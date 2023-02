REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

Hur jämför sig Samsung Galaxy S23 och Galaxy S23 Plus med iPhone 14 och iPhone 14 Plus? Här listar vi alla likheter och skillnader.

Samsung Galaxy S23 (Öppnas i ny flik) och Samsung Galaxy S23 Plus (Öppnas i ny flik) är inte lika spännande som Samsung Galaxy S23 Ultra (Öppnas i ny flik), men de är också mycket billigare – och kommer förmodligen att bli väldigt populära som ett resultat.

De har dock en hel del konkurrens, eftersom S23 direkt konkurrerar med iPhone 14 (Öppnas i ny flik) och för första gången har Apple en tydlig konkurrent till Plus-modellen också, i form av iPhone 14 Plus (Öppnas i ny flik). Så med det i åtanke har vi jämfört grundmodellen Galaxy S23 och Galaxy S23 Plus med grundmodellen iPhone 14 och iPhone 14 Plus, för att se vilka är bäst.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: Priser

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: Design

Samsung Galaxy S23 och Galaxy S23 Plus ser i princip identiska ut med varandra – där den enda skillnaden är att Plus-modellen är större. De har platta skärmar med en skärmhålskamera högst upp i mitten, medan kamerorna sitter individuellt placerade och sticker ut något från baksidan, istället för att vara inrymda i en kameramodul som på S22 (Öppnas i ny flik) och S22 Plus.

Ramarna är smala, baksidan är gjord av glas och ramen av metall. Faktum är att både baksidan och skärmen använder tåligt Gorilla Glass Victus 2 för skydd och mobilerna har en IP68-klassificering för damm- och vattentålighet. De finns tillgängliga i färgerna Cream, Lavender, Green, Phantom Black, Lime och Graphite. När det gäller deras vikt och dimensioner är Samsung Galaxy S23 146,3 x 70,9 x 7,6 mm och 168 g, medan Samsung Galaxy S23 Plus är 157,8 x 76,2 x 7,6 mm och 196 g.

Därefter kommer vi till iPhone 14 och iPhone 14 Plus, som också har platta skärmar, en baksida av glas och en metallram. Men de har en flärp istället för en hålkamera, vilket gör att de utan tvekan ser mindre moderna ut. De har också en kameramodul på baksidan istället för individuella linser, men de har en IP68-klassificering precis som Samsungs mobiler och använder Ceramic Shield-teknik för att skydda skärmen. Så det finns många likheter här.

Den största skillnaden är utan tvekan färgalternativen, då dessa mobiler finns tillgängliga i färgerna Midnight (svart), Purple, Starlight (vitt), Product Red eller Blue. De har också olika vikter och dimensioner, naturligtvis, där iPhone 14 mäter 146,7 x 71,5 x 7,8 mm och väger 172 g, medan iPhone 14 Plus mäter 160,8 x 78,1 x 7,8 mm och väger 203 g. Så iPhone 14 är något större och tyngre än Galaxy S23, medan iPhone 14 Plus är lite större och tyngre än Galaxy S23 Plus, men inte mycket.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: Skärmar

Samsung Galaxy S23 har en 6,1-tums 1080 x 2340 AMOLED-skärm med en uppdateringsfrekvens på 12 0Hz, medan Samsung Galaxy S23 Plus har samma specifikationer fast kopplat till en 6,6-tums skärm. Det leder till 425 pixlar per tum för S23 och 393 pixlar per tum för Samsung Galaxy S23 Plus.

När det gäller iPhone 14 har den en 6,1-tums 1170 x 2532 OLED-skärm med en 60 Hz uppdateringsfrekvens och 460 pixlar per tum, medan iPhone 14 Plus har en 6,7-tums 1284 x 2778 OLED-skärm med en 60 Hz uppdateringsfrekvens och 458 pixlar per tum.

Den största skillnaden här är alltså att Samsung Galaxy S23-serien har en högre uppdateringsfrekvens än dessa iPhone-modeller. Det kan ge skärmarna på Samsungs mobiler en liten fördel totalt sett, men det är inte en fullständig seger eftersom iPhones har marginellt högre upplösningar och skärmen på iPhone 14 Plus är lite större än den på Samsung Galaxy S23 Plus.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: Kameror

Samsung Galaxy S23 och Galaxy S23 Plus har samma kameror som varandra – nämligen en 50 MP f/1.8 huvudsensor, en 12 MP f/2.2 ultravidvinkels och en 10 MP f/2.4 telefoto, med 3x optisk zoom och en selfiekamera på 12 MP.

Apples iPhone 14 och iPhone 14 Plus har också samma kameror som varandra, närmare bestämt en 12 MP f/1.5 huvudsensor, en 12 MP f/2.4 ultravidvinkels och en selfiekamera på 12 MP f/1.9. Så dessa Galaxy S23-modeller har alltså en extra sensor i form av en telefotokamera. Huvudsensorn på Samsung Galaxy S23 och S23 Plus har också fler megapixlar.

Givetvis är megapixlar inte allt och Apples mobiler tar fantastiska bilder, men för mångsidighet har åtminstone Galaxy S23 och Galaxy S23 Plus utan tvekan en fördel. Det är dock lite synd att de inte har ärvt Samsung Galaxy S22 Ultra-modellens 108 MP-sensor nu när S23 Ultra har gått vidare till en 200 MP-sensor.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: Batterier

Samsung Galaxy S23 har ett batteri på 3 900 mAh med 25 W trådbunden laddning och 15 W trådlös laddning, medan Samsung Galaxy S23 Plus har ett batteri på 4 700 mAh med 45 W trådbunden laddning och 15 W trådlös laddning.

Det innebär att de slår iPhone 14 och iPhone 14 Plus på pappret, eftersom den förstnämnda har ett batteri på 3 279 mAh med 20 W trådbunden laddning och 15 W trådlöst, medan den sistnämnda har ett batteri på 4 323 mAh med 20 W trådbunden laddning och 15 W trådlöst. Den stora vinnaren här är alltså den relativt snabba laddningen på 45W som erbjuds av Samsung Galaxy S23 Plus.

För övrigt är de två Plus-mobilerna ganska lika varandra vad gäller batterispecifikationer, liksom de två standardmodellerna – där det är Samsung som har fördelen både vad gäller hastighet och kapacitet.

Men i våra tester fann vi ändå att iPhone 14 Plus hade en imponerande bra batteritid och Apple brukar kunna få små kapaciteter att räcka längre, så det ska bli intressant att se om dessa Samsung Galaxy S23-modeller lyckas slå Apples jämförbara mobiler i praktiken och är något vi kommer att kika närmare på i våra tester.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: Prestanda och funktioner

Du bör inte känna brist på kraft med någon av dessa mobiler – Samsung har en specialgjord version av det nya Snapdragon 8 Gen 2 (Öppnas i ny flik)-chippet i toppklass, medan Apple använder företagets egna kraftfulla A15 Bionic-chipset.

Om något kan Samsung Galaxy S23-serien ha en knapp fördel här, vilket vanligtvis inte är fallet, men Apple bestämde sig för att använda ett år gammalt chipset i bas- och Plus-modellerna av iPhone 14. Men hur som helst kommer du inte att märka några större skillnader mellan dem.

Vad gäller RAM-minne får du 8 GB med Samsung Galaxy S23 och Galaxy S23 Plus, medan iPhone 14 och iPhone 14 Plus bara har 6 GB. Men att jämföra RAM-mängder i iPhones med Android-mobiler är nästan meningslöst, eftersom Apple alltid lyckas få lite att räcka långt.

Nu kommer vi till lagring och där kommer Samsung Galaxy S23 med alternativ på 128 GB eller 256 GB, medan Samsung Galaxy S23 Plus kommer med alternativ på 256 GB eller 512 GB.

Apples iPhone 14 och iPhone 14 Plus kommer med fler alternativ, då det går att välja mellan 128 GB, 256 GB eller 512 GB för båda mobilerna. De har tyvärr ingen microSD-kortplats, men det har inte Samsung-mobilerna heller.

Den största skillnaden mellan iPhones och Samsung Galaxy-mobilerna är programvaran, eftersom iPhone 14-serien kör iOS 16, medan Samsung Galaxy S23-serien kör Android 13 (Öppnas i ny flik) i kombination med Samsungs One UI 5.1-gränssnitt. Det finns ingen tydlig vinnare här, det beror bara på personliga preferenser. Det är inte heller några större skillnader i anslutningsalternativ, eftersom alla fyra mobiler stöder 5G. Dessa iPhones erbjuder dock satellitkommunikation för nödsituationer, vilket du inte får med Samsungs mobiler.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: Omdöme

Baserat på specifikationer och funktioner bör Samsung Galaxy S23 och Galaxy S23 Plus utgöra stark konkurrens till iPhone 14 och iPhone 14 Plus. Samsungs mobiler har högre uppdateringsfrekvens, en utan tvekan modernare design utan någon flärp, en extra kamera, ett nyare chipset, större batterier, snabbare laddning och – åtminstone i fallet med S23 Plus – mer grundlagring.

Apples iPhones får färre vinster, åtminstone på papper, men deras skärmar har något högre upplösning, det finns fler lagringsalternativ, de erbjuder nödsatellitkommunikation och iPhone 14 Plus har en marginellt större skärm än Samsung Galaxy S23 Plus. Utöver det skiljer sig de tillgängliga färgerna och deras operativsystem, medan de flesta andra aspekter är ganska lika.

Samsung Galaxy S23-serien är alltså utan tvekan något bättre på pappret, men det kommer ändå att bli en väldigt tuff kamp som delvis kommer att avgöras baserat på personliga preferenser. Men oavsett vilken modell du föredrar, är det troligt att alla dessa kommer att få en plats i vår topplista över de bästa mobilerna (Öppnas i ny flik) just nu.

(Öppnas i ny flik) Samsung Galaxy S23 | 11 490 kronor NetOnNet (Öppnas i ny flik)

Bestämt dig för ett köp? Du kan bland annat beställa Samsung Galaxy S23 och Samsung Galaxy S23 Plus hos återförsäljare som NetOnNet. Finns tillgänglig i fyra olika färger och kostar lite över 11 000 kronor.

(Öppnas i ny flik) iPhone 14 | 11 290 kronor hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Bestämt dig för ett köp? Du kan bland annat klicka hem iPhone 14 och iPhone 14 Plus hos återförsäljare som Amazon. Den finns tillgänglig fem olika färger och kostar lite över 11 000 kronor.

Här är de bästa Android-mobilerna du kan köpa just nu (Öppnas i ny flik)