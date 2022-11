Fantasy VM Manager: Tips til å nå toppen av ligaen

Fantasy VM Manager er i gang nå! Hvem sanker mest poeng som liksom-manager under fotball VM 2022 (Åpnes i ny fane)? Hvilke spillere setter man rett inn på laget, og hvilke ukjente skatter kan skaffe deg mer poeng enn dine manager-rivaler?

Spørsmålene er mange, men heldigvis har man enda litt tid til å sette resten av livet på is, mens man gjør en grundig research før 20.november.

FIFA World Cup Fantasy (Åpnes i ny fane) er spillet der du setter sammen et lag fra forskjellige nasjoner og håper de gir deg en ekstra hyggelig VM-tid.

I denne guiden skal vi prøve å hjelpe deg på din jakt etter heder og ære. Det er jo ikke noe bedre følelse enn en runde med fantasy som har gått veien. Da har man lov og rett til å skryte litt blant kollegaer, venner og familie.



Under finner du tips, regler og ideer til ditt lag som skal ta FIFA World Cup Fantasy med storm.

Fantasy VM Manager

Fotball-VM 2022 Dato: 20. november - 18. desember Vertsnasjon: Qatar Finalearena: Lusail Iconic Stadion Se mesterskapet på TV: NRK, TV2 Se mesterskapet på nett: NRK TV (Åpnes i ny fane), TV2 Play (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (Åpnes i ny fane)

Qatar – Equador er åpningskampen 20.november. Da har vi nordmenn forhåpentligvis fått med oss et EM gull i Håndball (Åpnes i ny fane) før fotballen sparkes i gang.



Norge er dessverre ikke med, så ingen Haaland i troppen. Likevel er det mange verdensstjerner å velge mellom. For om man hadde hatt et ubegrenset budsjett kunne man hatt en angrep med Neymar, Messi, Ronaldo, Kane og Mbappé.

Du får 100 fiktive millioner å spille for og skal plukke 15 spillere. Du kan ha maks tre spillere fra vært landslag. For å sanke poeng må man da tenke hvilke lag man tror kommer til å gjøre det bra, også av de mindre nasjonene.

Fordelen med Fantasy er at spillet kan gjøre kamper som Qatar – Equador mer spennende om du har noen på laget ditt som spiller. Og det er en utrolig deilig følelse om spilleren bare du har i laget ditt plutselig skårer hat-trick.

Så nå er det bare å gjøre laget ditt klart! Les videre for tips for spillere i hver posisjon på benen. Lykke til!

Kylian Mbappé er den dyreste spilleren i spillet. Blir han verdt pengene? (Image credit: Andre Weening/BSR Agency/Getty Images)

VM-Fantasy 2022 – Våre tips

Troppen

I FIFA World Cup Fantasy får du som sagt 100 fiktive millioner som du fritt kan bruke på 15 spillere. Frem til turneringen starter kan du bytte frem og tilbake så mye du vil. Når turneringen er i gang kan du også bytte, men da er det begrensninger mellom hver runde og det kan bli minuspoeng. Laget ditt må ha to målvakter, fem forsvarsspillere, fem på midtbanen og tre spisser. I gruppespillet får du ha maks tre spillere per nasjon. Dette øker etter hvert som lag ryker ut og i åttendedelsfinalen øker det til fire, i kvarten er det fem, semifinalen seks og i bronsefinalen og finalen får du ha åtte spillere fra hver nasjon. Dette er kjekt å ha i bakhodet allerede fra start. Om du har flere spillere fra lag som når langt slipper du bytte så mye senere i turneringen.

Etter du har valgt dine 15 må du plassere 11 på banen og 3 på benken. Spillere på benken kommer inn om de du har valgt på banen ikke spiller i det hele tatt. Så må du velge kaptein og visekaptein. Kapteinens poeng dobler seg etter runden, så velg en du tror kommer til å gjøre det bra, så blir det dobbelt moro! Visekapteinen for dobbelt om kapteinen din ikke spiller. Hvem som er kaptein og visekaptein kan du fritt bytte etter hver runde.

Å plukke ditt første lag er nesten det viktigste du gjør. Les deg nøye opp på hvem som er favoritter på forhånd, hvem som har lettest kamper, og kanskje hvilke nasjoner som kan overraske. Det er også en ide å se på hvordan lagene gjorde det i kvaliken til VM. Hvem slapp inn minst, hadde flest målgivende og skåra mest.

Overganger

Mellom kampene kan du justere underveis, men du har begrensning. Mellom hver kamp i gruppespillet kan du gjøre to gratisbytter. Etter gruppespillet kan du igjen, som før start, ubegrenset bytte laget ditt for å ruste deg til sluttspillet. Et tips her er å se på hvilken vei lagene har for å nå en eventuel finale. Er laget heldig med trekningen kan det komme lengre og dermed generere mer poeng.



Før kvartfinalen har du fire gratis bytter, før semifinalen fem og før bronsefinale/final seks. Du kan om du er desperat gjøre flere bytter, men da får du 3 minuspoeng som trekkes fra på slutten av runden.

Boosters

Som en liten bonus har man tre booster funksjoner man kan bruke en gang hver og ikke flere på en gang. Disse er litt annerledes fra vanlig FPL. I VM fantasy har man:

Wildcard: Gjør så mange bytter du vil uten å få minus poeng.

12th Man: Sleng på ekstra spiller som du får poeng for

Power Captain – Spilleren som får mest poeng blir automatisk kaptein og får doblet poengene sine etter runden.

Poeng

Spillere på laget ditt får poeng ettersom hvor bra de gjør det på ordentlig i VM. Man får poeng for antall spilte minutter, mål, målgivende og for å ikke slippe inn mål.

Man får også minus poeng for kort. Du får ikke poeng for spillere du har på benken.

Alle reglene for spillet finner du her.

Første runde

Søndag 20 november

17:00 Qatar – Ecuador

Mandag 21 november

14:00 England – Iran

17:00 Senegal – Nederland

20:00 USA – Wales

Tirsdag 22 november

11:00 Argentina – Saudi-Arabia

14:00 Danmark – Tunisia

17:00 Mexico – Polen

20:00 Frankrike – Australia

Onsdag 23 november

11:00 Marokko – Kroatia

14:00 Tyskland – Japan

17:00 Spania – Costa Rica

20:00 Belgia – Canada

Torsdag 24 november

11:00 Sveits – Kamerun

14:00 Uruguay – Sød-Korea

17:00 Portugal – Ghana

20:00 Brasil – Serbia

VM-Fantasy 2022 – toppspillerne

Du kan ikke fylle laget ditt med alle verdensstjernene, men her er en liste over de antatt beste spillerne i hver posisjon.

Målvakter:

Det finns tre målvakter i spelet som kostar 6,0 millioner: Thibaut Courtois (Beliga), Alisson (Brasil) og Hugo Lloris (Frankrike). I prishyllen under dissa er Edouard Mendy (Senegal) og Wojciech Szczesny (Polen) for 5,5 miljoner. Et tips her er å gå for en dyr keeper og en rimeligere. Mest sannsynlig bytter du lite på keeper plass, så det er ikke noe vits å bruke mange midler på en stjernekeeper som varmer benken og du ikke for poeng for.

Forsvar:

Som keepere får forsvarsspillere ekstra poeng for å holde nullen. Om forvarspilleren skårer får den ekstra mye poeng. Det er flere og flere forsvarspillere som er med i angrep i moderne fotball, spesielt bekker. Tenk på hvem som kan slå målgivende, er en trussel på corner og kan holde nullen. Denzel Dumfries (Nederland) er en av ti bekker i spillet som koster 6 millioner. Det er mye, men han har skåret fem mål på landslaget de siste to årene. Andre verdenstjerner i forsvar er Raphaël Varane (Frankriket), João Cancelo (Portugal), Jordi Alba (Spania) og Thiago Silva (Brasil).

Midtbanen:

Kevin De Bruyne (Belgia) er den dyreste og koster 11,0 millioner. Om du har råd er han en meget god ressurs. Etter han er Bruno Fernandes (Portugal) til 9,5 millioner nest dyrest, deretter Leroy Sané (Tyskland) og Bernardo Silva (Portugal) på 9,0 millioner. Midtbanen er en posisjon som fort kan sanke mye poeng, om de har målgivende, skårer og holder nullen. Det er fort gjort å blakke seg på midtbanen, men det er verdt å investere litt.

Angrep:

Her finner vi spillets dyreste spiller Kylian Mbappé (Frankrike), han kan bli din for 11,5 millioner. PSG-spilleren har gjort 12 mål på 20 landskamper og er et godt valg på papiret. OM Frankrike møter opp til mesterskapet er et annet spørsmål. De kan enten være fantastiske eller ikke. Lionel Messi (Argentina) og Neymar (Brasil), kostar 10,5 millioner. Harry Kane (England) og Karim Benzema (Frankrike) koster 11,0 millioner. Det er mange valg å ta.

Jokere:

Her er en liste over andre spillere vi mener kan sanke litt poeng og ikke koster så mye

Keeper: Kasper Schmeichel (Danmark), Emiliano Martinez (Argentina)

Forsvar: Joakim Mæhle (Danmark), Matty Cash (Polen), Borna Sosa (Kroatia), Pervis Estupiñán (Ecuador), Ali Maaloul (Tunisia)

Midtbane: Steven Bergwijn (Nederland), Andreas Skov Olsen (Danmark), Filip Kostic, (Serbia), Kimmich (Tyskland), Trossard (Belgia), Saka (England)

Angrep: Memphis Depay (Nederland), Lautaro Martinez (Argentina), Aleksandar Mitrovic (Serbia), Mane (Senegal)

LYKKE TIL!

VM-pokalen er veldig fin (Image credit: Getty Images / Stefan Matzke - sampics)

