Techradar besöker inspelningen av Avgrunden – Sveriges första katastroffilm

Det är mitten av oktober i Gran Canarias huvudstad Las Palmas. Trots palmer och snubblande när trettio graders värme håller en svensk film om gruvan i Kiruna att spelas in här, Avgrunden. Hur i hela världen en film om de norra delarna av Sverige hamnat här nere är något vi ska återkomma till.

Sandlådan syns i filmens trailer, som ni kan se längre ner här (Image credit: Daniel Hessel)

Unik situation

(Image credit: Daniel Hessel)

Bakgrunden till filmen ligger i en uttalad satsning från Svenska filminstitutet på genrefilm. I fallet med filmen Avgrunden är det genren katastroffilm som det handlar om, vilket är första gången i svensk filmhistoria, åtminstone på den här budgetnivån.

Själva filmen och dess story ligger inte så långt ifrån verkligheten. Staden Kiruna ska flyttas till följd av den fortsatta driften av gruvan. Bara det är i sig en ganska unik händelse i sin skala. Lägg sedan till ett “tänk om”-scenario och filmens grundhistoria är ganska lätt att lista ut.

Eftersom flytten redan är igång öppnade det upp för en betydligt enklare inspelning, där teamet inte behövde spärra av lika mycket som annars hade krävts.

- Vi kunde filma de flesta exteriörscener på plats utan att behöva spärra av lika mycket som annars, eftersom åtminstone delar av staden redan hade flyttats och var tom.

Det berättar Joakim Hansson, filmens producent, som även visar oss runt på inspelningsplatserna nere på Gran Canaria.

Inspelningarna påbörjades dels i Kiruna där filmen utspelas, dels i finska Tammerfors. Den finska delen av inspelningen handlade i mångt och mycket om studioarbete som komplement till arbetet som gjorts i Sverige. Det gör även att större delen av teamet nere i Las Palmas är en blandning av det svenska, finska och det lokala spanska teamet.

Kiruna, fast i Las Palmas. Med hål i gatan (Image credit: Daniel Hessel)

Hög budget

Med inspelning i tre olika länder och ett ämne som kräver sina effekter ligger såklart budgeten högt. Några exakta siffror pratas det inte om, men det är helt klart bland de högre inom svensk filmindustri. Samtidigt ligger det rejäl planering bakom för att just hålla budgeten nere.

- Vi jobbar med stora summor med svenska mått mätt, säger Joakim. Men samtidigt, om den här filmen hade gjorts i USA skulle säkert budgeten varit tio gånger så hög. Dels för att deras filmindustri är större såklart, men också för att det är mer regel än undantag att kalla tillbaka skådespelare för reshoots långt efter den huvudsakliga inspelningen. Några såna saker jobbar vi liksom inte med i våra produktioner.

Under vårt besök på inspelningen hinner vi besöka tre olika inspelningsplatser, bland annat en riktigt verklighetstrogen modell av en gruvtunnel och en replika av en gata i Kiruna. Just gatan har försetts med ett hål där en bil ska försvinna ner i en scen.

Panasonic JZ1500 som tittmonitor på inspelningen (Image credit: Daniel Hessel)

Ovanlig monitor på inspelningen

Samtidigt finns det faktiskt en del innovationer här som inte synts till på en filminspelning alls tidigare. I ett hörn av inspelningsstudion står en av Panasonics toppmodeller när det kommer till TV-apparater, JZ1500. Den 65 tum stora Oled-skärmen används som ett nytt sätt för hela filmteamet att se det som spelats in direkt på plats. Vanligt annars är att regissör och fotografer samsas kring en betydligt mindre skärm. Med det här upplägget kan även andra delar av teamet samlas för att se hur det kommer att se ut.

- Den har verkligen varit uppskattad av hela teamet, berättar Joakim. Dels gör ju storleken att fler kan samlas kring skärmen för att se det som spelas in utan att behöva trängas. När fler kan samlas och titta på samma skärm gör det att fler delar av filmteamet, som i vanliga fall kanske inte involveras lika mycket, får både känna sig delaktiga och kan följa sitt eget arbete på ett helt nytt sätt.

När det kommer till själva filmandet finns konsumentprodukter med även där, om än i de högre prisklasserna. Bland annat Lumix S1H och Lumix DC-S5K har använts av filmteamet som sekundärkameror under inspelningarna, särskilt i utrymmen där det kan vara svårt att få in en fullstor filmkamera. Just S1H fick faktiskt även visa vad den gick för under inspelningarna av en annan svensk storfilm, Utvandrarna.

Trasigt hus (Image credit: Daniel Hessel)

Kiruna i Las Palmas

Men tillbaka till elefanten i rummet. Vad i hela fridens namn gör en film om Kiruna nere på en liten vulkanö i Atlanten? Faktiskt är det just det där med vulkanö som gjort platsen intressant.

- Det låter väldigt märkligt till en början, men faktum är att det finns delar av miljön här som på många sätt liknar den i Kiruna, säger Joakim. Under förproduktionen har våra location scouts fått reda på förutsättningarna och sedan letat rätt på dem. Av en händelse blev det i en kanjon utanför Las Palmas.

Inspelningsplatsen i kanjonen består av en replika av en restaurang i Kiruna samt gatan utanför. Det kommer vara en av filmens nyckelscener, men visar även på utmaningarna som kan uppstå. Eftersom Kanarieöarna är en egen handelszon har vissa delar av materialet som ska användas i scenen fastnat i tullen några dagar, vilket gör att hela den sekvensen fått flytta till veckan efter vårt besök.

Såväl en del miljöbilder som effektsekvenser är förlagda till Las Palmas. Utöver att delar av miljön liknar geografin i filmen handlar det även om just effektsekvenserna, som skulle varit för omständliga eller dyra att förlägga till den riktiga orten. Samtidigt påverkar årstiderna såklart. Oktober i Kiruna ser helt enkelt ganska annorlunda ut än vad vår och sommar gör och då är det enklare att flytta inspelningarna än att vänta in nästa säsong.

Det har även gjort att vissa av filmens studioscener förlagts till ön. I en studio hittar vi som tidigare nämnt en uppbyggd del av gruvan. Under den dag vi spenderar på inspelningsplatsen har en raserad byggnad byggts upp i en studio, där några av filmens rollpersoner försöker ta sig fram.

Premiär hösten 2023

Det är verkligen intressant att se en sån här satsning på svensk film. Annars är katastroffilmen något vi vanligen ser från våra grannar i Norge, med bland annat Vågen och monster-katastroffilmen Troll (även om den tidigare norska trollfilmen Trolljägaren var bättre). De delar av inspelningen vi fick titta på är riktigt imponerande i sin detaljnivå. Samtidigt utlovar Joakim att själva handlingen ska försöka erbjuda oss något nytt.

- När det kommer till katastroffilmer är mallen ofta ganska satt, säger han. Det handlar för det mesta om en familj som på ett eller annat sätt ska ta sig bort från katastrofen. Vi har valt att skruva lite på det konceptet och hoppas att det ska uppskattas av publiken.

Avgrunden har premiär den 15:e september 2023 och regisseras av Richard Holm, som tidigare stått bakom kameran för Johan Falk och krigsfilmen Gränsen. I rollistan hittar vi bland annat Tuva Novotny, Peter Franzén och Edvin Rydling.

Här kan ni hitta en trailer till vår första svenska katastroffilm.