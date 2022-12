17 % rabatt

Apple iPhone 12 Pro (256 GB) : 10 160 :- 8 395 :- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Spara 1 765kr – Apples iPhone 12 Pro släpptes 2020, men lär inte kasta in handduken inom den närmaste tiden. Telefonen är 5G-redo, vattentålig enligt IP68 och har stöd för MagSafe. Under huven sitter A14 Bionic-chippet och 256 GB lagringsutrymme. Just nu kan du fynda telefonen i färgalternativet grafit för bara 8 395 kronor.