Black Friday-deal: Rabatt på Samsung Galaxy Buds 2 ger dig det billigaste priset på in-ear-hörlurarna just nu

Om du varit sugen på att köpa ett par in-ear-hörlurar (Öppnas i ny flik) billigt, har du ett utmärkt tillfälle att göra just det under Black Friday (Öppnas i ny flik)-rean. Vi har precis hittat ett superfint erbjudande på Samsung Galaxy Buds 2, som ger dig det billigaste priset på hörlurarna just nu.

Dessa in-ear-hörlurar från Samsung brukar vanligtvis ligga mellan 950-1050 kronor i pris, men har nu fått en fin Black Friday-rabatt hos bland annat CDON som ger dig några hundralappar i rabatt. Vid ett tillfälle tidigare har vi sett hörlurarna sjunka så lågt som 625 kronor, men de ligger vanligtvis högre än så och detta pris är det just nu billigaste du hittar på hörlurarna. Så om du velat köpa ett par nya in-ear-hörlurar till ett riktigt fyndpris, bör du passa på att beställa hem dessa innan erbjudandet säljer slut.

(Öppnas i ny flik) SUPERDEAL Samsung Galaxy Buds 2: 989:- 789:- hos CDON (Öppnas i ny flik)

Spara 200 kr - CDON har ett Black Friday-erbjudande som ger dig det billigatse priset på Samsung Galaxy Buds 2 just nu. Du får en rabatt på 200 kronor jämfört med priset under den senaste tiden. Priset gäller för hörlurarna i färgerna svart och ljuslila.