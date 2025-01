2025 kan bli starten på en ny era för PlayStation

I år firade den ursprungliga PlayStation sin 30-årsdag, en era som tog Sony från en avlägsen outsider till att dominera spelindustrin. Men 2024 markerade också några av PlayStations största misslyckanden, vilket visar att plattformsinnehavaren kan behöva ändra sitt tillvägagångssätt om den hoppas nå 40-årsjubileet.

Under denna generation har vi sett Sony satsa stort på premiumprodukter. Dyra tillbehör som PSVR 2, PlayStation Portal, DualSense Edge och PS5 Pro har gått emot strömmen i en tid präglad av en ekonomisk kris som påverkar hushållens levnadskostnader. Genom att fokusera på liveservicetitlar och AAA-spel för en spelare har Sony ställt höga krav på sina utvecklare för att leverera stora framgångar. Denna strategi har under året resulterat i både enorma framgångar och stora misslyckanden – där utvecklarna ofta fått ta smällen vid förlusterna.

Men under 2024 såg vi också tecken på en ny era för PlayStation som kan bära frukt under 2025. Om det är något vi kan förvänta oss de kommande 12 månaderna, så är det att få se hur Sony planerar att avsluta denna konsolgeneration.

Några stora missar

År 2022, inspirerade av succéer som Fortnite och Call of Duty: Warzone, med sina miljontals spelare och betalande användare, avslöjade Sony planer på att lansera 12 liveservicetitlar före april 2026. Men strategin har gett mycket blandade resultat.

Å ena sidan har vi Helldivers 2. Spelet släpptes i början av februari och blev PlayStations snabbast säljande spel någonsin, med 12 miljoner sålda exemplar under de första tre månaderna. Året avslutades med att spelet vann både "Best Multiplayer Game" och "Best Ongoing Game" på The Game Awards. Detta verkar bekräfta Sonys beslut att satsa på liveservicetitlar. Men detta ignorerar helt elefanten i rummet som tynger ner den andra sidan av vågskålen.

Efter att ha spenderat åtta år och miljontals dollar på att utveckla den liveservicetiteln Concord, släppte Firewalk Studios spelet den 23 augusti. Bara två veckor senare, på grund av de usla spelarantalen, tog Sony Concord offline, tog bort det från digitala butiker och återbetalade spelare. En månad senare stängde Sony studion, vilket gjorde Concord till ett av de mest kortlivade onlinespelen någonsin och en av de största flopparna i spelindustrins historia.

Det fanns redan tecken på att Sony började tveka när företagsordförande Hiroki Totoki 2023 berättade för investerare att endast sex av de planerade liveservicetitlarna skulle lanseras enligt schema, eftersom de andra "inte lyckats möta spelarnas förväntningar." Sedan dess har Sony ställt in minst en av dessa titlar: The Last of Us-multiplayerspelet.

Trots detta planerar Sony att gå vidare med två stora liveservicelanseringar under 2025: Bungies nya PvPvE-shooter Marathon och Haven Studios tävlingsinriktade heist-spel Fairgame$. Samtidigt ändrar Destiny 2, som tidigare fått årliga expansioner, sin strategi till mindre, säsongsbaserade uppdateringar med högre frekvens.

Det är också värt att belysa den press som ligger på Bungie just nu. Sedan Sony köpte studion för 3,6 miljarder dollar år 2022, har över 300 anställda sagts upp, och ytterligare 150 arbetare planeras att flyttas till andra team inom företaget. Och om det är något Sony visade sina studior under 2024, är det hur brutalt företaget kan vara när det reagerar på misslyckanden.

Firewalk och Bungie var inte de enda offren under det gångna året. Sony sade upp 900 anställda inom olika team i februari och stängde sin 22 år gamla London Studio. Samma dag som Firewalk stängdes, lade Sony också ner mobilutvecklaren Neon Koi.

Solo och mindre

(Image credit: Naughty Dog/Sony)

Sonys planer för 2025 handlar inte bara om liveservicetitlar. Stora singleplayerspel är också på väg till PS5, som Hideo Kojimas öppna världsäventyr Death Stranding 2 och Sucker Punchs samurajuppföljare Ghost of Yotei. Dessutom meddelade Sony nyligen till investerare att de planerar att "fortsätta släppa stora enspelarspel varje år."

Vi börjar redan se några av dessa titlar ta form. Naughty Dog avslöjade sitt sci-fi prisjägarspel Intergalactic: The Heretic Prophet på The Game Awards, och rapporter visar att God of War-skaparna Santa Monica Studio arbetar på en helt ny IP. Samtidigt har Sony också bekräftat sina planer på att köpa Elden Ring-utvecklaren FromSoftwares moderbolag, Kadokawa.

En växande utmaning för spelutgivare över hela branschen är dock de enorma kostnaderna för att skapa AAA-spel. Marvel's Spider-Man 2 kostade tre gånger så mycket att utveckla som det första spelet, och dess kommande uppföljare samt Marvel's Wolverine förväntas kosta ännu mer.

"Startkostnaderna för att skapa ett AAA-spel ligger i hundratals miljoner dollar," sade den tidigare SIE Worldwide Studios-ordföranden Shawn Layden till en publik på Gamescom Asia i oktober. "Vi ser en kollaps av kreativiteten i dagens spel, med studiosammanslagningar och de höga produktionskostnaderna."

Det finns indikationer på att Sony försöker återuppliva den gamla AA-marknaden med mindre förstapartsspel. Under 2024 var ett av Sonys stora framgångar det relativt småskaliga Astro Bot. Denna glädjefyllda plattformstitel ligger långt under AAA-nivån i skala, men blev ändå ett av årets mest hyllade och omtalade spel.

Ny hårdvara på gång

Trots kostnaderna har Sony under denna generation introducerat teknik som tar PS5 i nya riktningar. Under 2023 släppte företaget både PSVR 2, ett virtual reality-headset och den handhållna konsolen PlayStation Portal. Tidigare i år lanserades även PS5 Pro, en mid-gen-uppgradering som fokuserar på spel med hög grafisk kvalitet.

Men även om Sony är skickliga på att lansera avancerad hårdvara, är de mindre framgångsrika när det gäller att stödja den efter lanseringen. Väldigt få förstapartsspel har släppts till PSVR 2 och endast The Midnight Walk har utannonserats för release 2025.

PS5 Pro får ett bättre stöd, med över 50 spel som har optimerats för att dra nytta av konsolens kraft. Men för att motivera priset (10 499 kronor) behöver betydligt fler spel tillkomma. Dessutom kan tidigare optimerade spel förbättras ytterligare när Sony uppdaterar teknologier som PSSR, deras AI-baserade uppskalningslösning.

Även om det inte förväntas lanseras nästa år, rapporterar Bloomberg att Sony arbetar på en handhållen konsol som kan köra PS5-spel direkt. Om denna konsol ligger några år framåt i tiden, är det dags för Sony att börja stödja mindre studior som skapar mindre spel. Under PlayStation Vita-eran identifierade Sony framgångsrikt små studior och hjälpte dem att utvecklas. Till exempel började Little Nightmares-skaparna, Tarsier, med att arbeta på handhållna versioner av LittleBigPlanet.

En ny generation handhållna konsoler som kan köra PS5-spel skulle kunna skapa det ekosystem Sony behöver för att skapa en marknad för mindre budgetspel på sina enheter.

Trots 30 år i branschen har de senaste 12 månaderna visat hur mycket Sony vet – och inte vet. Sony har visat sin förmåga att identifiera små team som kan skapa storsäljande spel, som Arrowhead och Team Asobi, vilka båda har levererat spel som visar det bästa av PlayStation. Samtidigt har det också blivit tydligt att Sony är lika kapabel att misslyckas, genom att ge klartecken och investera i spel som inte hittar en marknad.

År 2025 kommer att visa om Sony har lärt sig något av detta år. Oavsett vilket, har vi genom det gångna året sett en sak konsekvent – att det är utvecklarna som får bära konsekvenserna av dessa misstag.