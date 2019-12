Köp Huawei Mate 20 Pro hos Telenor - få surfplatta eller smartklocka på köpet

Behöver du en ny mobil? Då rekommenderar vi dig att kolla in det här erbjudandet hos Telenor just nu. Förutom att få den riktigt fina mobilen i form av Huawei Mate 20 Pro med 128 GB internminne, får du nämligen även välja mellan surfplattan Huawei MediaPad T5 (värde 2 190 kronor) eller smartklockan Huawei Watch GT (värde 2 590 kronor) som följer med på köpet.

Om du är sugen på att välja till smartklockan, kan du enbart göra det via webben och erbjudandet för båda produkter gäller enbart så länge lagret räcker, så passa på innan det tar slut!

Om du vill ha mer information om smartklockan eller surfplattan innan du bestämmer dig, kan du läsa mer om dem via länkarna nedan. Om du vill ha mer information om mobilen och dess specifikationer eller vill göra en beställning, kan du klicka dig in till Telenors hemsida via erbjudandet nedan.

OBS. Bindningstid på 24 månader. Du får välja mellan en rad olika alternativ för surfmängd till abonnemanget, från 3 GB ända upp till obegränsad surf. Du kan även välja att lägga till en försäkring till mobilen för en extra kostnad på 119 kronor i månaden. Denna ger dig extra skydd mot stöld, fuktskador och funktionsfel. Minsta kostnad för abonnemanget är 300 kronor i månaden.