Roborock släpper flera nya robotdammsugare i december

Roborock kommer med en tidig julklapp till alla som är på marknaden för en ny robotdammsugare. Det populära märket har nämligen tillkännagivit att de kommer att släppa sina nya Roborock Q5 Pro- och Roborock Q8 Max-serier den 1 december. De två serierna kommer att inkludera flera modeller och sträcka sig från överkomliga budgetvarianter till lyxigare modeller i premiumklass.

Samtliga modeller kommer att vara utrustade med Roborocks kraftfulla borstsystem och LiDAR-teknologi för klartläggning, medan de två Plus-modellerna även kommer att ha stöd för självtömning för en ännu mer automatiserad städning.

Roborock Q5 Pro-serien

Består av Q5 Pro och Q5 Pro+

Kostar 3 990 respektive 5 790 kronor

Släpps den 1 december 2023

Roborock Q5-serien använder märkets DuoRoller-bortsystem och ska enligt företaget kunna suga upp hår och smuts från mattor 20% mer effektivt än tidigare. Dammbehållaren kommer att vara på 770 ml, vilket är en hyfsad storlek. Som tidigare nämnt bör du satsa på Plus-modellen i denna serie om du vill slippa krångla med att tömma påsen själv, då Plus-modellen har stöd för självtömning.

Robotdammsugarna går att kontrollera via den tillhörande appen och använder sig av LiDAR-baserad navigering som skapar detaljerade kartor över de olika rummen i ditt hem. Via appen kan du i vanlig ordning också ställa in No-go-zoner, för förbättrad effektivitet i städningen.

Roborock Q5 Pro-serien ska tydligen vara effektiv på att dammsuga upp päls från husdjur. (Image credit: Roborock)

Du kommer att kunna köpa Roborock Q5 Pro-serien från och med den 1 december i år från återförsäljare som bland annat Elgiganten, NetOnNet och Power. Standardmodellen har ett riktigt överkomligt pris på 3 990 kronor, medan Plus-modellen kostar 5 790 kronor.

Roborock Q8 Max-serien

Består av Q8 Max och Q8 Max+

Dammsuger och moppar

Kostar 5 290 respektive 6 990 kronor

Roborock släpper också den lite lyxigare Q8 Max-serien, som består av en standardmodell och en Plus-modell. Den stora skillnaden mellan denna serie och Q5 Pro-serien är att modellerna i Q8 Max-serien både dammsuger och moppar. Precis som med Q5 Pro-serien får du också stöd för självtömning om du väljer att köra på den lite dyrare Plus-modellen här.

Dammpåsarna är E-12-klassade och kan lagra upp till 7 veckors damm innan du behöver tömma själva påsen i laddningsstationen, så det verkar krävas väldigt lite underhåll av dessa robotdammsugare. Via appen får du tillgång till funktioner som bland annat No-go-zoner, snabbstädning och Clean Along Floor Direction, som ska göra städningen ännu mer effektiv.

Roborock Q8 Max-serien kommer både att kunna dammsuga och moppa golven. (Image credit: Roborock)

Roborock Q8 Max-serien kommer också att släppas den 1 december och kommer att finnas tillgänglig hos Elgiganten, NetOnNet och Power. Priset ligger på 5 290 kronor för standardmodellen och 6 990 kronor för Plus-modellen.

