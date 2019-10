Hur har Black Friday förändrats de senaste 10 åren?

Försök tänka tillbaka till 2009. Det är nästan som att gå tillbaka till en annan geologisk era. iPhonen var knappt två år gammal (och i Sverige började den inte ens säljas förrän året dessförinnan, 2008), och en smartphone var ett glamoröst tillbehör, inte den enhet som hela ditt liv kretsar kring.

Under våra TV-apparater hade vi PlayStation 3 och Xbox 360. Och om du ville titta på Netflix? Om du bodde i USA fanns tjänsten, som gick ut på att man fick DVD-skivor skickade hem med post, vilka man sedan skickade tillbaka för att få nya filmer. Liknande tjänster fanns i Sverige, men Netflix som vi känner det i dag kom inte till Sverige förrän 2012.

Men trots alla förändringarna har vi fortfarande våra heliga traditioner. Nej, vi pratar inte om jul eller påsk. Vi pratar om Black Friday, dagen efter Thanksgiving då återförsäljare över hela USA, och i allt större utsträckning även resten av världen, kommer att sänka sina priser rejält för att boosta julklappsinköpen.

Men precis som när påven var tvungen att lära sig rappa för att hålla sig relevant med den yngre generationen, har Black Friday tvingats hålla jämna steg med tiderna. Så hur har det förändrats under det senaste decenniet?

Först och främst är Black Friday helt enkelt en mycket större affär nu än 2009. Och det blir så klart ännu tydligare om vi tittar på svenska förhållanden. Black Friday fanns knappt på kartan i Sverige 2009. En titt på Google Trends-data visar att sökningarna för dagen har ökat kontinuerligt sedan Google började spåra, som du kan se i diagrammet nedan.

Intresset för Black Friday har ökat med åren (Image credit: Google)

"Erfarenhet och forskning som utförs akademiskt visar att människor nästan utan undantag älskar känslan av att få ett fynd. Om du vill ha något men tror att det kommer att sänkas i pris när under en förestående rea kommer du förmodligen att vänta", säger Dr Steve McCabe från Institute of Design and Economic Development vid Birmingham City University.

Detta märks också hos enskilda detaljhandlare. Prezzybox, en onlinebutik som säljer presenter, har observerat hur förändringen påverkar vad de gör.

"November som handelsperiod är mycket tystare", säger verkställande direktör Zak Edwards, och noterar att förra året i november minskade försäljningen 18,58 % - folk väntar in den stora dagen och systerhelgen Cyber Monday som äger rum i slutet av månaden, och kunder väntar på att erbjudandena ska dyka upp.

Däremot ökade företagens försäljning i december med 13 %. Denna beteendeförändring skapar faktiskt lite huvudvärk för företaget, eftersom den mer koncentrerade shoppingen innebär att deras lagerpåfyllning och logistiknätverk belastas mycket mer.

Vad köper vi?

"Det har skett en enorm förändring av shoppingvanor under det senaste decenniet och ökningen av onlinehandlare överstiger förväntningarna på tidiga förutsägelser för vilka kategorier av varor människor var beredda att köpa online", säger professor Lawrence Bellamy från University of Sunderland.

Han förklarar att Black Friday-shoppare idag är mycket mer villiga att köpa produkter online och returnera dem om det köpta inte motsvarar förväntningarna.

Med andra ord, för ett decennium sedan var online-shopping mestadels begränsad till saker där köparen hade förtroende för för hur produkten verkligen såg ut - saker som böcker - och det var i den fysiska detaljhandeln som folk köpte kläder och andra varor där vi riktigt kan avgöra via en skärm skärm produkten är rätt för oss.

Till viss del drivs detta av teknikutvecklingen, med stora förbättringar av "omvänd logistik" (det har blivit mycket enklare att returnera online-köp de senaste åren), men det är också kulturellt: Millennials och "Generation Z" är mer villiga att ta köprisker online än sina föräldrar.

Detta kan även ses i siffrorna: I Storbritannien sker nu 87 % av detaljhandelsköpen online enligt en Royal Mail-rapport från 2018, där 48 % kommer från en mobil enhet.

(Image credit: Shutterstock)

Svarta månaden

En annan intressant aspekt av ökningen av online-shopping är att det förändras när Black Friday själv äger rum. Vi är alla vana vid att se bilder från övervakningskameror i köpcentra när fyndjägare fysiskt kämpar om varor, men Black Friday blir mindre en specifik dag och mer och mer av en säsong.

"Återförsäljare kan i framtiden istället använda termen 'Black Friday' som ett ord att skapa hype för att uppmärksamma rabatter under hela november för att starta avgörande julförsäljning", säger Gavin Lowther från den digitala marknadsföringsbyrån Visualsoft.

John Gillan, VD för Criteo, ett marknadsföringsföretag som arbetar med ett antal återförsäljare, konstaterar att Amazon under 2018 drog igång Black Friday-yran riktigt tidigt, genom att lansera en serie specialerbjudanden "Countdown to Black Friday" från början av November.

"Men Black Friday är fortfarande ett viktigt datum i butiksdagboken," säger han, "vår forskning visar att de människor som handlar på själva dagen spenderade mycket mer än tidigare år - med en genomsnittlig köpkorg på totalt £ 132 (cirka 1 450 kr)".

Tuff konkurrens

Och slutligen, det andra sättet Black Friday har förändrats? När det gäller cyniskt hypade markandsfröingsdagar är Black Friday praktiskt taget en gammal tradition och kan spåras 90 år tillbaka. Men konsumenterna är inte sentimentala - och under det senaste decenniet har vi sett en stor ökning av konkurrerande shoppingdagar.

(Image credit: Amazon)

Vi har Amazon's Prime Day, som vanligtvis äger rum i mitten av juli. Evenemanget är funktionellt identiskt med Black Friday, men är koncentrerat till en återförsäljare (amazon, alltså). Åtminstone för tillfället, eftersom andra detaljhandlare börjar hoppa på jippot genom att ha sina egna Prime Day-försäljningar trots att de inte har något att göra med Amazon.

I Sverige har vi av tradition inom modeindustrin en sommarrea, och om ovanstående trend sprider sig till Sverige, kan vi förhoppningsvis få se liknande realisationer omfatta även teknikprylar.

För att se den riktigt seriösa konkurrenten måste vi dock se till Kina, där dess motsvarighet till Amazon, gigantiska Alibaba, är värd för en årlig försäljning på 'Singles' Day ', som äger rum 11/11 (eftersom siffran 1 är en singel).

Under 2018 toppade försäljningen av Black Friday 6,2 miljarder dollar, medan Singles 'Day genererade 30,8 miljarder dollar för Alibaba på under 24 timmar.

"Det finns inget sätt internationella varumärken kommer att fortsätta att blunda för detta tillfälle, särskilt eftersom tillväxten i den kinesiska ekonomin kan avta något, men beräknas fortfarande nå en mycket sund tillväxt om 6 % i år," förklarar Jimmy Robinson från Ping Pong Digital, ett företag som fokuserar på marknadsföring av sociala medier för utländska företag i Kina.

"Jag tror att det är mycket troligt att vi kommer att se fler detaljhandelsvarumärken och företag från en rad sektorer som vill samarbeta med kinesiska kunder för Singles Day och dess lilla bror Double 12 day (12 december), och dessa datum kommer att bli shoppingmöjligheter bortom Kinas gränser, liknande hur Black Friday hittade från USA genom onlineförsäljningen."

Kan Black Friday så småningom bli en skugga av sitt tidigare jag?

"I slutändan kommer alla återförsäljare, oavsett om de ligger online eller på fina gatan, att fortsätta använda alla medel de kan för att öka sin försäljning," säger McCabe, "Om det här betyder att shoppare tror att de köper varor billigare än vad som annars skulle vara fallet kommer systemet fortsätta fungera."