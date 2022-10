Fotball VM 2022 i Qatar: kampprogram, TV-tider – slik ser du mesterskapet uansett hvor du befinner deg

Fotball VM 2022 skal spilles i Qatar. Verdens viktigste fotballmesterskap skal for første gang spilles på vintertid. VM spilles også for første gang i Midtøsten. Norge må også se dette mesterskapet hjemmefra, men det er allikevel mye å glede seg til. Qatar ble tildelt rollen som vertskap, og i november og desember får vi servert fotball fra øverste hylle. Dette er også siste VM vi får nyte fotball-ikonene Neymar, Ronaldo og Messi.



Les videre for å få svar på alt du lurer på om årets største fotballfest.

Fotball-VM 2022 Dato: 20. november - 18. desember Vertsnasjon: Qatar Finalearena: Lusail Iconic Stadion Se mesterskapet på TV: NRK, TV2 Se mesterskapet på nett: NRK TV (Åpnes i ny fane), TV2 Play (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (Åpnes i ny fane)

NRK og TV2 vil igjen i fellesskap sende VM i fotball for menn 2022. Alle kampene vil gå enten på NRK1 eller TV2 (samt på NRK TV og TV2 Play.) Semifinalene sendes på TV2 den 13 og 14. desember, mens finalen sendes den 18. desember på NRK1.

Delingen av mesterskapet mellom NRK og TV2 har blitt gjort flere ganger nå, og at man kan se alt av VM på "vanlig" TV er noe mange setter stor pris på.

Fotball VM 2022: Gruppespill

Gruppe A

Nederland

Ecuador

Senegal

Qatar

Gruppe B

England

USA

Iran

Wales

Gruppe C

Polen

Argentina

Mexico

Saudi Arabia

Gruppe D

Frankrike

Danmark

Tunisia

Australia

Gruppe F

Tyskland

Spania

Costa Rica

Japan

Gruppe G:

Kroatia

Belgia

Canada

Marokko

Gruppe H

Sveits

Serbia

Brasil

Kamerun

Gruppe H

Portugal

Uruguay

Ghana

Sør-Korea

Kampprogram og TV-sendinger



Søndag 20.11. 17:00

Qatar – Ecuador TV 2 Direkte/Play

Mandag 21.11

14:00 England – Iran NRK 1 / NRK TV

17:00 Senegal – Nederland NRK 1 / NRK TV

20:00 USA – Wales TV 2 Direkte/Play

Tirsdag 22.11

11:00 Argentina – Saudi-Arabia TV 2 Direkte/Play

14:00 Danmark – Tunisia TV 2 Direkte/Play

17:00 Mexico – Polen NRK 1 / NRK TV

20:00 Frankrike – Australia NRK 1 / NRK TV

Onsdag 23.11

11:00 Marokko – Kroatia NRK 1 / NRK TV

14:00 Tyskland – Japan NRK 1 / NRK TV

17:00 Spania – Costa Rica NRK 1 / NRK TV

20:00 Belgia – Canada TV 2 Direkte/Play

Torsdag 24.11

11:00 Sveits – Kamerun TV 2 Direkte/Play

14:00 Uruguay – Sør-Korea TV 2 Direkte/Play

17:00 Portugal – Ghana NRK 1 / NRK TV

20:00 Brasil – Serbia NRK 1 / NRK TV

Fredag 25.11

11:00 Wales – Iran NRK 1 / NRK TV

14:00 Qatar – Senegal NRK 1 / NRK TV

17:00 Nederland – Ecuador TV 2 Direkte/Play

20:00 England – USA TV 2 Direkte/Play

Lørdag 26.11

11:00 Tunisia – Australia TV 2 Direkte/Play

14:00 Polen – Saudi-Arabia TV 2 Direkte/Play

17:00 Frankrike – Danmark NRK 1 / NRK TV

20:00 Argentina – Mexico NRK 1 / NRK TV

Søndag 27.11

11:00 Japan – Costa Rica NRK 1 / NRK TV

14:00 Belgia – Marokko NRK 1 / NRK TV

17:00 Kroatia – Canada TV 2 Direkte/Play

20:00 Spania – Tyskland TV 2 Direkte/Play

Mandag 28.11

11:00 Kamerun – SerbiaTV 2 Direkte/Play

14:00 Sør-Korea – Ghana TV 2 Direkte/Play

17:00 Brasil – Sveits TV 2 Direkte/Play

20:00 Portugal – Uruguay NRK 1 / NRK TV

Tirsdag 29.11

16:00 Ecuador – Senegal TV 2 Sport 2 / TV 2 Play

16:00 Nederland – QatarTV 2 Direkte/Play

20:00 Wales – England NRK 1 / NRK TV

20:00 Iran – USA NRK 3 / NRK TV

Onsdag 30.11

16:00 Australia – Danmark NRK 1 / NRK TV

16:00 Tunisia– Frankrike NRK 2 / NRK TV

20:00 Polen – Argentina TV 2 Direkte / TV 2 Play

20:00 Saudi-Arabia – Mexico TV 2 Sport 2 / TV 2 Play

Torsdag 1.12

16:00 Kroatia – Belgia TV 2 Direkte / TV 2 Play

16:00 Canada – Marokko TV 2 Sport 2 / TV 2 Play

20:00 Japan – Spania NRK 3 / NRK TV

20:00 Costa Rica – Tyskland NRK 1 / NRK TV

Fredag 2.12

16:00 Ghana – Uruguay NRK 1 / NRK TV

16:00 Sør-Korea – Portugal NRK 2 / NRK TV

20:00 Serbia – Sveits TV 2 Direkte / TV 2 Play

20:00 Kamerun – Brasil TV 2 Direkte / TV 2 Play

Lørdag 3.12

1/8-finaler

16:00 1A – 2B TV 2 Direkte / TV 2 Play

20:00 1C – 2D NRK 1 / NRK TV

Søndag 4.12:

16:00 1D – 2C NRK 1 / NRK TV

20:00 1B – 2A TV 2 Direkte / TV 2 Play

Mandag 5.12:

16:00 1E – 2F TV 2 Direkte / TV 2 Play

20:00 1G – 2H NRK 1 / NRK TV

Tirsdag 6.12

16:00 1F – 2E NRK 1 / NRK TV

20:00 1H – 2G TV 2 Direkte / TV 2 Play

Fredag 9.12

Kvartfinaler

16:00 TV 2 Direkte / TV 2 Play

20:00 NRK 1 / NRK TV

Lørdag 10.12:

16:00 NRK 1 / NRK TV

20:00 TV 2 Direkte / TV 2 Play

Tirsdag 13.12

Semifinaler

20:00 TV 2 Direkte / TV 2 Play

Onsdag 14.12

20:00 TV 2 Direkte / TV 2 Play

Lørdag 17.12:

Finaler

16:00 Bronsefinale NRK 1 / NRK TV

Søndag 18.12



16:00 VM-Finale NRK 1 / NRK TV

Hvem har rettighetene til fotball-VM 2022?

I Norge er det NRK og TV2 som deler på rettighetene til verdensmesterskapet.

For å strømme kampene på TV2 trenger du et abonnement hos leverandøren for å få tilgang til innholdet. Kampene som går på NRK kan sees gratis både på TV og på nett (via NRK TV.) Du kan strømme innholdet fra begge leverandører innenfor EU/EØS-området, men om du skulle befinne deg et annet sted i verden trenger du en god VPN-tjeneste for å se de norske sendingene på NRK TV og TV2 Play.

Les mer om TV2 Play og hvilket abonnement du trenger her. (Åpnes i ny fane)

Hold deg oppdatert på siste nytt fra fotball-VM her. (Åpnes i ny fane)

Slik ser du fotball-VM om du befinner deg utenlands

De to rettighetsinnehaverne har kun mulighet til å sende sport innenfor EU/EØS-området, hvilket i praksis vil si at om du befinner deg et annet sted i verden så vil sendingene være utilgjengelige.

Heldigvis finnes det en løsning som kan hjelpe deg med å få tilgang til norsk innhold verden over, nemlig en VPN-tjeneste (et virtuelt privat nettverk.) Dette er en programvareløsning som lar deg posisjonere enheten din hvor du vil i verden. På denne måten kan du få tilgang til fotball-EM, selv om kampen du vil se ikke går på en lokal TV-kanal. VPN-tjenester er lovlige, rimelige og enkle i bruk.

(Åpnes i ny fane) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (Åpnes i ny fane)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (Åpnes i ny fane). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske EM-sendingene fra utlandet.

Qatar sine kontroverser

Å kalle VM i Qatar kontroversielt er ingen underdrivelse. Før mesterskapet har det blitt rettet masse kritikk mot FIFA og arrangørlandet. Menneskerettigheter i landet er snevret inn og mediekontrollen føres av staten. Behandlingen av arbeidsinnvandrere har også vært svært kritikkverdig. Umennskelige arbeidsforhold (Åpnes i ny fane) for de som har måttet bygge opp stationer som skal stå klare til november har man også hørt en hel del om. Det har gått flere tusen menneskeliv tapt over de 10 årene landet har forberedt seg til VM.

Det har også blitt stilt mange spørsmål om hvorfor man skal arrangere fotballens største fest i et land som Qatar. Strenge lover som at kvinner må ha en mannlig "godkejnning" for å gifte seg og at homofili er forbudt (kan straffes med opptil 7 års fengsel), er grunner nok til at FIFA burde tenkt seg om to ganger.

At de i det hele tatt fikk gjennomslag for å arrangere VM har vekket anklager om korrupsjon og skittent spill. Amnesty International (Åpnes i ny fane)har lenge vært svært kritisk til Qatars håndtering av menneskerettigheter.



Som man skjønner har denne fotballfesten en bismak, men om folk flest bryr seg når VM er i gang er et annet spørsmål.

VM 2022 Qatar stadioner

Bare 1 av 8 stadioner sto klart da Qatar fikk tildelt fotball VM 2022. Det var Khalifa International Stadion, som er fra 1976. Ellers er alle de andre arenaene nye for mesterskapet.

Lusail Iconic Stadium, Lusail - kapasitet 80,000

Al Bayt Stadium, Al Khor - kapasitet 60,000

Stadium 974, Doha - kapasitet 40,000

Al Thumama Stadium, Doha - kapasitet 40,000

Khalifa International Stadium, Al Rayyan - kapasitet 45,416

Education City Stadium, Al Rayyan - kapasitet 45,350

Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan - kapasitet 44,740

Al Janoub Stadium, Al Wakrah - kapasitet 40,000

