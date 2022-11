Wales – England: slik ser du kampen og resten av VM-uka uansett hvor du befinner deg

England – Wales møtes siste runde i gruppe B. Kan Wales sjokkere og gå videre?

Wales gikk på en smell mot Iran og slapp inn to mål på overtid. Dette betyr at de nødt til å slå England om de skal ha noe sjans til å gå videre. England spilte en forglemmelig 0-0 kamp mot USA. Dette betyr at England etter er videre om de ikke skulle gå på en kjempesmell mot Wales siste kamp. USA på sin side må slå Iran.

Førte test for England var mot et Iransk lag som er med i sitt tredje VM på rad. Under ledelse av portugiseren Carlos Queiroz ble de most 6-2, men reiste seg mot Wales og vant. For dem venter et meget interesant oppgjør mot USA. Den kampen spilles samtidig som England – Wales.

Dette er kun litt av spenningen og bare gruppe B: Det er mye annet snacks å se frem til. Til helgen begynner de første utslagskampene.



Les videre for å finne ut hvor du kan se England – Wales på TV og nett.

England – Wales

England – Wales Dato: Onsdag 29.november Klokkeslett: 20:00 Arena: Ahmed bin Ali Stadium · Al Rayyan Se kampen på TV: NRK 1 Se kampen på nett: NRK TV (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (Åpnes i ny fane)

Gruppespillet skal avsluttes denne uken og det blir spennende å se hvem som går videre. Er det noen store nasjoner som må tidlig hjem? Hvilke stjerner fortsetter å skinne og hvilke må vende hjem? Blir det flere kontroverser i dette spesielle mesterskapet? Vi kommer til å få svar.

Vi ser for oss at England stiller sitt sterkeste lag for å få best mulig avslutning på gruppespillet. Southgate fikk mye kritikk etter kampen mot USA, spesielt at han ikke gjorde bytter før og at Foden ble værende på benken.



Andre høydepunkt vi har plukket ut denne VM-uka:

Mandag 28.11

20:00 Portugal – Uruguay NRK 1 / NRK TV

Reprise fra 16.delsfinalen

Tirsdag 29.11

20:00 Iran – USA NRK 3 / NRK TV

En utrolig spennende kamp med flere lag. Begge lag har mulighet til å komme videre og går nok begge for seier. Uavgjort holder for Iran.

Onsdag 30.11

16:00 Australia – Danmark NRK 1 / NRK TV. Danmark

En av flere gruppespill-kamper med spenning til siste slutt. Danmark m å vinne, men har langt fra overbevist. Australia kan klare seg med uavgjort og sender da danskene rett hjem.

20:00 Polen – Argentina TV 2 Direkte / TV 2 Play

Messi og co gjorde jobben mot Mexico og har nok senket skuldrene etter sjokktapet mot Saudi Arabia. Polen slo nevnte Saudi Arabia sist og og fått i gang stor skårer Lewandowski. Spennende kamp begge lag vil gå for seier. Polen er også videre med uavgjort.

Torsdag 1.12

16:00 Kroatia – Belgia TV 2 Direkte / TV 2 Play

Gruppen er vid åpen! Med Marokko sin overraskende seier over Belgia, må belgierne virkelig stå opp om de skal kommer seg videre. Kroatia viste veldig fine takter mot Canada, så dette blir et knall-oppgjør.

20:00 Costa Rica – Tyskland NRK 1 / NRK TV

Tyskland sneik til seg et poeng mot Spania og viste seg fra en helt annen side. Her får nok Costa Rica det tøft, men med sin seier over Japan har de alt å spille for. Det har skjedd under flere ganger allerede i dette mesterskapet.

Fredag 2.12

20:00 Serbia – Sveits TV 2 Direkte / TV 2 Play

De seier at man ikke skal blande fotball og politikk, men i Qatar 2022 er det mange følelser i sving. Serbiske spillere og fans har provosert med flagg (Åpnes i ny fane) , Tyskland har protestert mot FIFA og Canada sin keeper har blitt hånet. Grunnen til at denne kampen har et lag til, er sist VM-møte i 2018. Da ble det seier til Sveits og målskårere Xhaka og Shaqiri feieret med "den Albanske ørnen". Denne feiringen ansees som kontroversiell da den kan tolkes som et politisk budskap. Xhaka og Shaqiri har begge røtter i Kosovo, som har et anspent forhold til nettopp Serbia.

Lørdag 3.12

1/8-finaler

16:00 1A – 2B TV 2 Direkte / TV 2 Play

20:00 1C – 2D NRK 1 / NRK TV

Hvem blir og se i disse kampene? Om vi skal tippe heller det mot Nederland – USA og Argentina – Australia.

Hvem har rettighetene til fotball-VM 2022?

I Norge er det NRK og TV2 som deler på rettighetene til verdensmesterskapet.

NRK og TV2 vil igjen i fellesskap sende VM i fotball for menn 2022. Alle kampene vil gå enten på NRK1 eller TV2 (samt på NRK TV og TV2 Play.) Semifinalene sendes på TV2 den 13 og 14. desember, mens finalen sendes den 18. desember på NRK1.

Delingen av mesterskapet mellom NRK og TV2 har blitt gjort flere ganger nå, og at man kan se alt av VM på "vanlig" TV er noe mange setter stor pris på.

For å strømme kampene på TV2 trenger du et abonnement hos leverandøren for å få tilgang til innholdet. Kampene som går på NRK kan sees gratis både på TV og på nett (via NRK TV.) Du kan strømme innholdet fra begge leverandører innenfor EU/EØS-området, men om du skulle befinne deg et annet sted i verden trenger du en god VPN-tjeneste for å se de norske sendingene på NRK TV og TV2 Play.

Les mer om TV2 Play og hvilket abonnement du trenger her. (Åpnes i ny fane)

Hold deg oppdatert på siste nytt fra fotball-VM her. (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Andre Weening/BSR Agency/Getty Images)

Kampprogram andre VM-uken

Søndag 27.11

11:00 Japan – Costa Rica NRK 1 / NRK TV

14:00 Belgia – Marokko NRK 1 / NRK TV

17:00 Kroatia – Canada TV 2 Direkte/Play

20:00 Spania – Tyskland TV 2 Direkte/Play

Mandag 28.11

11:00 Kamerun – SerbiaTV 2 Direkte/Play

14:00 Sør-Korea – Ghana TV 2 Direkte/Play

17:00 Brasil – Sveits TV 2 Direkte/Play

20:00 Portugal – Uruguay NRK 1 / NRK TV

Tirsdag 29.11

16:00 Ecuador – Senegal TV 2 Sport 2 / TV 2 Play

16:00 Nederland – QatarTV 2 Direkte/Play

20:00 Wales – England NRK 1 / NRK TV

20:00 Iran – USA NRK 3 / NRK TV

Onsdag 30.11

16:00 Australia – Danmark NRK 1 / NRK TV

16:00 Tunisia– Frankrike NRK 2 / NRK TV

20:00 Polen – Argentina TV 2 Direkte / TV 2 Play

20:00 Saudi-Arabia – Mexico TV 2 Sport 2 / TV 2 Play

Torsdag 1.12

16:00 Kroatia – Belgia TV 2 Direkte / TV 2 Play

16:00 Canada – Marokko TV 2 Sport 2 / TV 2 Play

20:00 Japan – Spania NRK 3 / NRK TV

20:00 Costa Rica – Tyskland NRK 1 / NRK TV

Fredag 2.12

16:00 Ghana – Uruguay NRK 1 / NRK TV

16:00 Sør-Korea – Portugal NRK 2 / NRK TV

20:00 Serbia – Sveits TV 2 Direkte / TV 2 Play

20:00 Kamerun – Brasil TV 2 Direkte / TV 2 Play

Lørdag 3.12

1/8-finaler

16:00 1A – 2B TV 2 Direkte / TV 2 Play

20:00 1C – 2D NRK 1 / NRK TV



(Image credit: Buda Mendes/Getty Images)

Slik ser du fotball-VM om du befinner deg utenlands

De to rettighetsinnehaverne har kun mulighet til å sende sport innenfor EU/EØS-området, hvilket i praksis vil si at om du befinner deg et annet sted i verden så vil sendingene være utilgjengelige.

Heldigvis finnes det en løsning som kan hjelpe deg med å få tilgang til norsk innhold verden over, nemlig en VPN-tjeneste (et virtuelt privat nettverk.) Dette er en programvareløsning som lar deg posisjonere enheten din hvor du vil i verden. På denne måten kan du få tilgang til fotball-EM, selv om kampen du vil se ikke går på en lokal TV-kanal. VPN-tjenester er lovlige, rimelige og enkle i bruk.

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske EM-sendingene fra utlandet.

