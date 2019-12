Slik laster du ned watchOS 5 til din Apple Watch

Apple Watch 4 har blitt lansert, og med den kom også watchOS 5. Og du trenger ikke Apples siste smartklokke for å få den nye programvaren. Faktisk får alle Apple sine smartklokker tilgang til den nye oppdateringen, med unntak av den første generasjonen.

Det betyr at om du har en Apple Watch Series 1 eller nyere så kan du laste ned watchOS 5, men om du har orginalen (nå også kalt Series 0) så vil du ikke kunne oppdatere. Det er verdt å merke seg, for det er første gangen en Apple Watch-generasjon ikke får ta del i en versjonsoppgradering.

Hva er nåværende versjon av watchOS 5? Apple lanserte WatchOS 5.1.1 6. november 6 2018

Men for alle andre er det nå mange nye funksjoner å se frem til, blant annet en Walkie-Talkie-modus, forbedringer til Siri-urskiven, muligheten til å utfordre venner med fysiske målsetninger og mye mer.

Vil du også ha alt det? Her finner du ut hvordan.

For å få tilgang til siste versjon av watchOS så trenger du siste versjon av iOS. Det betyr at før du kan laste ned watchOS 5, så må du faktisk laste ned iOS 12 til din iPhone.

Vi har laget en helt egen guide om hvordan du laster ned iOS 12 om du lurer på hvordan du gjør det. Men det er rimelig enkelt, og du trenger bare å gå til Innstillinger > Generelt > Oppdatering på din iOS-enhet, og følge instruksjonene som følger der.

Ferdig? Flott! Nå er du nemlig klar til å oppdatere din Apple Watch. Oppgraderingen vil spise en god del av batteriet ditt mens den pågår, så sørg for at klokken er fulladet først. Ideelt sett bør du ha den på laderen mens du oppdaterer, og det går også kjappere om du gjør det.

Så må du også sørge for at din iPhone er koblet til WiFi, og at den er i nærheten (og paret med) din Apple Watch.

Det neste du trenger å gjøre er å åpne Apple Watch-appen på telefonen din og trykk på Min Klokke, og deretter gå ned til Generelt og så Oppdatering.

Der skal du finne den siste versjonen av watchOS tilgjengelig, og i skrivende stund er denne watchOS 5. Trykk på den og aksepter vilkårene og skriv inn pinkoden til din iPhone eller Apple Watch. Deretter vil oppdateringen starte.

Når oppdateringen er i gang, vil fremgangen vises på din Apple Watch. På dette punktet er det bare å la den laste ned og installere oppdateringen. Avhengig av tilkoblingen din til internett så kan det ta litt tid. Bare sørg for at du ikke skrur av telefonen eller klokken mens oppdateringen pågår. Du kan bruke telefonen som normalt mens prosessen pågår, men ikke glem å la den være i nærheten av klokken.

Når oppdateringen til watchOS 5 er ferdig så vil din Apple Watch starte på nytt av seg selv, og du vil få tilgang til alle godsakene som kommer med den nye versjonen.