Test: JBL Quantum 350 Wireless

JBL rimeligste trådløse gaming-headset Quantum 350 Wireless tar noen snarveier når det gjelder byggekvalitet, men den tynne plasten de har brukt gjør samtidig at de er utrolig lette. Dette, sammen med god polstring, gjør at de er veldig komfortable, og i tillegg leverer de god lyd, forutsatt at du er villig til å justere den tilhørende EQ-en. Når vi tar den ganske fornuftige prisen med i betraktningen, ender dette totalt sett opp som en ganske overbevisende pakke.

Kort oppsummert

JBL har et stort utvalg av gaming-headset i ulike prisklasser, inkludert toppmodellen Quantum One som er utstyrt med imponerende headtracking-teknologi som minner om det Apple har gjort med Spatial Audio i blant annet AirPods.

Det er imidlertid ikke alle som er interessert i å betale ekstra for den salgs finesser, og hvis du først og fremst vil ha et enkelt trådløs gaming-headset til en overkommelig pris så kan JBLs rimeligste trådløse variant Quantum 350 Wireless være verdt en titt.

Det må understrekes umiddelbart at det merkes godt at dette er en budsjettmodell, for dette headsettet er utelukkende laget av plast av den rimelige sorten, og alt av knapper, brytere og designdetaljer har en litt plastaktig følelse som ikke gir noe imponerende førsteinntrykk.

Dette har likevel samtidig sine fordeler utover at det selvfølgelig holder prisen nede, for det gjør også at Quantum 350 Wireless er utrolig lette – faktisk så lette at du nærmest ikke merker at du har dem på hodet.

Spesifikasjoner: Høyttalerelementer: 40 mm Frekvensrespons: 20 - 20.000 Hz Mikrofonfrekvensrespons: 100 -10.000 Hz Batterikapasitet: 22 timer Ladetid fra 0%: 2 timer I eksen: avtagbar mikrofon, USB-adapter, ladekabel USB-C til USB-A Vekt: 252 g

Det hjelper også at de har god polstring der det trengs, og at øreklokkene er så store at du får god plass til ørene inni dem uten at de klemmer på noen måte.

Quantum 350 Wireless byr på virtuell surround i form av JBLs egen teknologi QuantumSurround, en løsning som for å oss fremstår som helst grei når det kommer til å levere romfølelse og opplevelse av retningsbestemt lyd i spill. I motsetning til dyrere modeller fra JBL og andre produsenter får du ikke andre valg som Dolby Atmos for Headphones eller DTS Headphone:X inkludert.

Tross det svake førsteinntrykket leverer også Quantum 350 Wireless når det kommer til lydkvalitet – i hvert fall om man legger litt jobb i å justere EQ-en i den tilhørende QuantumEngine-appen. I utgangspunktet låter de nemlig litt ullent, men med enkle justeringer får du en frisk diskant som gir god detaljrikdom og taletydelighet, mens bassen er både kraftig og stram slik at dramatiske situasjoner får det trøkket de fortjener.

Alt i alt må det sies at byggekvaliteten til Quantum 350 Wireless er litt skuffende, men de henter seg inn på høy komfort, god brukervennlighet og god lyd. De er et godt valg hvis du vil ha trådløs forbindelse uten å betale for mye, og skulle du i tillegg finne dem på tilbud så kan du gjøre et skikkelig røverkjøp.

Pris og tilgjengelighet

JBL Quantum 350 Wireless er i salg nå til 999 kroner i norske butikker.

Prisen kan sies å være i stiveste laget sett i forhold til byggekvaliteten, men hvis du setter lydkvalitet og komfort høyt og ikke bryr deg om at de er laget av lett plast så kan de være et godt valg – spesielt om du skulle finne dem på tilbud.

Design, byggekvalitet og komfort

Romslige øreklokker bidrar til høy komfort. (Image credit: Truls Steinung)

Quantum 350 Wireless følger samme designspråk som resten av JBLs gaming-headset, og det er dermed også tydelig beslektet med toppmodellen Quantum One som vi testet for en stund siden.

Vi snakker altså om typisk gaming-design med intrikate designdetaljer og sort plast, men i og med at dette er en budsjettmodell (og kanskje også med tanke på å spare batteri) så har JBL droppet RGB-belysning. Det vil kanskje være et savn for noen, og samtidig et overbevisende salgsargument for andre.

Det blir imidlertid fort tydelig at det også er inngått andre kompromisser for å holde prisen nede, for selv om også Quantum One hovedsakelig er laget av plast, så føles Quantum 350 betydelig billigere når det kommer til byggekvalitet. Dette er imidlertid heller ikke bare negativt.

Bøylen har akkurat passe mye postring, og sammen med lav vekt sikrer det at Quantum 350 Wireless sitter behagelig over hodet. (Image credit: Truls Steinung)

Den billige og tynne plasten gjør nemlig at Quantum 350 Wireless er ekstremt lette. Når dette i tillegg kombineres med god polstring på de rette stedene og akkurat passe mye spenn i bøylen, så glemmer man nesten at man har dem på hodet.

Det hjelper også mye at selve klokkene er så store at det er plass til hele øret på innsiden uten at de trykker noen steder. Dermed burde du kunne bruke Quantum 350 Wireless gjennom lange gaming-økter uten problemer. Det eneste som eventuelt kan være en hindring for dette er at kunstskinnet i øreputene kan bli litt klamt over tid, men det må samtidig sies at vi har opplev betydelig være eksempler på dette med andre hodetelefoner.

Funksjoner og brukeropplevelse

Betjeningen begrenser seg til av/på-knapp, volumkontroll og en knapp som demper mikrofonen. Lading skjer med medfølgende USB-C-til-A-kabel. (Image credit: Truls Steinung)

JBL Quantum 350 Wireless er først og fremst ment for bruk med PC, og de kobles opp trådløst via en proprietær 2,4 Ghz-forbindelse en medfølgende USB-adapter. Denne adapteren er også kompatibel med PlayStation, Nintendo Switch (så lenge konsollen sitter i docking-stasjonen) og Mac, men det er kun på PC man har anledning til å justere innstillinger med den tilhørende QuantumEngine-programvaren.

På PC fungerer trådløsforbindelsen helt stabilt, og vi opplevde aldri problemer med noen form for forsinkelse.

Nevnte QuantumEngine gir tilgang til å aktivere JBLs egen QuantumSurround-prosessering, som tar surround-miksen fra spill og gjør den om til virtuell surround for hodetelefoner. Dette tilsvarer altså omtrent hva Dolby Atmos for Headphones, DTS Headphone:X, Windows Sonic for Headphones og diverse andre tilsvarende teknologier gjør, og vår opplevelse er at det fungerer helt fint. Man får overbevisende opplevelse av retningsbestemmelse i moderne spill, og det er jo egentlig alt man kan forvente. Samtidig er det jo slik at moderne spill ofte genererer en slik miks selv hvis man velger hodetelefoninnstillingene i spillets innstillinger, så hva du skal velge her er egentlig opp til deg. Begge løsninger kan fungere godt avhengig av spillet.

(Image credit: Truls Steinung)

Samtidig er det ingenting i veien for å ta i bruk en av de andre teknologiene med Quantum 350 Wireless. Da er det bare å deaktivere QuantumSurround i QuantumEngine, og aktivere for eksempel Dolby Atmos for riktig lydutgang i Windows (forutsatt at du har lastet ned og betalt for en lisens på Dolby Atmos for Headphones).

Uavhengig av hvilken løsning du velger, må du aktivere 7.1 surround som modus for Quantum 350 Wireless i lydinnstillingene til Windows for at virtuell surround skal fungere, og QuantumEngine gir deg en enkel veiledning for hvordan du gjør dette.

I tillegg byr QuantumEngine på en EQ til å justere lyden med (noe vi kommer tilbake til), og mulighet til å justere inngangsnivå for mikrofonen og nivå på «sidetone».

QuantumEngine inneholder en god EQ som kan bidrar til å heve lydkvaliteten til Quantum 350 Wireless betraktelig. (Image credit: Truls Steinung)

Når det kommer til fysisk betjening, er Quantum 350 Wireless utstyrt med av/på-bryter, en knapp som skrur av og på mikrofonen, og et hjul for volumkontroll. Sistnevnte justerer volumet passivt i hodetelefonene, og påvirker altså ikke volumkontrollen i Windows. Det hadde vært litt ryddigere om den faktisk justerte Windows-volumet i stedet, men det er ikke noe stort problem.

Lading av Quantum 350 Wireless foregår via den medfølgende USB-C-til-USB-A-kabelen, og heldigvis kan hodetelefonene brukes mens de lades. Bare legg merke til at lyden fortsatt går via trådløsforbindelsen, så det finnes ingen mulighet for å bruke dem som kablet USB-headset. I tillegg finnes det heller ingen 3,5 mm-inngang.

Lydkvalitet

Når det kommer til lyd så leverer Quantum 350 Wireless på et flott nivå – vel å merke så lenge du tar i bruk EQ-en i QuantumEngine. Med flat EQ låter de nemlig en tanke ullent på grunn av en litt tilbakeholden diskant. Dette vil jo til en viss grad være en smakssak, men vi opplevde i hvert fall at de hadde god nytte av en liten diskantheving, i tillegg til en lett demping i mellomtonen.

Når dette var gjort opplevde vi at Quantum 350 Wireless leverer glimrende lyd til spilling. Bassen er både kraftig og stram, noe som sikrer at eksplosjoner får skikkelig trøkk uten å bli masete, mens resten av lydbildet får en flott detaljrikdom som sikrer at du får med deg alt som skjer og hører dialog og eventuelle medspillere godt.

I tillegg fungerer de også helt fint til både film og musikklytting, men i sistnevnte tilfelle er det absolutt å anbefale å deaktivere QuantumSurround. Hvis ikke risikerer du å rote til stereomiksen på en måte som ikke er særlig ønskelig.

Mikrofonen til Quantum 350 Wireless er også helt grei. Den har en ganske påfallende telefonfølelse, noe som er ganske vanlig med denne typen mikrofoner (og i hvert fall delvis et resultat av den ganske begrensede frekvensresponsen på 100 - 10.000 Hz), men den har god taletydelighet og ser ut til å tåle roping og skriking uten å vrenge i noen særlig grad.

Bør jeg kjøpe JBL Quantum 350 Wireless?

Quantum 350 Wireless har et enkelt design som vil passe godt inn med det meste av annet gaming-utstyr. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp dem hvis...

... du vil ha høy komfort til en overkommelig pris Byggekvaliteten er ikke den beste, men Quantum 350 Wireless imponerer ved å være ekstremt lette og komfortable å ha på hodet.

... vil ha god lyd til en overkommelig pris Forutsatt at du er villig til å justere litt på EQ-en i den tilhørende appen, så kan Quantum 350 Wireless låte veldig bra.

... du vil ha trådløst gaming-headset til en overkommelig pris Dette er JBLs rimeligste trådløse gaming-headset, og et av de bedre kjøpene du kan gjøre generelt hvis trådløst er et krav.

Ikke kjøp dem hvis...

... du er opptatt av god byggekvalitet Den lette plasten i Quantum 350 Wireless gir noen fordeler, men det er ingen tvil om at de kjennes billige ut.

... du vil ha topp lydkvalitet Quantum 350 Wireless kan låte bra, men hvis du investerer litt mer så vil du også få mer kvalitet for pengene.

... du vil ha flere finesser og justeringsmuligheter Quantum 350 Wireless gir deg akkurat det du trenger, men ikke mer. Ønsker du deg finesser som 3,5 mm-inngang, Bluetooth eller mer omfattende støtte for spillkonsoller, så må du se på andre og eventuelt dyrere modeller.

Først testet: februar 2022