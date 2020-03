Bästa Netflix-serier: 25 TV-serier du borde titta på under mars 2020

Det är svårare än någonsin att sätta ihop en lista över de bästa Netflix-serierna 2020. Ibland känns det nästan som att nya originalserier släpps på streamingtjänsten varje dag och din Watch-lista blir bara längre och längre. Eftersom din tid är så pass värdefull, är det oerhört viktigt att välja rätt från första början. Om du väl börjar titta på ett avsnitt i en ny dramaserie, vill du att det ska vara tid som känns väl investerad.

Sex Education

Sex Education känns som en kulminering av Netflix' push för progressiv och mångfaldig programmering. Serien utspelar sig på den pittoreska brittiska landsbygden, där vi får följa eleverna, lärarna och föräldrarna på Moordale Secondary School när de navigerar sexualitatens turbulenta vatten. Serien har nått ut till sina fans mycket tack vare sin balans mellan hjärtvärmande karaktärer och en informativ inställning till aktuella frågor som olika sexuella identiteter, könsmässiga maktstrukturer, familjedynamik och mycket mer.

Gillian Anderson och ASA Butterfield leder en fantastisk uppsättning av nya ansikten i detta djupdyk i hur vi uttrycker oss själva som sexuella varelser. Säsong 3 av Sex Education är på väg.

Säsonger på Netflix: 2

The Witcher

Den här fantasy-serien är baserad på The Witcher-böckerna av Andrzej Sapkowski som du kanske känner igen bättre som en fantastisk speltrilogi. Henry Cavill bjuder på ett fantastiskt framträdande som monsterjägaren Geralt of Rivia och den första säsongen bestående av åtta avsnitt bjuder på fantastiska små äventyr med många överraskningar och oväntade vändningar.

Det är inte särskilt utmanande att titta på och serien försöker inte vara lika mycket "prestige" TV som Game of Thrones, men det är faktiskt något som känns ganska uppfriskande. Här kan du helt enkelt njuta av att få följa med på de olika karaktärernas resor och upptäcka världen de lever i - och sedan se fram emot säsong 2 av The Witcher som redan har bekräftats. Om du har svårt att hänga med i alla hopp i tid och rum, kan du kolla in den här tidslinjen för The Witcher för att hänga med lite bättre.

Förbered dig på att ha "Toss a coin to your Witcher"-låten på hjärnan resten av 2020.

Säsonger på Netflix: 1

You

You är en anpassning av romanserien med samma namn och bjuder på suveränt eskapistiskt TV-tittande. Vi får följa Joe Goldbergs blodiga upptåg när han manipulerar, stalkar och till och med dödar i sin strävan att få en plats i kvinnors hjärtan, som han är besatt av och hävdar sig älska. Dess vassa manus och suveräna skådespelare skapar ett magitrick som får tittare att heja på den djupt problematiska huvudpersonen och följer ivrigt det kaos som utspelar sig.

De första två säsongerna blev en superhit, då fans verkligen fastnade för den mörka satiriska ton som serien kastar på thriller-genren. Säsong 3 av You förväntas släppas någon gång under 2021.

Säsonger på Netflix: 2

The Umbrella Academy

Netflix bevisade att de inte behöver samarbeta med Marvel för att göra en fantastisk superhjälte-serie, något som denna knäppa version av Gerard Ways och Gabriel Bás serie visar. I Umbrella Academy återförenas syskon med superkrafter efter att deras fader mördats och förbereder sig för att möta en eventuell apokalyps. Den fantastiska rollbesättningen består av skådespelare som Ellen Page och Robert Sheehan och serien är så rolig att den nästan får oss att glömma bort bristen på Marvel-innehåll på Netflix.

Säsong 2 av The Umbrella Academy förväntas släppas någon gång under 2020.

Säsonger på Netflix: 1

Star Trek: Discovery

Den här serien åkte till platser vi aldrig ens hade kunnat tänka oss. Den utspelar sig innan Starship Enterprise-äventyren och har med några karaktärer från de äldre Trek-projekten. Medan originalserien hade några glimtar av hopp, tar den här serien med oss på en mycket mörkare resa av rymdutforskning.

Sonequa Martin-Green är fantastisk som den första officer som har ett förflutet kopplat till en Star Trek-karaktär vi alla känner till och älskar - även om Discovery helt klart är bäst när det gäller att tackla nya delar av Trek-lore, något som de svagare delarna av säsong 2 bevisade. Säsong 3 av Star Trek Discovery kommer under 2020.

Säsonger på Netflix: 2

Top Boy

Top Boy är en historia om två knarklangare i East London. Om namnet låter bekant, är det förmodligen för att det är seriens tredje säsong, som ställdes in för hela sex år sedan. Det tog tid och ingripandet av superstjärnan Drake för att få tillbaka serien till tv-skärmarna. Säsong 4 av Top Boy kommer under 2020.

Säsonger på Netflix: 1

Mindhunter

David Fincher är ett bekant namn på Netflix, då han regisserade det allra första avsnittet av House of Cards, men i Mindhunter går Fincher .. Tja, fullt ut Fincher. Den är baserad på John Douglas bok med samma namn och låter oss hänga med en FBI-profilierare vars jobb är att spåra seriemördare.

Den utspelar sig under 70- och 80-talet och vi får ofta se huvudpersonerna intervjua kända seriemördare i ofta spända möten.

Tråkigt nog har arbetet med säsong 3 lagts åt sidan under "obestämd tid", men vi hoppas på att serien så småningom kommer att göra en återkomst, speciellt med tanke på att det är bland regissörens bästa verk hittills.

Säsonger på Netflix: 2

Stranger Things

När det kommer till TV och filmer, är 80-tals nostalgi det heta temat just nu. Filmmakare verkar inte kunna få nog av Ghostbusters och Sony Walkmans.

Stranger Things är ytterligare ett fantastiskt resultat av detta. Den hämtar inspiration från Spielberg, John Carpenter och Stephen King och handlar om en liten stad, en grupp vänner, en försvunnen person och ett misstänksamt forskarlabb. Att skriva något annat hade avslöjat för mycket kring handlingen av denna fantastiska och kusliga serie.

Den tredje säsongen släpptes förra året och var fantastisk, där varje avsnitt låter dig lära känna karaktärernas personligheter och historia allt djupare. Säsong 4 av Stranger Things är dessutom på väg.

Säsonger Netflix: 3

The Dark Crystal: Age of Resistance

The Dark Crystal: Age of Resistance är ett fantasy-äventyr som är resultatet av en gemensam produktion mellan Netflix och The Jim Henson Company. Det är en prequel till Jim Hensons klassiska film The Dark Crystal från 1982. Det finns tio avsnitt som visar oss vad som pågår i den magiska världen Thra, innan originalfilmens händelser. Den är färgglad, vacker och full av suveränt arbete med dockor.

Säsonger på Netflix: 1

The Spy

Du kanske är van att se Sacha Baron Cohen i komediroller, men han lyser verkligen i denna engelsktalande franska spionthriller. Miniserien handlar om en av Israels bästa Mossad-spioner, Eli Cohen, i Syrien. Den är baserad på en bok, men inspirerad av verkliga händelser.

Säsonger på Netflix: 1

When They See Us

Detta hårt slående drama skapat av Ava DuVernay för Netflix och följer berättelsen om fem tonåringar - fyra afroamerikanska män och en latinamerikansk - som anklagades för att ha attackerat och våldtagit en kvinna i New York 1989. Det är en stundvis tung och jobbig serie att titta på, som lyfter fram problemen med systematisk rasism i USA.

Säsonger på Netflix Netflix: 1

Altered Carbon

Netflix har haft en något skakig resa med sci-fi-tolkningar. Wachowskis Sense8 hade stora ambitioner, men lyckades inte riktigt träffa rätt hos tittarna. Altered Carbon hoppas på att kunna ändra på detta, med dess unika blandning av dystopisk science fiction. Serien är baserad på böckerna med samma namn av Richard Morgan och serien bjuder på några riktigt lovande ljusglimtar (Joel Kinnaman är fantastisk), men har även stunder där den nästan känns löjlig. Den strävar efter att vara mer än vad den faktiskt är, men vi beundrar försöket. Den ser förresten fantastisk ut i 4K.

Den andra säsongen med Anthony Mackie som Takeshi Kovacs kommer att släppas i slutet av februari, efter en nästan två år lång väntan.

Säsonger på Netflix: 2

The Good Place

Denna kritikerrosade komedi har precis avslutat sin fjärde och sista säsong på NBC. Den utspelar sig i livet efter detta, där vi får följa en avliden kvinna som av misstag skickats till himlen. De tre första säsongerna finns ute på Netlifx nu.

Även om den här seriens huvudsakliga idé nådde sin topp under säsong ett, när mindre var känt om detaljerna och miljön i livet efter detta, bjuder den fortfarande på några av de bästa skämten vi sett på TV. Den fantastiska rollbesättningen och den originella konceptet gör denna serie till ett måste att se.

Säsonger på Netflix: 3

Russian Doll

Natasha Lyonne från Orange Is The New Black spelar som Nadia i denna mörka komedi. I serien dör hon om och om igen och återupplever sin 36 födelsedag i en surrealistisk tidsloop - ungefär som i Groundhog Day.

Med dess cyniska och smarta utforskande av att leva och dö, växlar Russian Doll snabbt mellan härliga gapskratt till förödande sorg - serien är ett måste att se. I juni 2019 bekräftade Netflix att Russian Doll kommer att få en andra säsong, något som är väldigt välförtjänt.

Säsonger på Netflix: 1

Bojack Horseman

Det är tråkigt nog bara en halv säsong kvar av Bojak Horseman och sedan är dess sex år långa turné tyvärr över.

I serien får vi följa den avdankade skådespelaren Bojack när han kämpar med alkolism, ohälsosamma relationer och familjeproblem. Serien är lika hjärtevärmande som den kan vara hjärteskärande. Du behöver inte oroa dig om att den kommer att vara för mörk för dig - den har gott om slapstick-humor, ordlekar och vackra animationer som balanserar ut det hela.

Säsonger på Netflix: 6

Queer Eye

Behöver du en dos av feel-good TV för att hjälpa dig genom en tuff dag? Kolla in Queer Eye, som är en serie om att vara den bästa versionen av dig med lite hjälp från fem av planetens coolaste snubbar. Serien får sin femte säsong under 2020 och vi älskar att få se alla makeovers.

Säsonger på Netflix: 4

Orange is the New Black

Orange Is The New Black har precis avslutat sin sjunde säsong och är en fantastisk historia om livet i ett kvinnofängelse. Det var en av de första stora Netflix Originals, tillsammans med House of Cards och Arrested Development och har gått under en så lång tid eftersom den helt enkelt var så populär.

Det är en mörk serie, där spänningar och problem inom det amerikanska fängelsesystemet tas upp, samtidigt som komedin och dramat från de första säsongerna hänger kvar som en röd tråd genom säsongerna.

Säsonger på Netflix: 7

Breaking Bad

Breaking Bad är en fantastisk serie som nästan är mer beroendeframkallande än det meth som huvudkaraktärerna Walt och Jesse kokar ihop. Den ursprungliga handlingen är simpel: En helt vanlig lärare får reda på att han har cancer och bestämmer sig för att han ska se till att hans familj får ett så bra liv som möjligt när han är borta - så han vänder sig till drogvärlden.

Det finns metod och planering bakom hans galenskap och det visar sig att han är ganska bra på det där med att tillverka och sälja meth. Skaparen Vince Gilligan har skapat en så bra grupp karaktärer, att han fick skapa en till serie som utspelar sig i samma värld med Better Call Saul, som nästan når samma höjder som Breaking Bad. Netflix släppte även filmuppföljaren El Camino som fokuserar på Jesses liv.

Säsonger på Netflix: 5 (och en film)

Mad Men

Mad Men är ett drama som handlar om reklamvärlden under 1960-talet och är utan tvekan det bästa "prestige"-dramat i sin era. Nu finns alla sju säsonger på Netflix och det är en fantastiskt gjord serie med en imponerande uppsättning skådespelare, från den mångfasetterade huvudpersonen Don Draper (Jon Hamm) till den ambitiösa receptionisten Peggy Olson (Elisabeth Moss).

Även om de första fyra säsongerna förmodligen är de bästa, är detta en av de mest konsekvent givande drama-serierna som finns, med djup karaktärsutveckling och många vändningar.

Säsonger på Netflix: 7

It's Always Sunny in Philadelphia

Trots att den första säsongen av It's Always Sunny In Philadelphia skapades på med en tajt budget, fick serien snabbt en kultstatus bland sina tittare - som en modern version av Seinfeld om en udda grupp vänner som driver en bar tillsammans. Sedan kom säsong 2 och bjöd på lite stjärnstatus, då Danny De Vito deltog i tio avsnitt som sedan förlängdes eftersom han älskade det så mycket.

Nu har vi nått säsong 14 av serien och han är fortfarande med i gänget. Gänget Dennis (Glenn Howerton), Mac (Rob McElhenney, seriens skapare), Charlie (Charlie Kelly) och Sweet Dee (Kaitlin Olson) som serien handlar om kommer inte att vara för alla. I seriens mörkaste stunder sträcker sig "komedin" från allt till nazism till narkotikamissbruk.

Säsong 14 av Always Sunny finns ute på Netflix nu och visar inga tecken på att försvinna i första taget.

Säsonger på Netflix: 14

Brooklyn Nine-Nine

Den här Golden Globe-vinnande serien där vi får följa den lysande men omogna NYPD-detektiven Jake Peralta, bjuder på gott om skratt. Du får gott om deadpan-humor, fysisk komedi och tokstolliga karaktärer. Skämten är kanske snäppet vassare i The Good Place, men men, det är ju ingen tävling.

Brooklyn Nine-Nine har cirka 20 avsnitt per säsong och är därför en perfekt serie för maraton-tittande. Säsong 5 av Brooklyn Nine-Nine finns ute på Netflix nu.

Seasons on Netflix: 5

Black Mirror

Innan Black Mirror, var Charlie Brooker mest känd för sin kritiska syn på nyheterna i Weekly Wipe och hans fantastiska tolkning av media-typer i Londons Shoreditch, Nathan Barley. Nu har denna antologi-show gett honom något av en superstjärna-status - av goda skäl.

Varje avsnitt handlar om teknologi och dess effekt på människors liv. Ibland kan detta vara något positivt, men de allra flesta avsnitt lutar lite mer åt dystopisk fiktion. Black Mirror kan vara lite inkonsekvent i kvalitet som många andra antalogi-shower, men ungefär två tredjedelar av avsnitten är fantastiska och de senare Netflix-producerade delarna ser både dyra ut och har större stjärnor.

Säsonger på Netflix: 5 + Bandersnatch special

Our Planet

Den här dokumentären berättas av allas favorit naturexpert, David Attenborough, och bjuder på en andlöst vacker titt på jorden i all sin härlighet. Den producerades i ett samarbete med World Wildlife Fund. Seriens åtta delar tog över fyra år att skapa och är Netflix' första naturdokumentär.

Även om sättet den visar upp vår planet är otroligt vackert, tar dokumentären även upp några frågor kring miljövård och bevarande, och visar upp påverkan klimatförändringarna har på djur över hela världen.

Säsonger på Netflix: 1

Dark

Önskar du att dina sagor var lite mörkare? Dark är en tysktalande thriller med övernaturligt inslag, där försvinnandet av två barn i en liten stad leder till att förstörda förhållanden och mörka förflutna flyter upp till ytan igen bland stadens invånare.

Säsonger på Netflix: 2

Neon Genesis Evangelion

Neon Genesis Evangelion är av de mest hyllade men även mest diskuterade animeserierna genom tiderna och en du verkligen borde se. Det gäller även om du tror att du inte gillar anime. Den är olik allt annat och bjuder på allt från strider mellan enorma robotar, religiösa inslag och en djup känsla av existensiell rädsla. Serien börjar på ett ställe och har förvandlats fullständigt när du väl når dess kontroversiella final.

Kolla på huvudserien och kolla sedan på filmen End of Evangelion, som är det officiella slutet på hela historien.

Säsonger på Netflix: 1 (och en film)