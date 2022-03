Nye PS5 Pro-rykter ymter om lansering innen et par år

PS5 Pro er kun å regne som et rykte akkurat nå, men det er ikke lenge siden en artikkel ymtet om at den nye Sony-maskinen kan bli lansert mellom sent 2023 og tidlig-til-midten av 2024.



Informasjonen stammer fra RedGamingTech-kanalen på YouTube (først omtalt av GamesRadar.) I videoen hevder RedGamingTech-vert, Paul Eccleston, basert på informasjon fra kilder kanalen har tilgang til, at PS5 Pro er under utvikling og at den har «en del betydelige forbedringer kontra grunnmodellen.»



Når det gjelder lanseringstidspunkt sier RedGamingTech at PS5 Pro «[...] muligens tar sikte på sent 2023 eller en gang i 2024.» Sony har ikke bekreftet om det finnes planer om en oppgradering ennå, men tre-fire år etter PS5 passer godt med hvordan mediegiganten gjorde forrige oppgradering, fra PS4 til PS4 Pro.

Videoen inneholder også litt informasjon om hva slags potensielle forbedringer vi kan finne på å se i den nye PS5-varianten, og snakker om dobbelt hastighet kontra standardmodusen i «den vanlige PlayStation 5-varianten» og 2,5 ganger hastigheten med ray tracing påslått. Videoen ymter også om at den nye versjonen kan være utformet med tanke på en bedre PlayStation VR-opplevelse. Selv om det er bekreftet at etterfølgeren, PlayStation VR 2, allerede er under utvikling, har vi ikke ennå fått noen indikasjoner på lanseringsdato.



Som Eccleston merker seg, kan selvsagt rykter «være feil», og i teknologi- og gaming-industriene vil prosjekter og planer være gjerne være utsatte for forandringer og kanselleringer «med foruroligende regelmessighet». Dermed anbefaler vi å ta slike tidlige rykter med en god klype salt, inntil Sony bekrefter sine eventuelle planer om en ny versjon av PS5.

Kommentar: Hva er PS5 Pro?

For øyeblikket er PS5 Pro ren spekulasjon og rykter, og intet mer. Ingen oppfølger til PS5 har per nå blitt bekreftet offisielt av Sony. En konsolloppgradering midt i løpet vil dog ikke komme bardus på, gitt at PS4 Pro gjorde det godt da Sony lanserte den i 2016, tre år etter PS4 dukket opp for første gang.



Dette er for øvrig ikke første gang vi hører rykter om en ubekreftet konsoll. Tidligere denne måneden førte en samling internasjonale frakt-bokføringer, oppdaget av TweakTown, til at mange mente at PS5 Pro var på vei. Bokføringene viste at Sony Interactive Entertainment (delen av Sony som har ansvaret for PlayStation-merkevaren) hadde sendt tusenvis av pakker med såkalte development kits (tidlige varianter av konsoller brukt av utviklere) til USA i løpet av de seneste månedene. Mange av pakkene ble sendt fra Japan og Korea, mens andre oppføringer viste at Sony eksporterte en sending med navnet «video game console (prototype)» fra Storbritannia til USA i november.

Det er ordet «prototype» som pisket opp stemningen, siden mange mente at de mystiske objektene kunne være en ny versjon av PS5. Det hele høres noe optimistisk ut, siden det er lite som tyder på at disse forsendingene faktisk inneholdt ferdige prototyper. Det kan også være snakk om noe som har med PSVR 2 å gjøre, eller simpelthen den opprinnelige PS5-modellen.



Selv om det antakeligvis bare er et spørsmål om tid før Sony lanserer en PS5 Slim eller en PS5 Pro, siden selskapet forrige generasjon nøt stor suksess da de lanserte to lignende konsolloppgraderinger basert på PS4, så er det rimelig å anta at den pågående komponentmangelen fører til at Sony går mer forsiktig frem denne gangen. Per nå avventer vi offisiell bekreftelse fra Sony før vi hopper i taket av glede.