Nytt Nvidia-kort dukker opp – kan det være Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Super?

Det er ikke mange ukene siden Super RTX-kortene kom ut, men det later til at Nvidia ikke helt er ferdige med å gjøre livet vanskelig for AMD. Ifølge Tom's Hardware jobber selskapet fra Santa Clara med et helt nytt skjermkort som antageligvis kommer til å dytte ytelsesgrensen enda litt lenger.



Nvidia har ikke avslørt noen planer om å lage en Super-variant av sitt allerede utrolig kraftige RTX 2080 Ti, men den nye informasjonen som har kommet frem gjør at det er vanskelig ikke å spekulere.

AIDA64, et Windows-verktøy for å vise systeminformasjon, diagnostikk og gjøre ytelsestester la nylig til data i patchnotatene sine angående et kort som ikke enda er annonsert ved navn «Nvidia GeForce RTX T10-8», og med det setter døra på gløtt for en ny grafikkprosessor (GPU) som kan ende opp i godt selskap med resten Nvidias populære portfolio.

Alt handler om brikken

Dessverre finnes det per nå lite informasjon ute om Nvidia GeForce RTX T10-8. Det vi imidlertid vet er at det er basert på Nvidias TU102-brikke, den samme brikken man finner i RTX 2080 Ti og GeForce Titan RX, og at dets nåværende navn sannsynliggjør at kortet er ment for gaming-markedet.



Dette nye kortet kan muligens være en såkalt Black versjon av GeForce Titan RTX og med det ha høyere klokkefrekvens på både prosessoren og minnet (siden det kortet allerede bruker en fullstendig (med andre ord, ingen deaktiverte deler) TU102-brikke.)

Likevel er det også høyst sannsynlig at GeForce RTX T10-8 kommer til å bli noe som ligner på GeForce RTX 2080 Ti Super, hvilket vil plassere det mellom disse to kortene når det gjelder ytelse og pris.



Hvis dette faktisk er Super-varianten av RTX 2080 Ti forventer vi enda flere CUDA-kjerner og raskere minne, om ikke mer. Akkurat som i tilfellet RTX 2080 Super. For å gjøre oppgraderingen verdt det for mange brukere håper vi på et ordentlig hopp i ytelse.

Til syvende og sist har vi ikke lyst til å oppleve nok et Nvidia RTX 2080 Super, hvilket ikke var det mest imponerende kortet. Ytelsesforbedringene var rett og slett ikke nok til å gi oss bakoversveis.



Kommer Nvidia GeForce RTX T10-8 til å ende opp som det hittil kraftigste RTX-kortet eller vil det være noe midt i mellom? Det er ikke annet å gjøre enn å smøre seg med tålmodighet og vente på annonseringen av spesifikasjonene og prisen.