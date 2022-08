Den 18 augusti släpps det första avsnittet av She Hulk: Attorney at Law, men det är inte det enda nya tillskottet i Marvel-universumet på Disney Plus. Just nu rekommenderar vi I am Groot – den gulliga miniserien om den fåordige Guardians of the Galaxy-karaktären, som hade premiär den 10 augusti. På Disney Plus kan du nu även se filmerna Lightyear – berättelsen om rymdjägaren som var inspirationen till Andys favoritleksak i Toy Story, samt Prey – en förvånansvärt bra prequel till klassikern Predator.

På Prime Video finns nu dokumentärserien All or Nothing: Arsenal, där vi får följa med bakom kulisserna under en säsong med London-laget, samt A League of their own – en komediserie om ett kvinnligt baseballag. De båda serierna ligger just nu på topp 10-listan över de populäraste titlarna på Amazons streamingtjänst och är väl investerade timmar för dig som tycker att sport och drama är en oslagbar kombination.

Har du Stranger Things-abstinens efter att den fjärde säsongen gick i mål tidigare i somras kan det vara värt att spana in serien Paper Girls som har alla de rätta ingredienserna: åttiotalsestetik, sci-fi-mystik och fyra cyklande ungdomar i huvudrollerna.

Ur Netflix stora utbud lyfter vi fram en serie och en film med övernaturliga inslag som de mest sevärda av streamingjättens nya titlar. Fantasyserien The Sandman baseras på Neil Gaimans tecknade serie och i Day Shift får vi se Jamie Foxx jaga vampyrer med Snoop Dogg.

Fortsätt läsa för mer info om de bästa nya serierna och filmerna på Prime Video, Netflix och Disney Plus.

De bästa nya tv-serierna och filmerna vecka 33-34 (augusti 2022)

Den nya Prime Video-serien Paper Girls tar avstamp i en förort till Ohio under Halloween 1988, där fyra 12-åriga tjejer extraknäcker som tidningsutdelare. Efter en minst sagt otäck kväll på jobbet gör de en ofrivillig tidsresa till 2019 och en kamp inleds för att försöka reda ut vad det är som pågår och hur de ska kunna återvända till det ljuva åttiotalet. Serien baseras på en serietidning av Brian K. Vaughan och Cliff Chiang och har redan jämförts med Stranger Things. Och visst finns det uppenbara likheter, inte minst åttiotalsmiljön. Men Paper Girls står ändå tillräckligt mycket på egna ben för att inte kunna avfärdas som en billig Stranger Things-kopia utan snarare en uppfriskande originell sci-fi-serie.

Paper Girls finns att streama nu på Prime Video.

Tycker du dig ha hört titeln A League of Their Own förr så är du inte ute och cyklar. Det är nämligen titeln på Penny Marshalls klassiska komedifilm från 1992, som handlar om ett kvinnligt baseballag i USA under andra världskriget. Den här serien är en omarbetning av filmen, och kritikerna har varit genomgående positiva – många menar till och med att serien överglänser sin föregångare.

A League of Their Own finns att streama nu på Prime Video.

Det är dags för en ny upplaga av All or Nothing-konceptet, och den här gången är det Arsenal som står i fokus. Vi får följa med in i omklädningsrummet, på spelarbussen och i de flesta andra situationer som får det att vattnas i munnen hos alla fotbollsälskare. Att Arsenal hade en minst sagt turbulent säsong när dokumentärmakarna följde med dem bakom kulisserna gör serien än mer rolig att följa – om du inte är Arsenal-supporter vill säga.

All or Nothing: Arsenal finns att streama nu på Prime Video.

The Sandman (Netflix) (opens in new tab)

De tio avsnitten av The Sandman som ligger ute på Netflix har trollbundit tittarna, och serien är just nu en av de populäraste i Sverige på streamingplattformen.

Berättelsen bygger på serietidningen med samma namn, som publicerades mellan 1998 och 1996 och kretsar kring drömmarnas herre, som efter år av fångenskap återvänder till en mörk och dyster värld där mardrömmar har fått härja fritt. The Sandman har redan gjort succé och en andra säsong är enligt uppgift i planeringsstadiet.

The Sandman finns att streama nu på Netflix.

Day Shift (Netflix) (opens in new tab)

I Day Shift spelar Jamie Foxx poolrengöraren Bud Jablonski, vars riktiga yrke egentligen är betydligt mer spännande: han jagar och dödar vampyrer. I övriga roller ser vi bland andra Snoop Dogg och Dave Franco. Filmen kommer knappast att vinna några Oscars-statyetter, men det gör å andra sidan sällan högoktaniga vampyractionrullar.

Day Shift finns att streama nu på Netflix.

Prey (Disney Plus)

1987 kom Predator med Arnold Schwarzenegger, och inga efterföljande filmer i serien har sedan kunnat leva upp till originalet. När Prey släpptes på Disney Plus var vi därför något skeptiska, men tji fick vi, för denna prequelfilm visade sig faktiskt vara det starkaste bidraget till Predator-universumet sedan originalet. Prey är en spännande, otäck och gripande film som äntligen väcker den slumrande Predator-serien ur sin decennier långa slummer.

Prey finns att streama nu på Disney Plus.

Lightyear (Disney Plus)

Kapten Buzz Lightyear får ursäkta, men de flesta är överens om att det är robotkatten Sox som stjäl showen i den här filmen om rymdjägaren som var inspirationen till leksaksfiguren i Toy Story. Disney Pixar presenterar nämligen Lightyear som den film som fick Andy att vilja ha en Buzz Lightyear-docka.

Lightyear finns att streama nu på Disney Plus.

I Am Groot (Disney Plus)

Disneys satsning på animerade kortfilmer fortsätter med ännu ett bidrag till MCU: I Am Groot.

De fem avsnitten utspelar sig mellan händelserna i Guardians of the Galaxy-filmerna och vi får följa superhjälten med det begränsade ordförrådet när han råkar ut för olika missöden. Vin Diesel lånar återigen ut sin röst till karaktären Baby Groot, och Bradley Cooper gör rollen som Rocket i flera av avsnitten.

I am Groot finns att streama nu på Disney Plus.