på ovansidan av robotdammsugaren är relativt höga och i vårt hem kunde robotdammsugaren inte komma åt under vissa möbler som TV-bänken på grund av höjden.

Vattentankarna har smidiga handtag och enkla klickfästen. (Image credit: Amanda Westberg)

Över till laddningsstationen och även om Deebot har krympt ner på denna jämfört med tidigare modeller, är det fortfarande en klumpig sak med mått på 409 x 490 x 480 mm. Den stilrena designen hjälper, men detta är ändå en robotdammsugare som kommer att behöva gott om plats utan att ta över allt för mycket i rummet.

Här kan du snurra upp sladden på baksidan av laddningsstationen. (Image credit: Amanda Westberg)

Vi uppskattar den lättanvända och genomtänkta designen på den - på baksidan finns en urholkning och ett fäste där du kan snurra upp sladden medan framsidan är täckt av en stor frontpanel som enkelt klickas av och på, och är plats för själva dammpåsen. Den övre delen av laddningsstationen huserar två stora vattenbehållare med en kapacitet på 55 ml vardera, en för renvatten och en för smutsvatten. Dessa lyfts enkelt upp med hjälp av ett handtag och öppnas och stängs med ett enkelt klickfäste. En liten men trevlig detalj är att vattentankarna är genomskinliga, vilket låter dig se vattennivån i dem, samtidigt som det är ytterligare en designdetalj som får Deebot T30 Omni att sticka ut från den övriga konkurrensen på marknaden.

Deebot T30 Omni - städresultat & navigation

Fantastiska resultat längs kanter

Kraftfull dammsugning

Moppningen är sådär

För städning använder sig Deebot T30 Omni av ett LDS-navieringssystem tillsammans med TrueDetect 3D 3.0 för hinderupptäckt. Detta kombineras dessutom med en speciell antitrassel-huvudborste och en kraftfull sugkraft på 11 000 Pa. Robotdammsugaren tömmer sig själv vid sin laddningsstation efter varje städning och dammbehållaren har en kapacitet på 300 ml. Det innebär att du kan använda robotdammsugaren i någon månad åt gången, innan du behöver tömma eller byta dammpåsen.

Deebot T30 Omni kommer också med stöd för moppning och använder Ozmo Turbo 2.0-moppsystemet, kombinerat med avancerade mopphuvuden på undersidan som kan vinklas utåt för att verkligen komma åt överallt. Robotdammsugaren fyller själv på och byter ut sitt vatten mellan varje städning och du kan även köpa till Deebots egna rengöringsmedel att använda med robotdammsugaren, för ännu bättre resultat.

Se upp för sladdarna! (Image credit: Amanda Westberg)

Det är en lista med solida specifikationer för en robotdammsugare, vilket man förväntar sig med tanke på dess prisklass, så hur presterar den vid faktiskt användning? Efter våra tester av robotdammsugaren är vi riktigt imponerade av dess sugkraft och sättet den kommer åt längs lister och i hörn. Deebots påståenden om utmärkt kantåtkomst stämmer verkligen. Den suger upp allt i sin väg och speciellt mattor kommer att vara helt rena från minsta lilla skräp.

Sett till dammsugningen får Deebot T30 Omni verkligen 10/10 av oss, men moppningen når tyvärr inte riktigt samma nivå. Vi gillar verkligen designen på mopphuvudena på undersidan. Tanken är bra och de fungerar som tänkt, men robotdammsugaren verkar tyvärr ha lite småproblem med att applicera tillräckligt med tryck mot golvytan med mopphuvudena. Detta resulterar i halvdana resultat där vissa delar av golven moppas, medan andra förblir helt torra efter att robotdammsugaren har susat förbi. Detta går att åtgärda till viss del genom att ställa in vattenflödet på den högsta inställningen i appen, samt be robotdammsugaren köra två pass direkt efter varandra. Men det innebär samtidigt att städningen tar dubbelt så lång tid, och även om den är hyfsat tystgående, är det inte så roligt att lyssna på en robotdammsugare i över en timme ..

Dags att byta vatten. (Image credit: Amanda Westberg)

Vi har dock inte bara ris att ge för moppningen på Deebot T30 Omni. Vi uppskattar att möjligheten finns att köpa till rengöringsmedel, för ännu noggrannare rengöring av golven, samt torkfunktionen för mopphuvudena efter städningen är avslutad. Denna funktion skapar ett svagt hummande ljud från laddningsstationen och tar en stund, men du väljer själv om du vill använda den eller skippa den via appen.

Deebot T30 Omni - problem med trösklar & sladdar

Totalstopp vid vissa trösklar

Antitrassel-borsthuvudet är bra för hår, mindre bra för sladdar

Ett av våra största klagomål för Deebot T30 Omni är hur stora problem den har att ta sig över trösklar (i standardhöjd), trots ett påstående från Ecovacs att den ska klara av trösklar på 2 centimeter utan problem. Enligt våra tester stämmer det inte alls och det påverkar verkligen städresultaten. Robotdammsugaren hade exempelvis stora problem att ta sig över vår badrumströskel och om vi inte hjälpte till med en liten knuff, lyckades den helt enkelt inte ta sig in till badrummet och städa det. Vi har testat många robotdammsugare under vår tid hos TechRadar och ingen modell har haft så stora problem med trösklar som Deebot T30 Omni - och då har vi testat allt från premiummodeller i en 10 000 kronors prisklass till budgetmodeller i en 3 000 kronors prisklass, som alla har klarat av trösklarna i vårt hem.

Här är det totalstopp för Deebot T30 Omni. (Image credit: Amanda Westberg)

Ecovacs har också skapat en speciell antitrassel-huvudborste på Deebot T30 Omni, som ska se till att den inte samlar på sig lika mycket hår som snurrar runt sig runt huvudborsten. Eftersom vi själv har långt hår, brukar detta vara ett problem med robotdammsugare och vi brukar med jämna mellanrum behöva slita (eller klippa) bort hår som trasslat in sig runt robotdammsugarens huvudborste. Om du själv har långt hår eller husdjur hemma med lång päls, kommer du säkert att känna igen dig. Det är ett stort plus att Ecovacs har tänkt på detta och det fungerar faktiskt rätt bra. Lite hår fastnar såklart fortfarande i borsten, men inte alls lika mycket som vi är vana att se.

Designen på huvudborsten skapar dock en annan typ av problem. Huvudborsten har en lite "luftigare" design jämfört med andra robotdammsugare, som släpper igenom hår enklare till dammbehållaren, men det innebär också att robotdammsugaren lite enklare suger åt sig saker som sladdar. Vi tror åtminstone att det beror på det. Vi plockar alltid undan på golvet och "förbereder" för våra robotdammsugare innan städning och de flesta lyckas undvika sladdarna vi knuffat åt sidan, men Deebot T30 Omni verkar vara lite extra benägen att suga åt sig dem. Det hände flertalet gånger under våra tester att vi var tvungna att komma till undsättning, då robotdammsugaren trasslat in sig rejält i sladdar. Så se till att plocka undan allt från golvet innan du kör igång städningen med denna robotdammsugare.

Deebot T30 Omni - många alternativ för städning

En av våra absoluta favoritsaker med Deebot T30 Omni är dess tillhörande app. Detta är en av de mest detaljerade och välgjorda appar vi använt för robotdammsugare och hjälper till att höja hela användarupplevelsen till en ny nivå.

Du får de vanliga sakerna här - en kartvy över ditt hem med rum, möbler och mattor markerade, möjlighet att välja enskilda rum eller zoner, ställa in schemalagda städsessioner, städlogg och mer. Men det är själva inställningarna för städningen som vi verkligen uppskattar.

När du ska starta en städsession med Deboot T30 Omni kan du ställa in om du vill att robotdammsugaren ska dammsuga, moppa eller både och (antingen samtidigt eller efter varandra). Du går sedan vidare med att ställa in mängden vattenflöde för moppningen, antalet rengöringspass, sugkraften och rengöringshastigheten (standard, djupgående eller snabbstädning). Alla inställningar har fyra olika nivåer, så det är verkligen möjligt att ställa in Deboot T30 Omni på detaljnivå enligt ditt hem och dina städbehov.

Image 1 of 2 Städalternativ för Deebot T30 Omni. (Image credit: Amanda Westberg)

Funktioner för laddningsstationen. (Image credit: Amanda Westberg)

Du kan också klicka in på laddningsstationen där du hittar alternativ för torkning av moppdynor, varmvattenmoppning, självrengöring av laddningsstationen och mer. Appen är verkligen välgjord och enkel att använda, och ger dig tillgång till allt du behöver för din robotdammsugare. Det finns inget stöd för röststyrning på Deboot T30 Omni, men det är ingen större katastrof när appen är så trevlig att använda.

Deboot T30 Omni - omdöme

Deboot T30 Omni är en robotdammsugare i premiumklass och på vissa fronter lever den upp till sitt pris och andra inte. Om robotdammsugaren är ett bra köp för dig eller inte beror lite på dina städbehov. Om du har många i hushållet med långt hår eller husdjur med lång päls, är detta en av de bästa robotdammsugare du kan köpa just nu. Dammsugningen är enormt kraftfull både på golv och mattor, och den hanterar alla typer av hår med bravur.

Om du däremot har många höga trösklar hemma och vill ha skinande rena golv tack vare en noggrann moppfunktion, lever Deboot T30 Omni inte upp till förväntningarna. För en robotdammsugare med fantastisk moppfunktion kan du kolla in premiummodellen Roborock S8 MaxV Ultra och om du föredrar något billigare kan du kolla in Eufy RoboVac 11S.