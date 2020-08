Få över 20% rabatt på denna gamingskärm från Acer

Är du ute efter en ny gamingskärm till din setup? Med det här erbjudandet från Webhallen på Acers gamingskärm på 23,6 tum, kan du klicka hem en rejäl gamingskärm till ett riktigt bra pris.

Gamingskärmen är på 23,6 tum, har FHD, en svarstid på 1 ms, FreeSync, VESA och en uppdateringsfrekvens på upp till 240 Hz. Den har dessutom en näst intill ramlös design, så du kan se mer av dina spel.

Back to School: Erbjudandet är ett av många Back to School-erbjudanden hos Webhallen just nu. Du hittar allt från hörlurar, skärmar, earbuds, laptops och mycket mer bland alla erbjudanden. Om du planerat att shoppa lite under Back to School-rean, kan vi rekommendera att du kollar in vår Back to School-artikel, där vi samlar de allra bästa erbjudandena.

Om du är intresserad av erbjudandet eller vill läsa mer om gamingskärmen, kan du klicka in på länken nedan för att komma direkt till Webhallens hemsida där du kan göra en beställning.

Acer gamingskärm 23,6" | 600 kr rabatt | Webhallen

Ordinarie pris för denna skärm från Acer ligger på 2590 kronor, men tack vare Webhallens erbjudande kan du klicka hem den för bara 1990 kronor - vilket ger dig en rabatt på 600 kronor.

