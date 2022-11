Norge – Danmark Håndball-EM 2022: Slik ser du kampen.

Det er gruppefinale når Norge – Danmark møtes til duell i kveld. Norge er allerede klare for semifinale, så er ikke avhengig av å vinne. Likevel vil vinneren av denne gruppa mest sannsynlig unngå å møte et Fransk lag i storform i en semifinale. Danmark må uansett helst vinne ettersom Sverige kan ta dem igjen om Danmark taper og Sverige vinner sin kamp.

Onsdag er det klart for den siste kampen i hovedrunden mot Danmark som kanskje er det laget Håndballjentene har spilt flest kamper mot gjennom tidene.



Les videre for å se hvor du kan se kampen

Norge – Danmark

Norge – Danmark Dato: onsdag 16. november Avkast: 20:30 Arena: Arena Stozice, Ljubljana Norske TV-kanaler: TV3 Strøm på nett: Viaplay (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

Norge slet lenge mot vertsnasjon Slovenia, men vant heldigvis til slutt og er klare for semifinale. Det var spesielt fremover det butta, og mangel på skåringer fra kantene er en utfordring som må løses. Likevel er ikke Slovenia noen lilleputt og laget har påført Danmark sitt eneste tap så langt i turneringen.

Norge har på sin side vunnet samtlige kamper i mesterskapet hittil. Det er nå imponerende 17 strake seirer i EM-sammenheng. Danmark er også et lag Norge har att overtaket på i nyere tid, med 16 strake seirer siden 2014.

Trener Thorir Hergeirsson vil garantert vinne, men har nok også i bakhodet at man kan hvile noen spillere før semifinaler. Tap eller vinn, blir semifinalen tøff uansett og for å vinne EM må man mest sannsynlig møte Frankrike en eller annen gang.

Les videre for å finne ut hvor du kan se kampen om du befinner deg i utlandet.

Håndball-EM 2022 – Norges kamper

Her er Norges kamper i hovedrunden:

Lørdag 12. november

Kl. 20.30 Norge – Sverige

Mandag 14. november

Kl. 18.00 Norge – Slovenia

Onsdag 16. november

Kl. 20.30 Norge - Danmark

Slik strømmer du de håndball-EM i Norge

Det er Viaplay Group (tidligere NENT) som har rettighetene til håndball-EM 2022. For å streame via deres sider må du tegne et abonnement– Viaplay-Medium. Skal man strømme årets turnering på nett er det derfor Viaplay (Åpnes i ny fane) og pakken Viaplay Medium (Åpnes i ny fane) man må skaffe seg for å få tilgang.

(Åpnes i ny fane) Viaplay Group (tidligere NENT) har rettighetene til håndball-EM 2022. For å streame via deres sider må du tegne et abonnement– Viaplay-Medium. Da får du tilgang til håndball-EM, i tillegg til annen sport, film og serier. Pris: 349 kr/mnd

Slik ser du EM i håndball hvis du befinner deg i utlandet

Nå som det er fritt frem å dra på reise til nær og fjern er det ikke umulig at du i løpet av EM i håndball kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se EM i håndball, uansett hvor du befinner deg i verden.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (Åpnes i ny fane). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske håndball-sendingene fra utlandet.