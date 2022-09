Har du både tänkt att skaffa ett gymkort och en Nintendo Switch? Då har vi lösningen för dig, som eliminerar behovet av att lämna hemmets trygga vrå för gymmets stinkande omklädningsrum. Med en Nintendo Switch-konsol och spelet Ring Fit Adventure kan du både hålla formen och lira The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom efter träningspasset.

Det är inte ovanligt att Ring Fit Adventure-paketet, som inkluderar spelet, en benrem och pilatesringen Ring-Con, dyker upp till kampanjpriser, och det samma gäller för paketet med både konsol och spel.

På den här sidan hjälper vi dig att hålla koll på de senaste erbjudandena, så att det faktiskt blir en riktigt god affär att helt strunta i det där gymkortet och satsa på Nintendo-spelet i stället.

Ring Fit Adventure: Bästa priser på spelet

Håll formen med Ring Fit Adventure – paketet med spelet, benrem och Ring-Con är betydligt billigare än årskortet på gymmet. (Image credit: Nintendo)

Nedan ser du de bästa priserna på Ring Fit Adventure just nu. Det finns många hundralappar att spara på att köpa spelet när någon återförsäljare har kampanj, men även utanför reaperioder finns det billigare och dyrare återförsäljare.

(Öppnas i ny flik) Nintendo Switch Ring Fit Adventure: 690 :- | hos Amazon (Öppnas i ny flik) De billigaste återförsäljarna har just nu Ring Fit Adventure i lager för 690 kronor, som du betalar direkt eller på faktura. Hos Amazon är dessutom frakten gratis och du kan få spelet levererat till närmaste ombud eller hem till dörren.

(Öppnas i ny flik) Nintendo Switch Ring Fit Adventure: 690 :- | hos Komplett (Öppnas i ny flik) Komplett.se har Ring Fit Adventure i lager för 690 kronor. Hos dem får du fri frakt, fri retur och möjlighet att betala senare med Klarna.

Ring Fit Adventure: Bästa priser på spel + konsol

Om du inte äger någon Nintendo Switch-konsol kan du köpa paketet som innehåller både konsol och Ring Fit Adventure. (Image credit: Nintendo)

Om du inte redan har en Nintendo Switch-konsol hemma behöver du köpa en sådan för att kunna spela Ring Fit Adventure.

Spelet funkar med både originalversionen av Switch och Switch OLED, så om du hittar en bra deal på Nintendos konsol är det bara att slå till.

Allra bekvämast är det dock att köpa paketet som innehåller både konsol, Ring Fit Adventure, träningsringen och benremmen.

Här är de senaste priserna på paketet med Ring Fit + Nintendo Switch-konsolen:

(Öppnas i ny flik) Billigast Nintendo Switch + Ring Fit: 4 328 :- | hos Amazon (Öppnas i ny flik) Hos Amazon köper du just nu Nintendo Switch-konsolen och Ring Fit billigast. Du betalar bara 4 328 kronor och får allt du behöver för att börja träna.

(Öppnas i ny flik) Nintendo Switch + Ring Fit: 4 390 :- | hos Komplett (Öppnas i ny flik) Även Komplett har bra pris på paketet med Nintendo Switch och Ring Fit. Hos dem betalar du 4 390 kronor.

Ring Fit Adventure: Frågor och svar

Benremmen och pilatesringen används för att göra träningen kul och effektiv i Ring Fit Adventure. (Image credit: Nintendo)

Vad är Ring Fit Adventure? Ring Fit Adventure är ett träningsspel till Nintendo Switch, där din spelkaraktär följer dina rörelser. Med hjälp av pilatesringen Ring-Con och benremmen Leg Strap springer, hoppar, boxas, klämmer, vrider och vänder du dig genom den virtuella världen, och kombinerar på så vis spännande speläventyr med motion.

Vad ingår i Ring Fit Adventure? Spelet, träningsringen och en benrem ingår när du köper Ring Fit Adventure. Det finns även ett paket där du får allt detta inklusive Nintendo Switch-konsolen.

Var är Ring Fit Adventure billigast? Ring Fit Adventure förekommer ofta i kampanjerbjudanden, antingen fristående eller i paketet tillsammans med Nintendo Switch. Även när det inte är rea lönar det sig dock att jämföra priser – vissa återförsäljare är billigare än andra.

Fungerar Ring Fit Adventure på alla Switch-konsoler? Ring Fit Adventure fungerar både på äldre och nya modeller av Nintendo Switch – du kan till och med spela det på Nintendo Switch Lite med ett par Joy-Con-kontroller.