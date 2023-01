Ute efter bästa Nothing Phone (1)-skal? I vår uppdaterade guide får du hjälp att hitta rätt.

Här hittar du de bästa Nothing Phone (1)-skalen – för även en spektakulär Android-lur som den här behöver skyddas mot repor och stötar. Just Nothing Phone (1) har dessutom en tendens att vara hal som en ål och vilja glida av nattduksbord och andra plana ytor.

De flesta skalen i guiden är transparenta eller har utskärningar för det unika glyph-gränssnittet på baksidan av Nothing Phone (1), så att du kan skydda din telefon utan att behöva dölja det som gör den speciell. Föredrar du heltäckande silikonskal i stil med det som Apple erbjuder till iPhone finns det dock även sådana alternativ.

Bästa Nothing Phone (1)-skal 2023 - topplistan

TUDIA SKN Rugged Fit Case TingYR silikonfodral för Nothing Phone (1) Phone (1) Case Foluu silikonskal för Nothing Phone (1) Spigen Ultra Hybrid för Nothing Phone (1)

Bästa Nothing Phone-skal 2023 - bäst i test

TUDIAS skal ger Nothing Phone (1) bättre grepp. (Image credit: Tudia)

1. TUDIA SKN Rugged Fit Case Greppvänligt, billigt och snyggt

TUDIA är måhända inte den mest välkända tillverkaren av mobilskal, men de kanske borde vara det, med tanke på vad de har åstadkommit här. SKN Rugged Fit Case är ett TPU-skal med förstärka hörn som förvandlar din hala Nothing Phone (1) till en riktigt greppvänlig mobil. Den heltransparenta versionen av skalet är behandlad för att inte gulna med tiden och de precisa utskärningarna för knapparna och glyph-gränssnittet är kronan på verket.

Behöver du extra skydd för din Nothing Phone (1) är silikonfodralet från TingYR en bra investering. (Image credit: TingYR)

2. TingYR silikonfodral för Nothing Phone 1 Extra robust Dagens bästa erbjudanden Köp hos Amazon SE (Öppnas i ny flik)

Letar du efter ett extra stöttåligt och robust skal till din Nothing Phone (1) är silikonfodralet från TingYR ett bra val. Med extra stötdämpning och upphöjda kanter skyddar du telefonen från repor, stötar och fall, men glyph-gränssnittet döljs inte tack vare snygga utskärningar på baksidan. Silikonfodralet finns i färgerna svart, blått och rött.

Nothings officiella skal följer företagets minimalistiska designpolicy. (Image credit: Nothing)

3. Phone (1) Case Officiellt transparent skal Dagens bästa erbjudanden Köp hos Nothing (Öppnas i ny flik)

Nothing följer den minimalistiska vägen även när det kommer till skal, och erbjuder bara ett enda officiellt alternativ – det transparenta Phone (1) Case. Det sitter som en smäck och ger din telefon ett helt okej skydd, samtidigt som det inte är i vägen för telefonens design eller glyph-gränssnittet. Det är dock dyrare än flera av tredjepartsalternativen som erbjuder bättre skydd och mer innovativ design.

Det här skalet från Foluu ger din Nothing Phone (1) lite extra färg. (Image credit: Foluu)

4. Foluu silikonskal för Nothing Phone (1) Heltäckande och mjukt Dagens bästa erbjudanden Köp hos Amazon SE (Öppnas i ny flik)

Tycker du att glyph-gränssnittet är en störande gimmick kan du ju alltid täcka över det med ett skal. Foluus silikonskal finns i lila, blått och grönt, funkar med trådlös laddning och ger ett heltäckande skydd. Dessutom sätter skalet lite extra färg på din Nothing Phone.

Spigens högkvalitativa skal för Nothing Phone (1) ger utmärkt skydd och funkar med din trådlösa laddare. (Image credit: Spigen)

5. Spigen Ultra Hybrid för Nothing Phone (1) Högkvalitativt och transparent Dagens bästa erbjudanden Köp hos Amazon SE (Öppnas i ny flik)

Spigen är en välkänd tillverkare av skal till mobiltelefoner, och producerar några av våra favoritskal till iPhone. Ultra Hybrid för Nothing Phone (1) är ett populärt transparent skal med luftkuddeteknik i hörnen och upphöjda kanter för att skydda skärm och kamera. Du behöver inte heller ta av skalet för att ladda trådlöst.