Test: Chord Mojo 2

Kort sammendrag

Det kan ikke være lett å erstatte et nærmest ikonisk produkt. Det er kanskje derfor det har tatt Chord Electronics syv år å erstatte originalversjonen av deres Mojo DAC / hodetelefonforsterker. Og selv om det har tatt en evighet, har prosessen snarere handlet om evolusjon enn om revolusjon. Og resultatet er utrolig vellykket.

Joda, vi har våre innvendinger. Mojo 2 har stort sett samme størrelse og vekt som produktet den erstatter. Det betyr at den fremdeles ikke være førstevalget når du skal ha med den en bærbar DAC på farten. Den er altfor omfangsrik for det – og den har ikke muligheter for trådløs tilkobling. Brukergrensesnittet er dessuten et mesterverk når det gjelder forvirring og uklarhet.

Men vi må likevel si at disse svakhetene er fort glemt. Alt du trenger å gjøre, er å koble en digital lydkilde i én enda av Mojo 2 og noen kablede hodetelefoner i den andre.

Chord Mojo 2 er en utrolig vellykket enhet, der den byr på all den musikaliteten, detaljrikdommen, raffinementet og all spenningen som skjuler seg i det som tidligere låt som ganske intetsigende lydfiler. Når det gjelder den rene, lydmessige ytelsen fremstår Chord Mojo 2 nesten som et røverkjøp.

(Image credit: TechRadar)

Chord Mojo 2: pris og lanseringsdato

Lansert 31. januar 2022

Ikke avklart pris i Norge

Chord Mojo 2 er tilgjengelig, men prisen hos norske forhandlere er ennå ikke avklart. Originalen kostet 4990 kroner ved lansering, men prisen ble ved juletider i 2021 satt opp til 5990 kroner.

Mojo 2 har dermed lagt seg i omtrent samme sjikt som noen veletablerte rivaler fra blant andre Cambridge Audio, iFi, AudioQuest og Schiit. Og det er Mojo som i utgangspunktet har definert denne produktsjangeren.

(Image credit: TechRadar)

Design

Oppleves som solid og av høy kvalitet

Tilpasningsdyktig og fleksibel når det gjelder spesifikasjoner

Utrolig vanskelig tilgjengelig brukergrensesnitt

Fra dere enorme, kraftige forsterkere til deres relativt små DAC-enheter er det et gjennomgående Chord Electronics-utseende som er lett gjenkjennelig på tvers av rommet.

Mojo 2 måler bare 23 x 83 x 62 mm og veier 185 gram, men det er en vurderingssak om den er så bærbar som selskapet vil ha det til. «Mobile Joy» er sikkert knyttet til produktnavnet, men Moho 2 trenger kabeltilkobling til mobilen din, og du må benytte kablede hodetelefoner. Dermed må du få plass til mobilen, Mojo 2 og kablene i samme lomme for å bære alt med deg. Dette krever store lommer.

Akkurat som originalen, er Mojo 2 bedre egnet som et utvidet lydsystem til den stasjonære datamaskinen din. Når det gjelder innganger er den ganske grei – digital optisk, 3,5 mm coax og microUSB er en arv fra originalutgaven Mojo, mens dette oppsettet nå er blitt forsterket med en USB-C-inngang. Selv om den ser ut som den er limt på i etterkant, er den et kjærkomment tilskudd – særlig ettersom mocroUSB sluttet å være populært for omtrent fem år siden. Men Mojo 2 gjør fremdeles bruk av microUSB til opplading av batteriet. Dermed må du ta vare på den lille USB-A / microUSB-kabelen som følger med i pakken, ettersom du trolig har pakket vekk alle microUSB-kablene dine for en god stund siden.

(Image credit: TechRadar)

På den motsatte enden av enhetens ytre i anodisert aluminium finner man et par hodetelefonuttak på 3,5 mm. De kan begge brukes samtidig, noe som er et flott, nesten romantisk grep. På toppen av chassiset finner man fire av de «kontrollsfærene» Chord liker å pryde utstyret sitt med. Disse dekker valg som «av/på», «meny», «pluss» og «minus».

Den samme evolusjonsprosessen, og ikke revolusjonen, har foregått på innsiden av Mojo 2. Batterihåndteringen er blitt forbedret, slik at oppladingen nå skjer fortere, uten at det avgis like mye varme – mens selve batterikapasiteten er økt med nesten 10 prosent. Du burde klare å få åtte timer ut av Chord før den må lades opp. Du kan også bruke den mens den lades opp uten at ytelsen svekkes.

Chord har dessuten implementert temmelig komplisert signalbehandling, noe som skal gi vesentlig tonejustering over hele spekteret – igjen uten at det går ut over den lydmessige ytelsen. Enheten er også kompatibel med Chords strømmeenhet «Poly», som gir ytelsen helt nye fasetter. Men det koster naturligvis ekstra, og gjør produktet enda mindre bærbart.

Men som en enkeltstående hodetelefonforsterker og DAC er imidlertid Mojo 2 solid. Den kan håndtere digitale lydstandarder fra den dårligste gratisvarianten til Spotify til fullverdig DSD, og tar seg godt av de fleste modellene av hodetelefoner. Den prioriterer innkommende signaler selv når alle de fire digitale inngangene er besatt.

Så er det «kontrollsfærene», da. Chor gjør det på sin måte, med disse dingsene i polykarbonat som kan lyses opp med et bredt antall farger. «Av/på»-sfæren vil gløde i én av 11 farger, avhengig av sampleraten i filen Mojo 2 håndterer på det aktuelle tidspunktet. Men det er bare begynnelsen …

«Meny»-sfæren sirkulerer mellom fore ulike innstillinger for «tonekontroll», i tillegg til å velge «høyt» og «lavt» volum. For at du skal forstå akkurat hva du har bedt om (eller får, egentlig), må du forstå betydningen til åtte ulike farger. I tillegg har sfærene for «pluss» og «minus» 19 forskjellige fargekombinasjoner som forteller deg hva som foregår med den aktuelle «meny»-funksjonen du har bedt om.

(Image credit: TechRadar)

Lydmessig ytelse

Kjapp, informativ og engasjerende lyd

Nydelig og overbevisende tonalitet

Organiser og detaljert uten å bli for analytisk

Nå er tiden inne for å legge bort surmulingen rundt brukergrensesnittet og vurderingen av enhetens bærbarhet. Her skal vi heller ta for oss med enkle ord hvilken fantastisk DAC/hodetelefonforsterker dette er.

Vi har i den ene enden til en koblet Chord-enheten til en Apple MacBook Pro og i den andre enden til øreproppene Sennheiser IE900. Chord omdanner den grove lyden fra laptopen til en silkemyk opplevelse av naturtro lyd. Forvandlingen av lytteopplevelsen er virkelig dyptgripende. Det er nok til å holde deg klistret til skrivebordet lenge etter at arbeidsdagen er over.

Når vi har kommet oss gjennom en Tidal Masters-fil med St Vincent’s I Prefer Your Love, forstår vi hvordan det er når Mojo 2 uttrykker seg med full kraft. Dette er en DAC/hodetelefonforsterker med utrolige analytiske ferdigheter. Ingen detalj er for liten eller for flytende til å unnslippe dens vaktsomhet. Men den er heller ikke for tørr eller nitid. I stedet er den svært musikalsk, gjennomgående engasjerende og byr på endeløst underholdende lytting.

Den lar hele frekvensområdet dele en felles (og overbevisende) tone, og organiserer et lydbilde som er så billedlig at lytteren nesten vil kunne tegne det. Her får du en så instinktivt troverdig gjengivelse av rytme og tempi at et en sofasitter kan la seg inspirere til å dominere dansegulvet.

(Image credit: TechRadar)

Bassen er fyldig, godt avgrenset og fullastet med både bredpenslede og finkornede detaljer. Mellomregisteret er kraftig og kommuniserer utsøkt. Diskanten har både bitt og glans, men er tilstrekkelig kontrollert til å unngår overdrevne stikk – selv med høyt lydvolum. Integrasjonen av disse elementene er silkemyk. Og den dynamiske potensen kan skape enorme avstander mellom «hvisking» og «skrik».

Det å få til alle de nye «tone»-kontrollene kan være en utrolig klønete prosess, men det venter en saftig belønning på den utholdende. Mojo 2 vil avdekke den grunnleggende lyden i hodetelefonene dine, og skulle ikke resultatet bli helt etter dine ønsker, er det mulig å gjøre justeringer. Men det er en prestasjon å gjøre noe så vanskelig tilgjengelig.

Vi hadde vært veldig overrasket om Mojo 2 viste seg å være et svakt produkt. Men selv om Chord har hatt syv år på seg til å bearbeide hvordan originalversjonen av Mojo (som fortsatt er veldig god) presterte, er fremgangen med Mojo 2 særlig med lydbildet og kontrollen over intensitet og ro utrolig. Vi har satt en tentativ dato i kalenderen for 2029, når vi venter oss Mojo 3.

Burde jeg kjøpe Chord Mojo 2?

(Image credit: TechRadar)

Kjøp den hvis ...

… du vil perfeksjonere lytteopplevelsen ved skrivebordet

Miraklene Mojo 2 kan utrette med lyden fra datamaskinen din må du høre for å kunne tro på.

… du liker å dele

Chord kan kjøre to par hodetelefoner samtidig.

… du liker retrodetaljer

Chord er litt standhaftige som holder seg med en microUSB-kobling.

Ikke kjøp den hvis ...

… du er fargeblind

Brukergrensesnittet til Mojo 2 krever at du kan skille noen svært like fargevalører fra hverandre.

… du først og fremst vil ha med den på farten

Den er ganske liten og lett – men ikke så liten og lett.