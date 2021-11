Sonos: Black Friday-erbjudanden 2021

Sonos gör några av de bästa trådlösa högtalarna och soundbarsen som finns på marknaden, men de kommer ofta till ett högt pris.

Därför så ser vi fram emot årets Black Friday, då vi förhoppningsvis kommer att få se bra rabatter på enheter som Sonos Move, Sonos Beam och Sonos Sub hos svenska återförsäljare.

Black Friday har gått ifrån att vara en stor readag till att hos många återförsäljare täcka en hem vecka, även om den egentliga dagen för Black Friday är den 26 november så kan det löna sig att hålla utkik tidigt för att kunna ta del av bra rabatter.

Vi finns här under hela Black Friday-perioden för att ge dig de bästa priserna från nu till dess att rean avslutas. Artikeln kommer att uppdateras löpande så om du är ute efter en högtalare från Sonos så rekommenderar vi att du tittar in här dagligen för att inte missa något bra erbjudande.

Dagens bästa erbjudanden på Sonos

Om du letar efter en högtalare från Sonos till ditt ljudsystem så rekommenderar vi att du väntar till att erbjudandena börjar rulla in. Det finns alltid en chans att det kommer bättre rabatter under själva Black Friday än vad du hittar under veckan innan, men just den enheten du letar efter kommer till ett bra erbjudande kan det vara värt att att slå till så tidigt som möjligt.

Black Friday-erbjudanden på Sonos: Vad vi förväntar oss

Du kan ofta hitta Black Friday-erbjudanden på stora delar av Sonos sortiment av högtalare, soundbars, subwoofers och förstärkare, så det är värt att hålla ögonen öppna för de bästa rabatterna över hela serien.

För 2021 skulle vi rekommendera att hålla utkik efter erbjudanden på den första generationens Sonos Beam, då det nyligen har lanserats en nyare model. Sonos One är en annan enhet som vi kan tänka oss få bra rabatter då den lanserades så tidigt som 2017 och kan få en uppgradering inom en snart framtid.

Black Friday-erbjudanden på Sonos: Vanliga frågor

Sonos One är en enhet som bör finnas till bra erbjudanden under Black Friday 2021. (Image credit: Sonos)

När finns årets bästa Black Friday-erbjudanden på Sonos? Black Friday infaller den 26 November och det är den dag där vi förmodligen får se de allra bästa erbjudandena. Återförsäljarna har dock börjat sprida ut erbjudandena även tidigare under veckan och det kan finnas möjlighet till att hitta bra erbjudanden redan innan. Vi kommer att uppgradera den här artikeln hela vägen fram till, samt under, den stora readagen. Så om du vill säkra ett bra erbjudande från Sonos rekommenderar vi därför att du lägger till den här artikeln som bokmärke för att snabbt få åtkomst till de allra bästa erbjudandena.

Vilka Sonos-högtalare kan du hitta bra erbjudanden på under Black Friday 2021? Under Black Friday så brukar du vanligtvis kunna hitta erbjudanden på företagets uppsättning av högtalare, soundbars, subwoofers och förstärkare, så det kan vara värt att hålla ögonen öppna för rabatter över hela brädet. Det här året så rekommenderar vi att du specifikt håller utkik efter erbjudanden på den första generationens Sonos Beam, då det nyligen kommer en nyare modell av enheten. Sonos One är också en högtalare som bör ligga bra till för rabatter då den lanserades så tidigt som 2017 och kan få en uppgradering inom en nära framtid.

Var finns årets bästa Black Friday-erbjudanden på Sonos? Det säkraste kortet för att hitta de bästa Black Friday-erbjudanden på Sonos är titta in hos de större återförsäljarna för hemelektronik som vi har listat nedan.

Tips för att köpa Sonos-högtalare under Black Friday

Sonos tillverkar många olika typer av högtalare och ljudsystem, så det kan vara svårt att veta vilket som är det bästa erbjudandet. För att hjälpa dig ta reda på vilken enhet som är bäst för dig så har vi nedan skapat en liten guide för vilken högtalare som kan vara bäst för dina behov.

Om du letar efter den bästa högtalaren överlag så rekommenderar vi Sonos One. Den toppar inte bara vår lista över de bästa trådlösa högtalarna, utan det är även den bästa smarta högtalaren på marknaden. Ljudbilden som du får är fantastisk och med stöd för Google Assistant och Amazon Alexa kan du få den att spela upp din favoritmusik enbart med hjälp av rösten.

Om du vill ha en högtalare som du kan ta med dig utanför hemmet så bör du hålla utkik efter erbjudanden på Sonos Move och Sonos Roam. Inte nog med att dessa Bluetooth-högtalare är väldigt bra för att spela ljud när du befinner dig på språng, de erbjuder även väldigt bra ljudkvalité och du hittar även komplett stöd för Sonos-appen vilket gör att de är en väldigt bra högtalare även inom hemmets väggar.

Sonos Beam (Gen 2) lanserades tidigare under 2021, vilket innebär att föregångaren kan komma att hittas till bra rabatt under Black Friday. Om den finns kvar i lager vill säga... (Image credit: Sonos)

Letar du efter en soundbar under Black Friday? Sonos Arc är en fantastisk soundbar som säkerligen kommer förhöja din hemmabio-upplevelse. Det är den bästa soundbaren av en god anledning då den erbjuder strålande ljudkvalitet tack vare Dolbys senaste TrueHD och Dolby Digital Plus ljudcodecs. Att installera Arc är väldigt lätt, men enheten kan vara rätt dyr om du inte hittar ett bra reaerbjudande.

Om du letar efter någonting lite billigare så är Sonos Beam (andra generationen) ett bra val då den kommer med virtual Dolby Atmos och HDMI eARC-kompabilitet. Den mindre storleken gör att den passar väldigt bra i mindre utrymmen och du kan med enkelhet koppla ihop den med en Sonos Sub eller ett par bakre högtalare i from av Sonos One SL för ännu bättre ljud. Det är även värt att hålla utkik efter erbjudanden på den första generationens Sonos Beam, nu när det kommit en ny utgåva kan vi tänka oss att återförsäljare försöker att bli av med det som finns kvar på lagret av första generationens enhet under Black Friday.