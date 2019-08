Apple Watch 5: lanseringsdato, pris, nyheter og rykter

Ifølge de seneste ryktene skal ikke Apple Watch 5 være særlig langt unna lansering, og på denne siden har vi samlet alle de seneste ryktene om Apples kommende smartklokke.

Apple Watch holder posisjonen som den bestselgende smartklokken, og varianter av den pryder håndledd over hele verden – men den er ennå ikke perfekt. Apple Watch 4 er selskapets mest elegante enhet så langt – den er plassert svært nær toppen av vår liste over de beste smartklokkene – og den er dessuten fullpakket med massevis av nye funksjoner fra øverste hylle.

Med 4-serien innførte Apple en EKG-monitor, i tillegg til falldeteksjon og et oppfrisket design som tillater bruk av eldre stropper, og dessuten mer skjermplass.

Så hvorfor er vi allerede opprømt over Apple Watch 5? Om vi skal dømme etter det som har skjedd de seneste årene, vil det ikke være lenge før vi hører om en ny enhet fra Apple. Den vil trolig lanseres samtidig som deres nye iPhone, som ventes å bli offentliggjort i september.

For øyeblikket regner vi med at den vil bli kalt Apple Watch Series 5,og nedenfor har vi samlet alle ryktene vi har snappet opp så langt. Det er imidlertid ikke så mange av dem ennå, og derfor har vi også lagt vekt på forbedringer vi ønsker å se i den neste smartklokken fra Apple.

Oppdatering: Apple Watch 5 kan ha blitt fanget opp i et fotografi, men der ser den i så fall svært lik ut som Apple Watch 4.

Apple Watch 5: lanseringsdato og pris

Apple Watch 4

Vil trolig offentliggjøres 10. september.

Kan komme for salg 20. september.

Vi vet ennå ikke når Apple Watch 5 vil bli lansert, men vi kan gjøre en kvalifisert gjetning. Vi venter å få nyheter fra selskapet i september 2019, så det er sikkert lurt å ikke kjøpe den nåværende modellen.

Apple Watch 3 og Apple Watch 4 ble begge introdusert i september de årene de ble sluppet, så vi venter at selskapet fortsette med denne vanen også for neste enhet.

Og mer spesifikt kan den meget vel bli lansert sammen med iPhone 11-serien, som ryktes å skulle bli sluppet 10. september.

Ofte offentliggjør Apple enheter, før de slipper dem ut på markedet ti dager etter (noe som kanskje vil bety 20. september), så når du først får høre om Apple Watch 5, går det trolig ikke lang tid før du kan få kjøpt den. Ifølge de seneste påstandene fra analytikere, ser en lansering i september svært sannsynlig ut.

Når det gjelder prisen, har vi ingen egentlige grunner til å anta at den vil øke fra den veiledende prisen for Apple Watch 4. Da klokken var ny, kostet den fra rundt 4400 kroner.

Apple Watch 5: nyheter og rykter

Så langt er det ikke mye vi har hørt om Apple Watch 5, men én melding kan gi et hint om hva vi kan vente oss. Den første viktige rapporten kommer fra den anerkjente Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo, som har sagt at selskapet kan komme til å introdusere et nydesignet keramisk klokkehus på minst én modell.

Kou tror også at Apple vil gi støtte for EKG-monitoren i flere land med Apple Watch 5 – selv om det også kan dreie seg om en programvareoppdatering for Apple Watch 4 – i tillegg til en ny måte å lade klokken på.

Han tror at Apple vil innføre omvendt trådløs lading på sin neste generasjon smarttelefoner, noe som kan innebære at du vil kunne legge din Apple Watch på baksiden av en iPhone 11 og lade den opp med mobiltelefonens batteri.

Det er ikke sikkert at designet vil forandres så mye, med tanke på det lekkede bildet nedenfor som skal vise en Apple Watch 5, men som bærer en slående likhet med Apple Watch 4.

#Apple - #AppleWatch5 - Apple Watch A2157 picture https://t.co/Mkm9bCjY1f pic.twitter.com/cRudquyeAeAugust 22, 2019

Det eneste som antyder at dette kan være en ny modell, er at modellnummeret som vises ikke tilhører noen nåværende Apple Watch – selv om det er blitt oppført av Eurasian Economic Commission (noe MacRumors har oppdaget), så dette er nok en modell som snart vil dukke opp.

Vi vil likevel ta bildet med en klype salt, men vi venter oss et ganske uforandret design til Apple Watch 5, så det kan hende det er korrekt.

Andre kilder har meldt at Apple arbeider med en søvnkartleggingsfunksjon, slik at Apple Watch 5 endelig kan kartlegge søvnmønsteret ditt uten at du må laste ned en tredjepartsapp.

Takket være noen bilder som avdekkes i watchOS 6, vet vi at klokkehus i keramikk og titan trolig er på vei – enten til 5-serien, til 4-serien, eller til begge.

Apple Watch 4. Foto: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Med tanke på at mye av maskinvaren allerede skulle være på plass, er det mulig at søvnovervåkning også vil bli tilgjengelig for eldre modeller som en programvareoppdatering. Men rapporten melder også at funksjonen skal komme i 2020, så det er ikke sikkert vi ser noe til dette før i Apple Watch 6.

I en melding fra Reuters er det også hevdet at Apple skal la Japan Display produsere OLED-skjermene til Watch 5. Det vil trolig ikke ha noen merkbar effekt på sluttproduktet, men det er interessant å se at selskapet allerede forbereder sine produksjonsavtaler med tanke på årets enhet.

Et patent registrert av Apple viser et system som måler kjemiske forbindelser i luften ved å «lukte dem», som som kan registrere kroppslukt eller luftkvalitet når du trener.

En produsent av glukosemålere har også bekreftet at de lager en enhet spesifikt for Apple Watch, noe som kan innebære at vi vil få se en tiltalende variant av denne teknologien implementert i en fremtidig smartklokke fra Apple.

Et annet rykte hevder at Apple Watch 5 blir den første kroppsnære enheten fra Apple som leveres med integrert Wi-Fi Assist-teknologi.

Det er lite sannsynlig at dette vil være tilfellet med Apple Watch 5, men det nye tilbehøret kan få sin plass i neste generasjons Apple Watch.

En annen melding antyder at Apple er i ferd med å forberede seg på å skifte til microLED-teknologi, og dermed forlate OLED-teknologien som tradisjonelt er brukt i Apple Watch-produktene.

Dette vil vi nok heller ikke få se med Apple Watch 5, ettersom selskapet sies å fremdeles være på det tidligste stadiet i denne overgangen nå, så det er trolig i neste års modell av Apple Watch vi for første gang vil få se dette.

Trolig ønsker selskapet å bytte over til microLED for å øke klokkens batterilevetid.

Det er lite mer vi vet om Apple Watch 5. Hvert år dukker det opp rykter omkring Apples patenter på runde skjermer og en mengde andre teknologiske nyvinninger, men i skrivende stund har vi liten grunn til å tro at disse blir å se på dette årets smartklokke.

Apple Watch 5: hva vi ønsker oss

En ny smartklokke fra Apple innebærer forhåpentlig litt meningsfylt innovasjon.

Apple Watch 4 innebar et stort steg fremover for kroppsnære enheter, men vi håper på enda mer fra neste generasjons smartklokke. Her er det vi ønsker oss:

1. Forbedret batterikapasitet

Apple Watch har ikke det dårligste batteriet til å være smartklokke, men ikke det beste heller.

Apple Watch Series 4 har det beste batteriet vi så langt har sett i en smartklokke fra Apple… men vi ønsker oss alltid mer.

Apple kan nok forbedre prosesseringskapasiteten for å tyne mer ut av batteriet de allerede har, eller kanskje selskapet vil montere inn en større battericelle for å øke batteritiden.

Apple kan til og med ta et radikalt skritt og inkludere an lavstrømsmodus, noe vi har sett på andre klokker, for eksempel TicWatch Pro.

2. Et bredere app-utvalg

Foto: TechRadar

Dette er noe som ville forbedret helle Apples utvalg av kroppsnære enheter. Vi har sett store aktører, for eksempel Instagram og Slack, kutte ut støtten til Apple Watch, og vi ser gjerne at Apple anstrenger seg for å få disse brukerne tilbake i watchOS.

Hvis de ikke får med seg disse store navnene, ser vi gjerne at Apples utviklere blir mer involvert i plattformen, slik at det kan skapes innovative apper for tjenesten som kan konkurrere med Tizen og Wear OS.

3. Og noe spesielt til Spotify

I 2018 fikk vi for første gang en Spotify-app til Apple Watch, men ikke helt på den måten alle ønsket seg. For øyeblikket kan du bare bruke den til å styre musikk på andre enheter, noe som innebærer at du ikke kan laste ned musikk direkte til klokken.

Apple Music tillater dette på Apple Watch, så hvorfor kan ikke Apple tillate lignende støtte for Spotify? Faktisk ønsker vi også at selskapet tillater støtte for Tidal, YouTube Music og flere andre strømmetjenester på sine kroppsnære enheter. Det ville være et stort skritt for Apple å åpne opp på denne måten, men til gjengjeld vil det bety mye for mange av brukerne.

4. Bedre søvnteknologi

Apples sønregistreringsteknologi er ikke den beste på Apple Watch, og vi har opplevd at den ikke kartlegger hver natts søvn med like stor nøyaktighet. Vi ser gjerne at selskapet konsentrerer seg om å forbedre disse funksjonene, ettersom mange betrakter dem som viktige for deres bruk av smartklokker.

Du kan velge mellom et bredt utvalg søvmålere som kan brukes under dyna, og vi ser gjerne at Apple tar med seg sin glimrende pulsmålerteknologi for å kunne konkurrere med noen av disse.

5. Litt slankere design

Foto: TechRadar

Dette er en annen ting vi alltid etterspør, men Apple Watch føles fremdeles for tykk rundt håndleddet. 4-serien på 44 mm virker slakere fordi den er større, men den er fremdeles en tykkere enhet enn mange andre smartklokker du får kjøpt.

Apple kan kanskje slanke den en anelse mer ved å bruke mindre omfangsrik prosessorteknologi, og kanskje en ny type batteri. Vi vet ikke hvordan Apple skal få til dette, men vi ser gjerne at de gjør det.

6. Android-støtte

Her er det punktet på listen vi er temmelig sikre på at aldri vil bli oppfylt, men vi tar det med uansett. Vi ser gjerne at Apple Watch 5 inkluderer støtte for Android-enheter.

I løpet av de fem årene som er gått siden lanseringen av den opprinnelige Apple Watch, har vi alltid ønsket oss dette, men selskapet har begrenset kompatibiliteten til sin egen iPhone-serie.

Android Wear begynte som en plattform for brukere med Android-telefoner, men etter få år åpnet selskapet opp for å støtte iPhone. Det har gitt Android-klokker et stort løft, og ved seneste gjennomgang var minst en tredel av brukerne deres på iPhone. Vil ikke det innebære en sterk økning i salget av Apple Watch hvis den plutselig ble kompatibel med Android-enheter?

Apple har skapt en av de beste smartklokkene du kan få for penger, så hvorfor ikke dele gleden med alle? Det skjer trolig ikke, men det er lov å drømme.

7. En ny gamechanger

Foto: TechRadar

Du får kanskje ikke brukt denne funksjonen riktig ennå, men det å implementere en elektrokardiografisk (EKG) funksjon på en smatklokke er en «game changer» for alle som er bekymret for helsetilstanden. Vi ser gjerne at Apple følger opp med enda en funksjon som gir oss hakeslipp av Apple Watch 5.

Det er vel en grei oppgave, eller? Man regner med at EKG-funksjonen som kom på Apple Watch 4 vil bli omfavnet av mange konkurrerende smartklokker fra ulike produsenter i løpet av 2019, noe som vil fremheve Apple som en trendsetter med denne teknologien.

Vi vet ennå ikke hva som vil bli det neste store, men vi er sikre på at idémyldringen hos Apple allerede er godt i gang. Kanskje en enhet som egner seg for alle som lider av diabetes? Tiden vil vise.