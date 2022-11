«Black Panther: Wakanda Forever» hadde store sko å fylle etter sin forgjenger. Likevel klarer filmen å fylle rommet og er en av Marvel sine mest følelsesladde filmer noen sinne. Den har fått god kritikk verden over og vi må si oss enige i at dette er en god film. det som gjør «Black Panther: Wakanda Forever» spesiell er alle lagene den har. Du har det enkle, mend at dette er en superheltfilm fra Marvel. Så har du tragedien rundt Chadwick Boseman sin død. I tillegg til dette er filmen fått ekstra mye fokus som en av de aller første filmene hvor nesten hele casten er av afro-amerikansk bakgrunn. Legger du alle disse lagene oppå hverandre leverer Marvel en av sine sterkeste filmopplevelser noen gang produsert.

«Black Panther: Wakanda Forever»

«Black Panther: Wakanda Forever» hadde høye forventninger å leve opp til etter sin forgjenger fra 2018. «Black Panter» dro nemlig ikke mindre en 1 milliard amerikanske dollar inn i kinokassa. Filmen ble også nominert til flere Oscar-priser.

Så klarer «Black Panther: Wakanda Forever» på noen som helst måte å følge opp dette? Det korte svaret til dette er – ja.

«Black Panther: Wakanda Forever» kunne blitt en trist affære etter hovedpersonens død. Manuset til «Black Panther: Wakanda Forever» ble fullført bare noen dager før Boseman sovnet inn. Det mest naturlige ville da å ha latt en annen skuespiller overta rollen. Men isteden for det ble manuset skrevet om.

Kongen er død

«Black Panther: Wakanda Forever» - På kino fra 11. november

- Siste film i Marvel sin "Phase 4 slate"

- Oppfølger til «Black Panther» som kom i 2018

- Settingen er lagt til et år etter T'Challa sin død

- Skuespillere som Letitia Wright, Angela Bassett, Winston Duke, Lupita Nyong'o, og Danai Gurira

- Tenoch Huerta and Dominique Thorne gjør sin Marvel-debut som Nāmor og Ironheart

- Regissert av Ryan Coogler

- Skrevet av Coogler og Joe Cole

Filmen starter med en begravelse av «T'Challa». Dette gir publikum anledning til å si farvel med karakteren og bli med på en ny reise i Wakanda- universet. Denne reisen åpner opp for mange sterke kvinnelige karakterer i filmen. For det er de som må ta over nå som kongen er borte. Dronning Ramonda (Angela Bassett), prinsesse Shuri (Letitia Wright) og general Okyoe (Danai Gurira) er alle til stede. Nakia (Lupita Nyong’o) dukker opp etter hvert.

Wakanda sin nye leder heter nå Dronning Ramonda (T’Challa sin mor), og det er hennes oppgave å lede Wakanda videre. Dessverre for dronningen er landet i en turbulent periode. Uten Black Panther som beskytter truer verden utenom Wakanda sin fred og eksistens. I spissen for denne trusselen står kong Nāmor (Tenoch Huerta) kongen av Atlantis.

Det er opp til Wakanda sine gjenværende helter å slå denne nye trusselen tilbake.

Angela Bassett leverer en god skuespiller prestasjon som dronning Ramonda (Image credit: Marvel Studios)

Hils på Nāmor

Nāmor er en velkommen ny karakter i Marvel-universet. (Image credit: Marvel Studios)

Nāmor er skurken i «Wakanda Forever». Det som gjør han ulik andre skurker som Killmonger eller Thanos er at han er mer en antihelt. Man forstår motivasjonen i hans handlinger, selv om han kan være riktig så lumpen til tider. Nāmor kan også til tider være en kalkulert og kald person som ikke er redd for å sloss mot Wakanda and resten av verden.

Nāmor sitt hovedmål er å holde byen og folket sitt trygt og helst skjult fra omverdenen. Dette er et mål han er villig til å gå i krigen for å oppnå. Forskjellen på lederskapet til Nāmor og Ramonda er interresant å se.

Selv om Nāmor er en skurt kan man som sagt ikke unngå å ha litt sympati for hva han står for og vil oppnå. Karakteren er uansett veldig kul og en god bidragsyter til at filmen leverer så bra som den gjør.

Dette er første gang vi møter Nāmor i en Marvel film og vi håper det ikke er den siste.

Konklusjon

«Black Panther: Wakanda Forever» er en veldig mennskelig superhelt-film.

Den ufrivillige vendingen handlingen måtte ta etter Boseman sin død har gjort filmen unik og ekstra emosjonell. At filmen klarer seg så godt er beundringsverdig. Filmen er annerledes, men likevel klart en Marvel film, så forvent nok action, herlige visuelle effekter og en slump humor på si.

«Black Panther: Wakanda Forever» er en fest for sterke kvinnelige karakterer og minoritets kultur. Som sin forgjenger satser filmen på relativt ukjente skuespillere og det oppleves oppfriskende.

«Spider-Man: No Way Home» var klart den beste filmen fra Marvel sin "fase 4", men den har nå fått konkurranse av «Black Panther: Wakanda Forever».

Nå som det er laget to «Black Panther»-filmer kan det kalles en saga, og dette mener vi er en av de beste Marvel-sagene så langt. For å slå denne filmen av tronen kommer det til å kreve mye.