Test: HP Chromebook x360 12b

Kort oppsummert

HP Chromebook x360 12b er en 2-i-1-laptop som passer for deg som trenger en lett og kompakt maskin til skolearbeid eller annet lett kontorarbeid.

Den byr på en slank utforming og relativt lav vekt, og selv om designet kunne vært hakket mer moderne så er det likevel helt fint til å være i denne prisklassen. Det er spesielt skjermkantene som får den til å se litt eldre ut en den er, men selve skjermen er til gjengjeld skarp og god å bruke. Det er verdt å merke seg at skjermen har 3:2-format, noe som passer godt til arbeid med dokumenter men er mindre ideelt til filmtitting. Hvor godt dette passer for deg er altså avhengig av hva du skal bruke den mest til.

Tastaturet er godt å skrive på selv om enkelte av tastene er gjort litt mindre for å få plass til hele tastaturet i det kompakte chassiset. Pekeflaten kunne på sin side vært litt større, men den er i det minste god å bruke.

Spesifikasjoner Prosessor: Intel® Pentium® Silver N5030 RAM: 8 GB Lagring: 64 GB Skjerm: 12 tommer, 3:2-format Batterikapasitet: 40,31 Whr Batterilevetid (testet): 11 time og 33 minutter Porter: 2 x USB-C, 1 x USB-A, 3,5 mm-kontakt, micro-SD-kortleser Mål: 27,2 x 21,6 x 1,73 cm Vekt: 1,35 kg

Tilkoblingsmulighetene med 2 x USB-C og en USB-A gir gode muligheter for tilkobling av nødvendig utstyr. Bare husk at du vil trenge en adapter om du vil koble til en skjerm med HDMI eller Displayport. I tillegg har den også micro-SD-kortleser og hodetelefonutgang.

Ytelsesmessig er ikke x360 12b noen kraftpakke, men den takler vanlige kontoroppgaver og lette spill helt fint.

Batteriet har på sin side ingen problemer med å holde det gående gjennom lage dager på lesesalen eller ute på farten, og du vil sannsynligvis også ha mer enn nok igjen til å se en film eller serie på kvelden.

Da vil du i tillegg få stor glede av at x360 12b er en hybrid-laptop, og den beskjedne størrelsen gjør at den egner seg spesielt godt i nettbrettmodus. Bare husk at skjermformatet gjør at du må leve med ganske brede sorte linjer opp og nede når du ser på film.

Pris og tilgjengelighet

HP Chromebook x360 12b er i salg nå, og prisen ligger i skrivende stund på 5695 kroner.

Da er det snakk om utgaven vi har hatt til test med Pentium Silver N5030-prosessor og 8 GB RAM.

x360 12b er også å få kjøpt i en rimeligere utgave med Celeron N4020-prosessor og 4 GB RAM til 4695 kroner, men vår vurdering er at den sprekere utgaven er verdt å betale en ekstra 1000-lapp for.

Design og skjerm

HP Chromebook x360 12b kan flippes helt rundt, slik at den fungerer som et nettbrett. (Image credit: Truls Steinung)

I og med at denne utgaven av x360 er på bare 12 tommer, så er det selvfølgelig også snakk om en rimelig slank og lett maskin. Ikke minst er den uvanlig smal i bredden, takket være skjermforholdet på 3:2.

Formatet gjør altså at skjermen er høyere enn 16:9-skjermene som er mest vanlige på dagens laptoper. Dette kan ha både fordeler og ulemper, avhengig av hva man bruker maskinen til. Når man jobber med dokumenter og nettsider er det fint å kunne utnytte plassen vertikalt, og det gjelder spesielt med tanke på at skjermen er på kun 12 tommer.

På den andre siden får du derimot ikke utnyttet hele skjermen når du ser på film, og da forsterkes dette problemet nettopp av at skjermen er så liten som den er. Du får brede sorte felter over og under bildet, og selve filmbildet blir mindre enn om skjermen hadde hatt 16:9-format.

Det er ellers litt påfallende at skjermkantene til x360 er betydelig større enn hva vi er vant til å se om dagen, og det gjør at den får et litt utdatert uttrykk. Hvor mye du bryr deg om dette er naturlig nok avhengig av hvor opptatt du er av å ha en laptop med moderne design, men det er samtidig begrenset hva man kan forvente i denne prisklassen.

Funksjoner og ytelse

Tastaturet har tilnærmet full størrelse med unntak av noen få taster. (Image credit: Truls Steinung)

Tross den beskjedne bredden til maskinen, har HP likevel klart å gi x360 et tastatur i tilnærmet full størrelse. Unntaket er de litt smale Æ-, Ø-, og Å-tastene, men vi opplever ikke disse som noe stort problem. Hvis vi skal utsette noe på tastene, så må det være at de har et nedslag som er en tanke mykt. Dermed gir de ikke fullt så mye fysisk tilbakemelding som en del andre. Utover det hadde vi en hyggelig opplevelse med å skrive på dette tastaturet. Skriver du veldig mye og har høye krav til skrivekomfort kan det være at du burde investere i en maskin der tastaturet er prioritert litt mer, men til å være en budsjettmaskin så er det godt nok.

Pekeflaten er på sin side god å bruke, både med en og to fingre. og det eneste vi har å utsette på den er at den kunne vært større. Det er nemlig ganske mye fysisk plass rundt den, og vi antar at kostnad er hovedårsaken til å denne plassen ikke er utnyttet bedre.

Høyre side er utstyrt med volum-knapper, en USB-C-port og en USB-A-port. (Image credit: Truls Steinung)

Tilkoblingsmulighetene inkluderer 2 x USB-C, 1 x USB-A og en hodetelefonutgang. Du får altså ikke en separat HDMI- eller Displayport-utgang til skjerm, men USB-C-portene fungerer fint til dette så lenge du har en egnet adapter. I tillegg har maskinen en micro-SD-kortleser som kan komme godt med.

Venstre side har en USB-C-port, micro-SD-kortleser og en hodetelefonutgang, i tillegg til av/på-knappen. (Image credit: Truls Steinung)

Ytelsesmessig leverer HP Chromebook x360 12b omtrent som forventet. Dette er på ingen måte en kraftpakke av en maskin, men den vil fungere helt fint til vanlig skolearbeid og kontorarbeid. Selv tunge apper som Photoshop kjører helt greit, så lenge du ikke skal jobbe mye med tunge bilder.

Spillytelsen er på sin side ikke den beste. Mindre krevende 3D-spill som The Room 3 fungerer helt greit – ikke minst fordi det ikke er så farlig om det hakker litt eller bildefrekvensen ikke er spesielt høy – men Asphalt 9 kjører såpass ustabilt at det ikke er en opplevelse vi kan anbefale. Lettere spill med 2D-grafikk vil på sin side fungere helt fint.

Vil du spille 3D-spill på HP Chromebook x360 12b så er nok den beste løsningen å bruke en strømmetjeneste som GeForce Now eller Google Stadia. Da er du ikke avhengig av ytelsen til maskinen, og det eneste du må sikre at du har på plass en god nettforbindelse.

Vi må også ta med at x360 12b er utstyrt med høyttalere fra Bang & Olufsen, uten at det i praksis har spesielt stor betydning. De leverer kanskje en tanke renere diskant og litt mer mellomtone enn hva man typisk får med laptop-høyttalere – spesielt i denne prisklassen – men forskjellen er ikke stor. Ikke minst er bassen like fraværende som det man er vant til fra slike høyttalere, og skal man se film eller spille spill så er hodetelefoner helt klar å anbefale.

Batterilevetid

Når det kommer til batterilevetid så overbeviser HP Chromebook x360 12b med imponerende resultater.

I vår standard videotest der vi spiller av en film på repeat med lystyrken på 50 prosent og har bluetooth deaktivert, holdt den det gående i hele 11 timer og 33 minutter. Det er riktig nok ikke på høyde med Lenovo IdeaPad Flex 5i som vi testet for en måneds tid siden, men HP x360 er også en betydelig mer kompakt maskin så det er bare å forvente.

Basert på dette resultatet burde du ved normal kontorbruk kunne forvente at den holder det gående langt utover en normal arbeidsdag, og sannsynligvis også godt inn i den neste. Eventuelt har du nok batteri til å ta et serie-maraton når arbeidsdagen er over, uten å måtte lete frem laderen.

Bør jeg kjøpe HP x360 Chromebook 12-tommer?

Utsiden av x360 12b skiller seg litt ut med det hvite dekslet. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha en slank og lett hybrid-Chromebook x360 12b er en lett og kompakt maskin som passer for deg som er mye på farten.

... du vil ha en 2-i-1-Chromebook til lett arbeid x360 12b gir deg mye for pengene med greit ytelse til skolearbeid og lett kontorarbeid.

... du vil ha en Chromebook som er god å bruke som nettbrett Mange hybrid-Chromebooks kan bli for store til å brukes komfortabelt som nettbrett, men det beskjedne formatet til x360 12b gjør den godt egnet til nettopp dette.

Ikke kjøp den hvis ...

... du trenger kraftig ytelse til tunge arbeidsoppgaver x360 12b fungerer fint til kontoroppgaver og lett bilderedigering, men om du har høyere krav enn det så burde du investere i en maskin med sprekere prosessor.

... du skriver spesielt mye Tastaturet til x360 12b er godt til å være på en 12-tommer laptop, men enkelte av tastene er mindre enn normalt og det kan bli et problem for deg som skrivet ekstra mye.

... du ser mye film og serier x360 12b fungerer i utgangspunktet helt fint til filmtitting, men skjermformatet på 3:2 gjør at du må leve med brede horisonale striper og du får ikke utnytte den lille skjermen spesielt godt.

Først testet: august 2021