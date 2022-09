Test: DJI Osmo Action 3

DJI Osmo Action 3 legger seg under mange av konkurrentene i pris, og det er nok ikke det aller beste actionkameraet på markedet, men det kan likevel være et gunstig valg. Det dykker dypere enn konkurrentene med vanntetthet ned til 16 meter, har et bredere synsfelt og kan skilte med glimrende batterikapasitet. Det har tatt med seg de samme grunnleggende kamerakomponentene som forgjengeren Action 2, men har en mer praktisk utforming og et imponerende godt festesystem. Hvis du ikke har behov for markedets beste bildekvalitet, men vil ha et robust, kraftig og holdbart GoPro-alternativ, kan det nyeste actionkameraet fra DJI være noe for deg.

DJI her med sitt nye actionkamera går «tilbake til fremtiden», ettersom nye DJI Osmo Action 3 henter opp igjen Osmo-navnet og den tradisjonelle kamerautformingen. Begge deler var borte fra 2021-modellen DJI Action 2 (opens in new tab). Det innebærer et gjensyn med uttagbare batterier, SD-kortsport og utskiftbare objektiver. Dermed er Action 3 blitt den egentlige arvtageren til DJI Osmo Action (opens in new tab), i hvert fall når det gjelder selve utformingen.

Vi likte godt den kompakte og modulære utformingen til Action 2, men det har helt klare begrensninger – og det gjelder særlig varmehåndteringen. Heldigvis har DJI denne gangen gjort forbedringer og hentet opp igjen vår favorittegenskap fra Action 2 – nemlig det fabelaktige festesystemet. Her er det tatt i bruk en kombinasjon av magneter og klemmer, slik at du slipper å kløne med de tradisjonelle festeskruene.

Men er glimrende festeanordninger og forbedrer varmhåndtering nok til å takle konkurrensen fra GoPro Hero 11 Black, med dens nye 8:7-sensor.

Spesifikasjoner Sensor: 12 MP 1/1.7" CMOS-sensor

Synsfelt/brennvidde length: 155º/12,7 mm

Maksimal bildeoppløsning: 4000 x 3000

Video: Opptil 4K 120 fps (16:9)

Stabilisering: RockSteady 3.0

Utjevning: +/-45º opptil 4K, 360º opptil 2.7K

Frontskjerm: 1,4", 320 x 320

Bakre skjerm: 2,25", 360 x 640

DJI Osmo Action 3 har mer for seg enn bare praktisk montering. Des brede synsfelt er bredere enn det du får med GoPro Hero 11 Black. Action 3 er vanntett ned til 16 meter, men det kan nedsenkes i vann enda 6 meter dypere enn dette. Dermed overgår det konkurrentene på dette området. Det er tilgjengelig i en flott Adventure Combo for en lavere veiledende pris enn standardversjonen av Hero 11 Black, det leveres mer tre ekstra batterier, fler fester og grep som kan forlenges.

GoPro Hero 11 Black er overlegent overfor DJI Osmo Action 3 når det gjelder opptaksmodi og bildekvalitet. Selv om kameraet fra DJI har isne sterke sider, er det ikke i nærheten av den dyrere konkurrenten når det gjelder video og foto.

Men det koster jo også mindre enn hovedkonkurrenten, og blant fordelene er vår favoritt, nemlig den kjappe måten å feste kameraet på. DJI Osmo Action 3 er et fristende alternativ, selv om vi savner modulsystemet fra Action 2. Men det er ingen tvil om at Action 3 er et langt mer praktisk actionkamera.

DJI Osmo Action 3 er et praktisk actionkamera. (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

DJI Osmo Action 3: Tilgjengelighet og pris

Basispakken er tilgjengelig for 3990 kroner hos norske forhandlere

Adventure Combo koster 5190 kroner

Utfyller DJI Action 2, som fremdeles er tilgjengelig

Basisversjonen av DJI Osmo Action 3 er tilgjengelig hos norske forhandlere for 3990 kroner. DJI har også kommet med en Adventure Combo, som er tilgjengelig for 5190 kroner. Her får du en mengde stativer og fester, i alt tre batterier og en ladevugge til dem. Dessuten får du med et justerbart etui.

DJI Osmo Action 3 har en pris som ligger et godt stykke under lanseringsprisen til GoPro Hero 11 Black, som ligger på 5990 kroner. Kjøper du sistnevnte direkte fra GoPro, koster det imidlertid 4999 kroner inkludert ett års GoPro-abonnement.

Pris: 4.5/5

DJI Osmo Action 3: Design

Henter tilbake det tradisjonelle actionkameradesignet fra Osmo Action

Et supert magnetisk festesystem

Vanntett ned til 16 meter – bedre enn konkurrentene

Image 1 of 2 (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar ) (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar )

Med DJI Osmo Action 3 forenes pågangsmotet til Action 2 med stilen til originalversjonen Action – men det er også lagt inn noen flotte oppdateringer. Foran finner du et avtagbart objektiv samt en berøringsskjerm. På baksiden er det en større berøringsskjerm og på venstre og høyre side er det deksler som kan skyves til side. De skjuler henholdsvis USB-C-porten på den ene siden og batteriet og SD-sporet på den andre..

På undersiden av Action 3 er det et magnetisk stativfeste for opptak i horisontalt format. I esken medfølger det dessuten en Horizontal-Vertical Protective Frame, som gir mulighet til vertikale, TikTok-vennlige opptak med stativ.

Generelt har DJI gjort en god jobb med å få Osmo Action 3 til å fremstå som en hardfør enhet, selv om innrammingen av objektivet stikker litt ut fra huset. Dette kan fort hekte seg opp i kampens hete. Dermed kan dette være et svakt punkt sammenlignet med GoPro-serien, der linsene flukter med kameraets ytterkanter.

Det fremskutte objektivet vil også være utsatt om kameraet skulle falle i bakken. DJI har lagt et gummielement rundt objektivet, noe som vil redusere risikoen for skader. Dette elementet er det imidlertid lett å ta av og fort gjort å miste, så det er viktig å være oppmerksom på akkurat dette. Men til forskjell fra Action 2, har Action 3 et avtagbart objektiv, slik at det kan skiftes ut om det skulle bli skadet.

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

At DJI har innlemmet et frontkamera på Action 3, er ingen bagatell, Tidligere var det vanlig å bare bruke actionkameraenes frontskjerm til å velge utsnitt, men denne gangen kan du styre alle kamerafunksjonene ved hjelp av fire sifre når du vlogger. Da slipper du å snu kameraet.

Med sine 1,4" er frontskjermen temmelig trang, mens hovedskjermen gir deg litt større boltreplass med 2,25". Begge skjermene har en pikseltetthet på 326 PPI. De er dessuten tilstrekkelig lyssterke for utendørs bruk.

Design og håndtering: 4/5

DJI Osmo Action 3: Egenskaper og ytelse

Smidig og stabilt berøringsgrensesnitt

Mindre programvaresnadder en konkurrentene

Forbedret varmehåndtering sammenlignet med DJI Action 2

DJI Osmo Action 3 gir oss et gjensyn med brukergrensesnittet fra Action 2. Forgjengerens system var smidig og stabilt, og det samme gjelder nå. Med store og fingervennlige ikoner er samhandlingen intuitiv, og menysstemet er enkelt og oversiktlig.

Det det glapp for DJI Action 2, var med varmehåndteringen. Det lille huset og det eksponerte metallet resulterte i ubehagelig høye temperaturer selv etter korte opptak i høy oppløsning. Denne gangen har imidlertid DJI gjort vesentlige forbedringer.

Action 3 kan gjøre opptak i lengre tid enn Action 2 uten å overopphetes. Vi gjorde et opptak på 16 minutter og 30 sekunder ved 60 fps før kameraet sa stopp. Og selv da kameraet faktisk ble overopphetet, var det fremdeles ikke ubehagelig varmt i hånden. Likevel er det ikke i nærheten av ytelsen til nye GoPro Hero 11 Black, som klarer over ti minutter med ved samme oppløsning og bildefrekvens. Likevel er forbedringen fra Action 2 stor.

Image 1 of 3 (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar ) (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar ) (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar )

Action 3 kan ikke skilte med like mange godsaker på programvartefronten som man får med GoPro Hero11 Black, og særlig ikke når det gjelder fotografi. Det har heller ikke nattmodus, så det er fort gjort at du får bedre opptak ved svak belysning med mobiltelefonen din. Dataassistert fotografi har utviklet seg så mye de senere årene, og her følger GoPro med i timen. Svakhetene til Action 3 når det gjelder foto og video, særlig under krevende forutsetninger, er en merkbar ulempe.

Men et område hvor DJI har overtaket, er med appen SJI Mimo. Akkurat som med GoPro Quick, gir DJIS app god kontroll over kameraets modi. Det er hendig, og det gir deg en direktesendt forhåndsvisning av opptak og foto. I løpet av vår tid med dette kameraet, opplevde vi DJI Mimo som mer pålitelig enn GoPro Quick. DJI prøver ikke å utrette like mye, men de leverer en mer stabil forbindelse med lavere forsinkelse.

Image 1 of 2 (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar ) (Image credit: Basil Kronfli / TechRadar )

DJI har gjort grensesnittet enkelt å brukertilpasse. Du kan lagre opptil fem spesialtilpassede profiler og veksle kjapt mellom dem. Du kan også legge disse modiene inn i Quick Switch-kommandoen. Den aktiveres med et kort trykk på på-knappen.

DJI gir deg også tilgang til flere avanserte funksjoner. Når du fotograferer, kan du få bilder i JPEG eller RAW, veksle mellom standard og bredt synsfelt, styre lukkerhastighet og ISO og justere hvitbalansen. Under objektivet har DJI plassert en fargesensor som skal gi mer naturtro bilder.

Med avanserte videoinnstillinger får du også kontroll over hvitbalanse, ISO og lukkerhastighet. Men her får du også en ekstra fargeprofil til rådighet – D-Cinelike – som gir flatere fargetoner, og dermed større frihet til å bearbeide fargene i etterkant.

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Egenskaper og ytelse: 4/5

DJI Osmo Action 3: Bilde- og videokvalitet

Gjør opptak i opptil 4K ved 120 fps

Horisontutjevning inntil 45° i 4K

360-graders horisontutjevning inntil 2,7K

Hvis du har erfaringer med DJI Action 2, vet du hva du kan vente deg fra Osmo Action 3. Kameraene deler de samme egenskapene når det gjelder foto og video. Dermed er ikke Action 3 best i klassen. Ytelsen er mangelfull ved sammenligning med både 2022-modellen GoPro Hero 11 Black og dens forgjenger Hero 10 Black. Det betyr ikke at Action 3 gir deg dårlige videoopptak.

I godt belyste omgivelser kan du gjøre flotte og skarpe opptak i opptil 4K med Action 3. Hvis du stort sett skal filme vlogg-innhold og ikke trenger et superbredt synsfelt på 155°, er det kanskje lurer å velge et actionkamera som ikke tilbyr denne bredden. Action 3 prioriterer inne ansikter ved eksponering av motiver, i tillegg til at det går glipp av detaljer som fanges opp av konkurrerende modeller som GoPro Hero 10 og 11.

Ved å fange opp et så bredt synsfelt som 155°, gjør DJI det også vanskeligere å eksponere alle elementene som inngår i utsnittet. Som du kan se av eksempelet ovenfor, som er skapt for vlogging, må Action 3 ta til takke med massevis av himmel, mens du i den andre delen av spekteret får mørk forgrunn og mørke elementer i bakgrunnen i nedre halvdel av bildet. Med et begrenset dynamisk område og manglende behandling av ansikter, er ikke Action 3 spesielt velegnet for vlogging.

Når du veksler over til et smalere synsfelt, forsvinner mange detaljer og kameraet undereksponerer fremdeles ansikter. Derfor anbefaler vi heller GoPro Hero 10 eller 11 Black med en Media Mod hvis du vet at du kommer til å gjøre opptak utendørs under uforutsigbare omstendigheter.

Ovenfor har vi også illustrert horisontutjevning, en funksjon som ble introdusert med Action 2. Dette gir stødige opptak, og det kompenserer for skjevheter på opptil 45 grader ved en oppløsning på 4K. Det håndterer full rotasjon på 360 grader ved inntil 2.7K, uten den minste synlige ujevnhet i opptaket.

Hvis Hero 11 Black ennå ikke var kommet på markedet, ville horisontutjevningen til Action 3 vært markedsledende. Men nå som GoPros nyeste actionkameraet har lagt standarden på 360-graders horisontutjevning ved inntil 5.3K, mister DJIs tilnærming litt av glansen. DJI-modellen presterer heller ikke like godt ved svak belysning, der det også kan bli litt hakkete opptak. Men ettersom Action 3 er rimeligere enn konkurrenten, er prisen en grunn til at kameraet kan være et fristende kjøp.

De ekstra opptaksmodiene på DJI Osmo Action 3 er akkurat det du venter deg av et actionkamera. Ovenfor kan du se noen eksempler på timelapse-videoer, og de ser bra ut. Eksempelet viser også tydelig stilen til innholdet Action 3 fanger opp. En utrolig stor bredde, men med begrenset dynamisk område og færre detaljer sammenlignet med enkelte konkurrenter.

Når det gjelder lydkvaliteten, fanger DJI Osmo Action 3 opp ren lyd gjennom sine tre mikrofoner og eliminerer bakgrunnsstøy og lyden fra vinden ganske godt. Vi foretrekker faktisk lyden fra dette kameraet fremfor GoPro Hero 11 Black til bruk for vlogging i friluft.

Hvis du skulle være i besittelse av en god, trådløs DJI-mikrofon, kan du enkelt gi lydkvaliteten et løft ved bare å koble mottakeren til siden av Osmo Action 3.

Bilde- og videokvalitet: 3.5

Burde jeg kjøpe DJI Osmo Action 3?

Kjøp det hvis ...

… du elsker å dykke

DJI Action 3 er vanntett ned til 16 meter, noe som overgår GoPro Hero Blacks 10 meter. Dermed egner det seg godt for dykkere som ikke ønsker å bruke etui. Med etui når du helt ned til 60 meter med Action 3.

… du avhenger av kjapp montering

Med et par enkelt festbare stativfester kan du kjapt feste og løsne DJI Osmo Action 3 fra stativer, hjelmer, håndtak, hjelmer, bilpansre og mye annet. Med en kombinasjon av klemmer og magneter er DJIs system langt enklere å bruke enn alskens tradisjonelle skru-anordninger.

… du ønsker deg bredest mulig synsfelt

Tross en lavere pris enn hovedkonkurrenten, gir DJI Osmo Action 3 et bredere synsfelt enn enhver GoPro Hero Black. Synsfeltet er 155°, noe som tilsvarer en brennvidde på 12,7 mm.

Ikke kjøp det hvis ...

… du er helt sjef i sosiale medier

DJI hevder at nye Osmo Action 3 er perfekt til TikTok og Instagram, ettersom kameraet kan monteres vertikalt ved hjelp av et spesialetui. Men GoPro Hero 11 Black kan gjøre opptak i 8:7, som kan beskjæres til bruk i alle sosiale plattformer. Her bommer DJI, men de kunne kanskje ha hevdet seg om ikke GoPro hadde kommet med en ny sensor som endret spillereglene. Dermed burde man heller velge Hero 11 Black.

… du gjør lange opptak med høy kvalitet

DJI Osmo Action 3 trives ikke med å gjøre lange opptak i den maksimale oppløsningen 4K ved 60 fps. Taket nås ved omtrent 16 minutter og 30 sekunder. Selv om det overgår sin forgjenger, er det sjanseløst mot GoPro Hero 11 Black, som kan holde ut i over 28 minutter med den samme opptakskvaliteten.

… du vil ha best mulig actionopptak

Programvaren i DJI Osmo Action 3 er ikke i nærheten av den du får med GoPro – uansett om man snakker om Hero 10 Black eller den nye arvtageren Hero 11 Black. GoPro utnytter datakraften til å hente ut langt mer av bildene sine. Med Night Mode og Super Photo gjøres det dynamiske området større. I situasjoner med stor kontrast, kommer DJI Osmo Action 3 til kort.

