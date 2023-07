Prime Day 2023: Vilka Roomba-dammsugare kommer få prissänkningar?

Amazons stora sommarrea Prime Day närmar sig, och förhoppningsvis kommer vi att kunna fynda några av de bästa robotdammsugarna. I den här guiden har vi valt att fokusera på iRobot och deras Roomba-dammsugare av den enkla anledningen att just dessa av någon anledning nästan alltid dyker upp till kraftigt sänkta priser när Amazon ställer till med större reor. Funderar du på att köpa en robotdammsugare är vårt råd därför att du väntar till nästa vecka – du kan mycket väl ha tur.

Vi kommer att följa Prime Day med intresse och samla alla de bästa erbjudandena i vår stora Prime Day-hubb, så bokmärk sidan och kika in med jämna mellanrum under Prime Day som pågår 11 och 12 juli.

Roomba på Amazon Prime Day 2023: Förväntningar

Dagens bästa deals på Roomba-produkter

Oavsett om du är ute efter en enklare robotdammsugare eller en maxad Roomba med smarta funktioner ser vi inte varför Prime Day 2023 inte skulle kunna tillfredsställa dina behov. Förra årets Prime Day bjöd på flera olika modeller av Roomba till kraftiga prissänkningar, och även under de andra större reorna som Amazon anordnade under 2022 noterade vi att det gick att fynda just Roomba-dammsugare. Här är modellerna vi kommer att hålla ett extra öga på under Prime Day:

Prime Day är bara för medlemmar

Amazon Prime Day är en speciell rea på det viset att det bara är Prime-medlemmar som får ta del av erbjudandena. Som tur är kostar det ingenting att prova Prime i 30 dagar (utan bindningstid) när du klickar på erbjudandet nedan. Väljer du sedan att stanna kvar som medlem kostar det bara 59 kronor i månaden och då ingår gratis och prioriterad frakt från Amazon, streamingtjänsten Prime Video och Prime Gaming, som ger dig gratis spel och loot varje månad.

