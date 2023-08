Amazon Gaming Week: Rabatter på gaminglaptops från Asus

Nu är årets andra Gaming Week i rullning hos Amazon.se. Rean bjuder erbjudanden inom allt spelrelaterat, såsom PS5-konsolen, grafikkort och bärbara speldatorer. Är du ute efter ett fynd i den senare kategorin går det nu att köpa flera modeller från ASUS TUF-serie till lägre priser än vanligt. På vår lista över bästa gaminglaptops kniper just ASUS flera av topplaceringarna, så att tillverkaren kan ett och annat om den här typen av datorer råder det ingen tvekan om.

Om du vill passa på att fynda en sprillans ny ASUS-laptop har du möjlighet att göra det på Amazons hemsida fram till 3 september, även om vi inte skulle fundera alltför länge på saken då lagret är begränsat. Spana in de bästa erbjudandena på ASUS speldatorer nedan och klicka dig vidare till Amazon.se om något av dem passar dig.

Amazon Gaming Week: Asus-rabatter

Här nedanför hittar du alla rabatter och erbjudanden på gaminglaptops från ASUS just nu. Notera att det kan dyka upp nya produkter under veckans gång, så kika gärna in med jämna mellanrum för att inte missa något.

-24 % ASUS TUF F15 | 13 743:- 10 390:- hos Amazon

Spara 3 353 kronor – Superdeal på den här kraftfulla bärbara speldatorn från ASUS med

Core i5-processor och NVIDIA GeForce RTX 3050 -GPU. Nu under Gaming Week kan du klicka hem den med en rabatt på hela 24%, vilket innebär att du sparar 3 353 kronor!

-17 % ASUS TUF F15 | 15 716 :- 13 090 :- hos Amazon

Spara 2 626 kronor – Du får ännu mer kraft under huven om du väljer ASUS TUF F15 med Ryzen 7-processor och NVIDIA GeForce RTX 4050-GPU. Nu prissänkt med över 2 600 kronor!

-6 % ASUS TUF F15 | 8 990 :- 8 490 :- hos Amazon

Spara 500 kronor – Har du en mindre budget betyder det inte att du blir utan gaminglaptop! Den här datorn använder Intels Core i5-processor och RTX 2050-GPU.

Amazon Gaming Week: Snabblänkar till kampanjer

Under Gaming Week har Amazon kampanjerbjudanden på gamingprodukter från välkända märken som Logitech och ASUS och spelrelaterade produkter från tillverkare som LEGO och Crocs. Nedan hittar du snabblänkar till kampanjerna så att du kan botanisera bland alla prissänkta produkter själv.

Amazon Gaming Week: Frågor och svar

Vad är Amazon Gaming Week? Amazon Gaming Week är en återkommande kampanj på Amazon.se, där det bjuds på prissänkningar på allt spelrelaterat.

När är det Amazon Gaming Week 2023? Årets första Gaming Week-evenemang hos Amazon.se är pågick mellan 22 och 28 maj 2023, och nu är det dags igen! Årets andra Gaming Week går av staplen den 23 augusti och pågår till och med 3 september.

Vilka erbjudanden blir det under Amazon Gaming Week 2023? Årets andra Gaming Week bjuder bland annat på den svenska marknadens lägsta pris på PS5, rea på grafikkort och bärbara datorer från ASUS.