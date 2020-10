Test: Huawei Sound X

Kort oppsummert

Sound X er Huaweis første forsøk på å lage en trådløs høyttaler, og på mange måter lykkes de godt.

På samme måte som de har samarbeidet med Leica om kameraene i telefonene sine, så har de slått seg sammen med de franske lydekspertene i Devialet når det kommer til selve høyttalerkonstruksjonen og lyden i Sound X.

Og det viser seg at den leverer mer og strammere bass enn de fleste konkurrentene på markedet i denne prisklassen, og vi setter også pris på den helhetlige balansen med en frisk diskant som gjør lyden veldig direkte.

Samtidig tilsier alt at Sound X egentlig var ment å være en smarthøyttaler i samme segment som Apple Pod, Amazon Echo og alle de ulike produktene med støtte for Google Assistant, men dessverre er denne muligheten kun tilgjengelig i det kinesiske markedet. I vesten er Sound X i praksis bare en trådløs høyttaler.

Faktisk er den først og fremst en Bluetooth-høyttaler, for selv om den støtter WiFi og man i prinsippet kan strømme musikk over den noe obskure strømmeprotokollen DLNA, så mangler den teknologier som Google Cast, AirPlay og Spotify Connect. Huawei har sagt at mer WiFi-funksjonalitet skal komme i løpet av høsten, men vi kjenner ikke til nøyaktig hva det vil innebære.

Mulighetene er altså begrensede – i hvert fall inntil videre – men Huawei Sound X er like fullt en høyttaler som leverer svært god lyd, og hvis du i tillegg liker det ganske unike designet så kan det være at det er nok til å gjøre den verdt et kjøp for deg.

Diskantelementene er plassert rundt den nedre kanten bak stofftrekket, og lyden sendes dermed ut i 360 grader. (Image credit: Truls Steinung)

Huawei Sound X: pris og tilgjengelighet

Lansert 21. september 2020

3490 kr

Huawei Sound X ble lansert 21. september og har en veiledende pris på 3490 kroner, noe som er mye med tanke på at konkurrenter fra Bose, Harman Kardon og Sonos byr på mye mer funksjonalitet og fleksibilitet til tilsvarende pris. Samtidig leverer Sound X veldig godt når det kommer til lydkvalitet, og for mange kan det være nok.

Design og funksjoner

Sound X er en trådløs høyttaler som satser stort på design, og det blankpolerte kabinettet gir den et sofistikert uttrykk som samtidig også kan kalles en tanke futuristisk.

Ikke overraskende er den også svært utsatt for fingermerker, noe Huawei tydelig er klar over, for det følger med en mikrofiberklut i esken.

Berøringskontrollene kommer til syne når du holder hånden over høyttaleren, og den fargede ringen illustrerer volumnivået. (Image credit: Truls Steinung)

Spesifikasjoner: Effekt: 65 W Frekvensrespons: 40 til 40 000 Hz Høyttalerelementer: 2 x 3,5 tommer, 6 x 1,5 tommer Tilkoblinger: Bluetooth 5.0, WiFi AC og N Prosessor: MediaTek MT8518 RAM: 512 MB ROM: 8 GB Mål: 203 mm høy, 165 mm bred Vekt: 3,5 kg

Det mest iøynefallende med Sound X må være de to store bassportene på hver side av høyttaleren der man kan se de store woofer-elementene. Disse jobber altså sammen, og prinsippet går ut på at dette kansellerer ut vibrasjoner slik at høyttaleren kan levere kraftigere og renere bass.

På toppen sitter det fire berøringsfølsomme knapper, og her finner vi et av de tydeligste tegnene på at Sound X egentlig skulle vært en smarthøyttaler. Ved siden av volum-knapper og en multifunksjonsknapp, finner vi nemlig her en mikrofon-dempeknapp, men denne gjør i praksis ikke noe som helst i og med at mikrofonen ikke brukes til stemmestyring.

Utover knappene er det mulig å pause og gjenoppta avspilling ved å holde hele hånden over berøringsflaten. Vi liker også godt at det er mulig å koble telefonen til høyttaleren via NFC ved å holde den inntil, og dette fungerer veldig raskt og pålitelig.

Det er ellers verdt å merke seg at høyttaleren ikke har noen fysiske tilkoblinger som en 3,5 mm-port eller lignende, så her er det kun trådløst som gjelder.

Sound X har ingen fysiske innganger, så det eneste du finner på undersiden er kontakten til strømpluggen. (Image credit: Truls Steinung)

Utvalget av funksjoner du får med Sound X er altså ganske begrenset. Den spiller musikk over Bluetooth (og DLNA), og det er egentlig det. Det er imidlertid verdt å merke seg at Huawei har mulighet til å oppdatere programvaren i høyttaleren med nye funksjoner, og de har som nevnt uttalt at flere WiFi-strømmefunksjoner skal være på vei.

Du kan laste ned Huaweis AI Life-app for å få tilgang til innstillingene, og der kan du sette opp WiFi-tilkobling og aktivere strømming over DLNA. Du kan også velge mellom de to lydprofilene Hi-Fi og Tale, og justere bassnivået med et dedikert hjul. Tale-profilen gir nok bedre taletydelighet, men det var Hi-Fi-profilen som fikk mest bruk under vår testing, og vi opplevde heller ikke noe behov for å justere på bassen.

Vi kan også ta med at Sound X støtter Huaweis egen høyoppløst lydprotokoll over Bluetooth som gir overføring med 990 kbps. Dette skal ifølge Huawei føre til hørere kvalitet enn AptX HD og være på linje med Sonys LDAC, men det er bare støttet med Huawei-telefoner. Dessverre finnes det ikke støtte for AptX HD som man kunne dratt nytte av med andre telefoner.

Lydkvalitet

Det knytter seg naturlig nok store forventninger til lydkvaliteten når Huawei skryter av å ha utviklet Sound X i samarbeid med Devialet, altså selskapet som står bak Highend-produkter som Phantom Premier og Phantom Reactor. Samtidig gjorde Belkin det samme med sin SoundForm Elite uten at resultatet ble helt overbevisende, så det var ikke selvsagt at Huaweis forsøk skulle bli 100 prosent vellykket heller.

Heldigvis kan vi konstatere at Sound X leverer på høyt nivå når det kommer til lydkvalitet. De store basselementene som jobber unisont sikrer som forventet at du får kraftig bassrespons, men den er samtidig veldig kontrollert og jevn. I den andre enden av spekteret får du samtidig også en flott diskant som gjør at spesielt elektronisk musikk låter veldig frisk og direkte.

Setter man for eksempel på Monument av Røyksopp og Robyn så får man demonstrert akkurat hvor mye basstyngde de to wooferne kan produsere, og den gjengir de tre repeterende basstonene med veldig jevn dynamikk.

Devialet-logoen har blitt henvist til baksiden av høyttaleren. (Image credit: Truls Steinung)

Det skal imidlertid sies at den ekstremt dype basstonen mot slutten av Billie Eilish' Bad Guy presser grensene for hva Sound X takler, så her mangler noe av den romlende tyngden det må en større høyttaler til for å produsere.

Lydsignaturen til Sound X har faktisk ganske mye til felles med den typiske lyden man får fra Bose-høyttalere, med kraftig og stram bass og en frisk diskant, mens mellomtonen er noe mer tilbakeholden. Dette er ikke nødvendigvis negativt, men hvis du hører mye på akustisk musikk så kan det være du vil savne noe av varmen og detaljrikdommen i musikken.

Sound X leverer et stort lydbilde, og det er nok mye takket være at diskantelementene er plassert rundt hele den nedre kanten av høyttaleren. Det gjør samtidig også at den sender ut samme lyd til alle kanter, og på en fest kan du med fordel plassere den midt i rommet for at alle skal høre musikken like godt.

Konstruksjonen gjør også at det kan være en fordel å plassere høyttaleren høyt, for å sikre at de retningsbestemte diskantfrekvensene skal nå ørene dine uhindret.

Bør jeg kjøpe Huawei Sound X?

Kjøp den hvis ...

Du vil ha en god Bluetooth-høyttaler

Sound X er en Bluetooth-høyttaler som leverer svært god lyd, uten at den opptar for mye plass.

Du liker musikk som legger mye vekt på bass

Sound X håndterer elektronisk musikk og hip hop spesielt godt, men det er ikke dermed sagt at den ikke kan spille det meste annet på en god måte også.

Du vil ha Devialet-teknologi uten den stive prisen

Sound X er ikke billig, men den er likevel mye rimeligere enn Devialets egne høyttalere.

Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha en multiromhøyttaler

Hvis du vil ha en multiromhøyttaler som kan kombineres med andre høyttalere i huset, så er ikke denne det rette valget.

... hvis du vil ha stemmestyring

Sound X har ikke stemmestyring eller smartassistent-funksjoner som Google Assistant eller Alexa.