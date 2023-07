Prime Day 2023: Vilka hörlurar kommer få prissänkningar?

Vilka hörlurar kommer vi kunna fynda under Prime Day 2023?

Är du ute efter ett par nya hörlurar är det högst troligen värt att vänta på Amazons stora rea Prime Day som går av stapeln den 11 juli. Vi skulle nämligen bli mycket förvånade om det inte erbjuds priskapningar på några av de bästa hörlurarna från Apple, Sony, Bose och Beats. I den här guiden spekulerar vi om vad vi tror och hoppas få se under Prime Day 2023 när det kommer till hörlurar av alla typer.

Hörlurar på Amazon Prime Day 2023: Förväntningar

Dagens bästa deals på hörlurar

Visa av erfarenhet tror vi oss ha en ganska bra bild över hur det brukar se ut på hörlursfronten när Amazon kör en större kampanj, och mycket större än Prime Day blir det ju inte. Oftast brukar det ske rätt generösa prissänkningar på hörlurar från Beats av alla olika typer, så det är en lågoddsare att de bastunga kåporna och in-ear-hörlurarna kommer att erbjudas till lägre priser även den här gången. Premiumhörlurar från Sony, Bose och Apple har gått att fynda under olika kampanjer och det ska bli intressant att se om vi kommer att kunna lägga vantarna på exempelvis AirPods Pro 2 under Prime Day. En priskapning på dem, liksom Apples AirPods Max, hade varit en mycket välkommen Prime Day-present.

I listan nedan har vi samlat de hörlurar som vi kommer att hålla extra koll på under Prime Day. Prisverktyget uppdaterar priserna i realtid, så kika därför gärna in här med jämna mellanrum – innan och under Prime Day – och var beredd att klicka på köpknappen när en bra deal dyker upp.

Prime Day är bara för medlemmar

Amazon Prime Day är en speciell rea på det viset att det bara är Prime-medlemmar som får ta del av erbjudandena. Som tur är kostar det ingenting att prova Prime i 30 dagar (utan bindningstid) när du klickar på erbjudandet nedan. Väljer du sedan att stanna kvar som medlem kostar det bara 59 kronor i månaden och då ingår gratis och prioriterad frakt från Amazon, streamingtjänsten Prime Video och Prime Gaming, som ger dig gratis spel och loot varje månad.

