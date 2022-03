Slik ser du Real Madrid – Barcelona, El Clásico 2022, uansett hvor du befinner deg

Nesten på dagen syv år etter at han sist spilte i samme storkamp, vil Xavi nå lede Barcelona i El Clásico for første gang som trener. Kan dette bli et vendepunkt for et revitalisert Barca i møte med et tilsynelatende tidløst Real Madrid, på god vei mot sin 35. ligatittel? Man skal ikke kimse av muligheten til å sette sin argeste rival på plass. Slik ser du El Clásico, Real Madrid mot FC Barcelona, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du El Clásico Dato: Søndag, 20. mars Avspark: 21:00 Arena: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid Norsk TV-kanal: TV2 Sport Premium Strøm på nett: TV2 Play Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Carlo Ancelottis menn har fått et aldri så lite pusterom på toppen av tabellen, men det er lite som får luften til å gå ut av ballongen mer enn et tap mot erkefienden. Det ble drama helt på tampen forrige gang de to møttes da både Lucas Vazquez og Sergio Aguero skåret etter 90 minutter spilt, og Los Blancos stakk av med seieren.



Barcelona har hatt sitt å slite med i det siste, men før møtet med La Liga-lederen kan de se tilbake på elleve kamper uten tap og en ny sponsoravtale med Spotify. Av navn som kan bære preg på dagens oppgjør finner vi Pierre-Emerick Aubameyang og Adama Traore, som begge i det siste har satt preg på laget, og som nå spiller El Clásico for første gang.



Karim Benzema og Vinícius Júnior vil på sin side prøve seg mot et forsvar som til tider har en tendens til å være gissent. Gjør deg klar for den mest glamorøse duellen i fotball-verdenen, slik ser du El Clásico, Real Madrid mot Barcelona, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik ser du El Clásico hvis du befinner deg i utlandet

Nå som reiserestriksjonene for det meste er en saga blott er det ikke usannsynlig at du i løpet av La Liga 2021/22-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til spansk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske La Liga-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se La Liga, uansett hvor du befinner deg i verden.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske La Liga-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske La Liga-sendingene

I mange land er det svært krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant La Liga. Det er ikke like komplisert i Norge. Ut sesongen 2021–2022 er det TV2 som har senderettighetene til La Liga-kampene. De er tilgjengelige i TV 2 Play-pakkene «Champions League, La Liga, sport, film og serier» og «Total».

TV2 kjøpte rettighetene til La Liga i 2020, og fra og med 2021/2022-sesongen vil den spanske ligaen være å finne på TV2s TV-kanaler og på TV2 Play.