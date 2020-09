Test: Happy Plugs Air 1 ANC

Kort oppsummert

Happy Plugs er en av etter hvert ganske mange svenske produsenter av lydprodukter som hodetelefoner og ørepropper, og det mange av disse har felles er at de tilbyr flott design og ofte god lyd til en lavere pris enn mange av de mer kjente internasjonale merkene. Etter hvert har de også begynt å legge til stadig mer avansert funksjonalitet i kampen om kundene.

Air 1 ANC er absolutt et eksempel på det siste, og de lover å levere det meste av finesser, inkludert aktiv støydemping, proximity-sensor og trådløs lading.

Dessverre imponerer ikke den aktive støydempingen nevneverdig, og den trådløse ladingen fungerte med vår trådløse ladeplate, men ikke med de to telefonene vi testet.

Vi hadde også litt problemer med at avstandssensoren var i overkant følsom, noe som kan føre til at musikken stopper hvis proppene ikke sitter helt på plass i ørene.

Heldigvis henter Air 1 ANC seg inn på lydsiden, for her leverer de over forventningene våre med et balansert lydbilde som har god og jevn bass og en diskant som ikke blir for skarp.

Om du liker designet og kan leve med at enkelte av funksjonene ikke helt lever opp til det som loves, så kan altså Air 1 ANC være et godt valg med god lyd og god passform. Bare være klar over at det finnes andre alternativer som gir deg flere (og velfungerende) finesser til en tilsvarende pris.

Pris og tilgjengelighet

Happy Plugs Air 1 ANC er i slag nå i norske nettbutikker til 1499 kroner. De er å få kjøpt i fargene hvit, sort, blå og grønn.

Design

(Image credit: Truls Steinung)

Når det kommer til design er det liten tvil om at Happy Plugs har hentet inspirasjon fra Apple, og mer spesifikt AirPods Pro. Sett bort fra enkelte designdetaljer er det lite som skiller dem fra Apples propper, og det gjelder spesielt om du velge den hvite varianten.

Dermed er det kanskje greit at Air 1 ANC kommer i flere ulike farger, og den grønne utgaven vi har testet sikrer i hvert fall at ingen tar feil av disse og AirPods.

Det skal også sies at de nevnte designdetaljene bidrar til at Air 1 ANC skiller seg ut litt, og de gir dem også en litt eksklusiv følelse som mange sikkert vil like. Det er heller ingenting å si på kvalitetsfølelsen, verken når det gjelder proppene eller etuiet.

Det er imidlertid verdt å nevne at proppene er veldig glatte, og kombinert med den avrundede utformingen gjør det at de er veldig lett å miste. I tillegg gjør plasseringen i etuiet at de kan være litt vanskelig å få tak i når du skal ta dem ut.

Funksjoner

(Image credit: Truls Steinung)

Når det gjelder den grunnleggende funksjonaliteten så fungerer Air 1 ANC bra. Tilkobling til telefonen fungerer omtrent som med AirPods – de settes altså i tilkoblingsmodus mens de ligger i etuiet. Dermed kan du også dra nytte av rask tilkobling fordi proppene kobler seg til telefonen allerede når du åpner etuiet, og ikke etter at proppene er tatt ut slik som med mange andre tilsvarende propper.

Selve proppene har som nevnt et design som minner mye om AirPods Pro, og passformen er også svært lik. De tradisjonelle gummiproppene vil passe greit for de fleste som er vant til slike propper, og det følger med hel fem ekstra gummipropp-par i esken i forskjellige størrelser og fasonger som du kan prøve deg frem med om det trengs.

Air 1 ANC er utstyrt med en såkalt proximity sensor eller avstandssensor som gjør at musikken settes på pause når du tar ut en propp og starter igjen når du setter den inn. Dette fungerer i utgangspunktet fint – faktisk i overkant fint – for vi opplevde ofte at denne sensoren ble utløst når vi bare bevegde litt på hodet eller når en av proppene flyttet seg litt for langt ut av øret. Etter verdt viste det seg at dette problemet kan bøtes på ved å trykke den delen av proppen der sensoren sitter (det lille sorte feltet) skikkelig inn i øret, og etter hvert som vi hadde brukt disse proppene en stund så gikk det mye lenger mellom hvert gang musikken stoppet uintendert.

Kontrollmulighetene på proppene er knyttet til en berøringsflate på hver av dem. Høyre propp brukes til å starte og stoppe avspilling og hoppe frem og tilbake, mens venstre propp lar deg justere volum opp og ned med henholdsvis enkelt- og dobbelttrykk. Man kan også aktivere stemmeassistent og ANC ved å holde på henholdsvis vestre og høyre propp.

(Image credit: Truls Steinung)

Berøringsflatene fungerer i utgangspunktet fint, men utformingen av proppene gjør at det er fort gjort å komme borte dem når man bare vil justere plasseringen i ørene (noe som ofte er nødvendig med tanke på problemet som er nevnt ovenfor). Dermed risikerer du å justere volumet eller stoppe avspilling når du bare vil trykke proppene litt bedre inn i ørene.

Når det kommer til støydemping, så leverer Air 1 ANC midt på treet. Vi har vært borti propper som leverer dårligere enn dette, men det er samtidig ingen tvil om at du får bedre støydemping fra for eksempel propper som Sennheiser Momentum True Wireless 2. Du får altså en liten demping som kan gjøre høy vedvarende støy litt lavere og mindre plagsom, men hvis du er opptatt av å ha skikkelig god aktiv støydemping så finnes det langt bedre produkter på markedet.

En annen funksjon som ikke helt svarer til forventningene er den trådløse ladingen. Lading fungerer riktignok fint på en dedikert ladeplate vi testet med, men den fungerte ikke med verken OnePlus 8 Pro eller Huawei P40 Pro. Førstnevnte ga oss ingen tilbakemelding i det hele tatt, mens sistnevnte rett og slett deaktiverte den trådløse ladefunksjonen da vi prøvde å lade Air 1 ANC. Dette har vi ingen god forklaring på, men det er i hvert fall greit å være forberedt på dette om du går til innkjøp av disse proppene.

Når det gjelder lyden fra mikrofonen, så er den helt OK men ikke særlig mer. En fremtredende nedre mellomtone gjør at lyden blir i overkant ullen, men man får alltids gjennomført en telefonsamtale uten store problemer. Skal du bruke proppene dine mye til samtaler, bør du derimot vurdere å legge mer penger i et par propper som leverer bedre på dette punktet.

Lydkvalitet

Air 1 ANC har altså enkelte problemer med funksjonaliteten, men de kommer heldigvis sterkt tilbake når det kommer til lyd. De presenterer nemlig et veldig balansert og jevnt lydbilde, som vi liker godt.

De har et åpent preg med en frisk diskant og øvre mellomtone som gjør lyden veldig direkte, men det er ikke dermed sagt at det er noen mangel på bass eller nedre mellomtone her. Faktisk så får du et veldig flott basstrykk som gjør seg både til elektronisk og mer akustisk musikk, og det er heller ikke så mye å si på detaljrikdommen i mellomtonen når vi tar med prisen i betraktningen.

Det eneste man eventuelt bør være foreberedt på er at det det friske lydbildet kan være i overkant skarpt for enkelte. Liker du at hodetelefonene dine har det som gjerne omtales som varm lyd, så er ikke nødvendigvis Air 1 ANC det rette valget for deg.

Luftigheten gir derimot et stort lydbilde, og det er heller aldri noen fare for forvrengning, selv når man skrur opp volumet skikkelig.

Bør jeg kjøpe Happy Plugs Air 1 ANC?

(Image credit: Truls Steinung)

Kjøp dem hvis ...

... du liker designet

Air 1 ANC har et design som minner mye om AirPods Pro, men som samtidig har en egen identitet mange sikkert vil like.

... du vil ha et par propper i AirPods Pro-stil med god lyd

Air 1 ANC leverer god og balansert lyd med fin bass og frisk diskant som ikke blir for skarp.

Ikke kjøp dem hvis ...

... du vil ha pålitelig trådløs lading

Den trådløse ladingen fungerte med vår dedikerte trådløse ladeplate, men ikke med de to telefonene vi testet med.

... du vil ha god aktiv støydemping

Den aktive støydempingen er ok, men den kan absolutt ikke konkurrere med de beste som Sony WF-1000XM3 og Sennheiser Momentum True Wireless 2.

Opprinnelig testet: september 2020