Back to school hos MediaMarkt: Spara 1000 kronor på Lenovo IdeaPad 3

Om du behöver en ny laptop till plugg eller arbete, bör du kolla in det här fina Back to school-erbjudandet hos MediaMarkt just nu. De ger dig nämligen en riktigt fin rabatt på laptopen Lenovo IdeaPad 3 just nu. Ordinarie pris för laptopen ligger på 3990 kronor, men nu kan du klicka hem den för enbart 2990 kronor, vilket innebär att du sparar en tusenlapp på köpet. Detta är ett utmärkt alternativ för dig som behöver en ny laptop för plugg, men vill komma undan billigt.

Lenovo IdeaPad 3 passar utmärkt för enklare skol- eller arbetsuppgifter som dokumenthantering, skrivuppgifter och webbsurf. Det är en tunn laptop med sin tjocklek på 1,88 cm och är dessutom lätt att bära med sig med en vikt på 1,4 kilo. Den har en HD-skärm på 14 tum, en Intel Dual-Core-processor, 4 GB RAM, 32 GB lagring och en HD-kamera för alla möten och föreläsningar.

Om du är intresserad av erbjudandet eller vill läsa mer om laptopen, kan du klicka in på länken här nedanför för att komma direkt till MediaMarkts hemsida. Det är värt att nämna att MediaMarkt har ett gäng andra fina erbjudanden nu under Back to school-reafesten, så vi rekommenderar att du tar en titt på deras hemsida för att inte missa något.

Lenovo IdeaPad 3 | 3990:- 2990:- | MediaMarkt

