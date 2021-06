Test: LG Tone Free HBS-FN7

Kort oppsummert

LG Tone Free HBS-FN7 er en oppfølger til Tone Free HBS-FN6 som de slapp i fjor, og ved første øyekast kan de fremstå som samme produkt med et nytt navn. På innsiden er de likevel ikke helt de samme, for der der finner vi nå aktiv støydemping.

Utover det byr de på mye av det samme, inkludert lyd fra samarbeidspartner Meridian og det ganske unike UV-lyset som dreper bakterier mens proppene lader.

Sistnevnte er en fin finesse som kan være litt beroligende for deg som vil sikre deg mot bakterier. Dessverre loves det ingenting om at de kvitter seg med virus også.

Når det kommer til lyd så leverer Tone Free på et greit nivå, selv om vi nok hadde forventet oss litt mer med tanke på hvem som står bak. Du får et ganske balansert lydbilde med fin bass, men diskanten kunne vært mer detaljert og renere.

LG Tone Free HBS-FN7 spesifikasjoner: Bluetooth-standard: 5.0 Elementstørrelser: 6 mm Kodeker: SBC, AAC Aktiv støydemping: Ja Batterilevetid: 14 + 7 timer Trådløs lading: Ja (Qi) Vannbestandighet: IPX4

Det er også verdt å merke seg at du bør ha ANC aktivert for å få best mulig lyd. Når du skrur funksjonen av forsvinner nemlig store deler av bassen, og det gjør lytting til musikk til en langt mindre hyggelig opplevelse.

Ellers er nye LG Tone Free god i bruk, men en smart app som lar deg tilpasse hvordan betjeningsflatene på hver propp fungerer og en god EQ som lar deg bedre lydkvaliteten en del.

Etuiet er også veldig kompakt og passer dermed i nær sagt alle slags lommer, og passformen til proppene er god selv om de sannsynligvis ikke vil sitte godt nok til å fungerer optimalt til trening.

LG Tone Free HBS-FN7 er kort sagt et godt kjøp for deg som ikke stiller de høyeste kravene til lydkvalitet, og som vil ha et par prisgunstige propper med aktiv støydemping.

Pris og tilgjengelighet

LG Tone Free HBS-FN7 er i salg nå i norske nettbutikker, og du kan velge mellom en sort og en hvit variant.

Lanseringsprisen var opprinnelig på 1990 kroner, men det ser ut til at de for øyeblikket selges til kampanjepris på 990 kroner hos en rekke forhandlere. Vi skal ikke love at det vil gjelder for all fremtid, men det gjør dem i hvert fall til et veldig godt kjøp nå.

(Image credit: Truls Steinung)

Design og brukeropplevelse

LG Tone Free HBS-FN7 her et design som ikke kunne vært noe særlig mer nøytralt – og det er også mer eller mindre uforandret fra forrige utgave. Den eneste synlige endringen er en litt utstikkende tapp på utsiden av hver propp, som indikerer hvor den berøringsfølsomme overflaten sitter.

Det er heller ingen tvil om at LG har latt seg inspirere av Apples AirPods-design, og den hvite utgaven vi har fått til test minner mye om Apples populære propper. De har riktignok noen egne designdetaljer, men hovedtrekkene er de samme med staver som stikker ut av ørene og glatt og avrundet plast. Om du liker denne utformingen, men kunne tenke deg noe annet enn Apples propper, så er Tone Free verdt å vurdere.

Etuiet har på sin side en litt mer unik utforming, og den runde formen med myk avrunding av alle sider sikrer at det ligger veldig godt i nesten en hvilken som helst lomme. Det hjelper også at størrelsen er veldig beskjeden. Det eneste negative her må være at den blanke plasten vil være veldig utsatt for riper og skraper fra andre harde gjenstander, så hvis du er opptatt av å holde etuiet pent så bør du unngå å legge de i samme lomme som for eksempel nøklene dine.

(Image credit: Truls Steinung)

På innsiden av etuiet finner vi Tone Frees mest unike funksjon, nemlig UV-lys som LG lover skal drepe hele 99,9 prosent av alle bakterier. Det kan ved første øyekast virke som dette lyset er aktivt hele tiden, fordi innsiden av etuiet er opplyst med blått lys når man åpner det, men dette lyset er egentlig bare til pynt. Det er nemlig først når man setter etuiet til lading at UV-lyset aktiveres og gjør jobben sin. Det indikeres av en egen LED i front som lyser så lenge funksjonen er aktivert.

Proppene sitter for øvrig godt i ørene ved daglig bruk, og det følger med to ekstra par med gummipropper i ulike størrelser for deg som har øreganger som er over eller under gjennomsnittet store. Skal du bruke proppene dine til trening, finnes det nok likevel bedre alternativer på markedet, for mye bevegelse kan gjør at de begynner å løsne og etter hvert faller ut.

LG Tone Free HBS-FN7 imponerer når det kommer til tilkobling. De bruker nemlig Androids Fast Pair-funksjon, og det betyr i praksis at du bare trenger å åpne dekselet så får du opp et varsel på telefonskjermen der du blir spurt om du vil koble til LG Tone Free HBS-FN7. Når du gjør dette vil samtidig proppene registreres på alle dine andre Android-enheter, og være klare til tilkobling der også. I samme prosess blir du også spurt om du vil laste ned den tilhørende Tone Free-appen.

Appen er på sin side velutstyrt og enkel å bruke. Der kan du skru av og på aktiv støydemping, endre hva ulike kommandoer med berøringsflatene gjør og justere EQ-innstillinger. Sistnevnte kommer vi tilbake til nedenfor.

Appen er også utstyrt med en Find My Earbuds-funksjon. Den lar deg aktivere en pipelyd fra hver av de to proppene, slik at det skal bli lettere å lokalisere dem hvis du har lagt dem fra deg på et «lurt» sted. Dette fungerer riktignok bare så lenge proppene er ute av etuiet og tilkoblet telefonen, så du kan ikke dra nytte av den til å finne selve etuiet med proppene i.

Videre setter vi også pris på at LG Tone Free HBS-FN7 kobler seg til telefonen svært raskt ved daglig bruk. Det går så fort at de er tilkoblet før du rekker å sette dem i ørene, og de er dermed klare til bruk umiddelbart.

Den aktive støydempingen er relativt effektiv, tatt i betraktning hva som er mulig å få til med slike funksjoner i ørepropper. Den kan naturlig nok ikke måle seg med gode hodetelefoner som tilbyr denne funksjonen, men den er betydelig bedre enn mange andre propper i samme prisklasse. Den demper hovedsakelig bassfrekvenser i tillegg til noe diskant, og det betyr at du vil oppleve for eksempel flystøy som litt mer behagelig. Helt stille blir det likevel absolutt ikke.

Et poeng vi også må få med er at Tone Free HBS-FN7 har svært gode mikrofoner. De ser ut til å dempe støy effektivt, og lyden blir veldig klar med god taletydelighet. Skal du bruke dem mye til handsfree-samtaler, vil det altså være et stort pluss.

(Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

LG Tone Free HBS-FN7 er et resultat av LGs løpende samarbeid med HiFi-produsenten Meridian, noe som naturlig nok fører til visse forventninger – dessverre innfrir de ikke helt på dette punktet.

Det skal sies at det på ingen måte låter elendig – de når bare ikke helt opp til de beste, og det er kanskje først og fremst diskanten som ikke har den renheten og detaljrikdommen man gjerne opplever med virkelig gode ørepropper. Det er også et problem at lyden forandrer seg betraktelig når man deaktiverer den aktive støydempingen, men det kommer vi tilbake til.

Så lenge du har ANC på så får du et ganske balansert lydbilde med tydelig og presis bass, og dette fungerer godt til det meste av populærmusikk.

En detaljert og luftig låt som Silk Sonics «Leave The Door Open» får en helt grei romfølelse og balanse mellom instrumentene som gjør at kompleksiteten komme frem.

Vi opplevde også at en poplåt som Dua Lipas «Levitating» fikk det rette basstrykket uten å miste detaljrikdommen i bassgitaren, og det gir hele låten det rette fundamentet som sikrer at det svinger.

Her har vi tatt utgangspunkt i forhåndsinnstillingen Natural, men du kan også velge mellom Immersive, Bass Boost, og Treble Boost, og disse fungerer omtrent etter beskrivelsen. I tillegg har appen en brukervennlig 8 bånds grafisk EQ som lar deg stille inn lyden etter eget ønske, og litt eksperimentering med denne ga oss enda litt bedre resultater.

Du bør ikke forvente at LG Tone Free skal levere på samme nivå som de beste på markedet når det kommer til lydkvalitet, men de låter greit nok prisen tatt i betraktning.

Dessverre er vi som nevnt mer skuffet over hvordan Tone Free låter med ANC deaktivert. Da mister man nemlig store deler av basspekteret, og man står igjen med en veldig spiss mellomtone som ikke er særlig flatterende. Da hjelper det også lite å velge ulike forhåndsinnstillinger eller justere EQ-en – lyden blir uansett ikke like god som med ANC aktivert. Dette er skuffende, og det gjør at bruk av Tone Free uten ANC først og fremst bør forbeholdes podcast-lytting og lite annet.

(Image credit: Truls Steinung)

Batterilevetid og lading

Batterilevetiden er forbedret noe sammenlignet med forrige utgave av Tone Free, som lovte å holde i 18 timer totalt. LG lover at etuiet til HBS-FN7 skal levere 14 timer totalt, mens proppene holder i opptil 7 timer av gangen, avhengig av om du har ANC på eller av. Dermed har du 21 timer å gå på totalt. Dette stemmer etter vår erfarlig ganske godt i praksis, og det gjør at nye Tone Free lander omtrent på gjennomsnittet sammenlignet med lignende produkter.

Opplading kan på sin side skje på under 2 timer, og LG skryter også av at du kan få opptil en time med avspilling fra bare 5 minutter med lading. Det kan komme godt med hvis du har glemt å lade proppene, og bare har noen minutter før du skal ut døra.

Det kommer også godt med at etuiet støtter trådløs lading. Du kan altså lade dem ved å legge dem på en telefon som støtter dette, eller på en ladeplate med Qi-støtte.

Bør jeg kjøpe LG Tone Free HBS-FN7?

(Image credit: Truls Steinung)

Kjøp dem hvis ...

... du er ekstra bekymret for bakterier Det unike UV-lyset som dreper bakterier mens proppene lader, kan passe godt for deg som er bekymret for slikt.

... du liker det AirPods-inspirerte designet Designet minner mye om AirPods – spesielt den hvite utgaven – og for noen vil det passe godt.

... du vil ha rimelige propper med aktiv støydemping Det er ikke mange i denne prisklassen som byr på aktiv støydemping. Bare vær forberedt på at du bør beholde funksjonen på, for lyden blir betraktelig dårligere med ANC deaktivert.

Ikke kjøpe dem hvis ...

... du vil ha topp lydkvalitet Tone Free HBS-FN7 låter absolutt ikke dårlig, men det er samtidig mulig å få langt bedre lydkvalitet uten å betale som altfor mye mer.

... du ofte bruker propper med ANC deaktivert Er du typen som ofte slår av ANC for å høre omgivelsene, så er ikke Tone Free HBS-FN7 det beste valget for deg. De mister nemlig da det meste av bassen, og det som er igjen er ikke spesielt hyggelig å høre på.

... du skal bruke dem til trening Passformen til Tone Free HBS-FN7 gjør at det sitter ganske godt ved normalt daglig bruk, men til trening finnes det langt bedre alternativer som sitter tryggere i ørene.

Opprinnelig testet: juni 2021