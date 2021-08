Fantasy Premier League 2021/2022 – har du laget klart til GW2?

Nå er det bare noen skarve timer til Premier League-sesongen sparkes i gang, og i samme slengen starter også Fantasy Premier League. Spillet, der man blir tildelt poeng basert på hvordan reelle spillere gjør det i reelle kamper, har blitt ekstremt populært i Norge, og etter sigende er det faktisk nordmenn som gjør det aller best i sesong etter sesong. Enkelte nordmenn har sågar blitt kjente for sine FPL-meritter, vi kan nevne for eksempel sjakk-ess Magnus Carlsen og Liverpool-fan Knut Hebæk.



I fjor lå faktisk norske Ola Peder Hovde på førsteplass før den siste og avgjørende runden, men snublet på oppløpssiden og endte utenfor pallen. I denne artikkelen skal vi gå gjennom noen tips som forhåpentligvis fører til en nedsatt snubletendens i FPL, så heng på og sett opp den perfekte førsteelleveren nå i timene før avspark mellom Brentford og Arsenal klokken 21:00, fredag 13. august (siste frist for å lagre FPL-lag er 19:30).

Slik spiller du Fantasy Premiere League

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis dette er første gang du spiller kan det virke komplisert å komme i gang – men husk at man i praksis ikke kan gjøre mye feil. Laget kan være i fluks og forandres på så mye man vil før første kampstart, så det er bare å slå seg løs. Det eneste man bør være oppmerksom på er de såkalte sjetongene (på engelsk: «chips») man kun kan bruke én gang hver i løpet av en sesong. Hvis man ved et uhell trykker på disse, så brukes de, én gang for alle. Bruken er ikke reversibel. Det er sjeldent at det er formålstjenlig å bruke disse i starten av sesongen, så la disse ligge, og les deg heller opp på hvordan de fungerer og legg en langsiktig plan om hvordan du best kan dra nytte av sjetongene på sikt.



I hvilken ende begynner man, spør du? Det tomme laget man blir presentert for når man lager en Fantasy Premier League-konto kan føre til handlingslammelse, men det er bare helt i starten, vi lover. Med en gang du begynner å legge til spillere er det nærmest umulig ikke å bli hektet. Det er alltid én spiller som nesten passer inn, hadde du bare hatt 0,5 millioner til overs. Hva om du firer på kravene på keeperplass? Eller går fra Bruno Fernandes til Raheem Sterling? Som sagt, det er vanskelig å la hodet hvile når man først setter i gang.



Man kan, som skissert over, bare starte et sted og la tilfeldighetene styre deg til en organisk førsteellever, basert på spillere man har tro på foran årets sesong – men mange gode FPL-spillere har en konkret plan når de setter seg ned og lager et FPL-lag, og veien dit er kort.

Manchester City og Liverpool vil etter all sannsynlighet knive i toppen i årets Premier League-sesong (Image credit: Laurence Griffiths/Getty Images)

Viktige konsepter og betraktninger

Det er et knippe aspekter man bør ha en viss oversikt over, i alle fall hvis man vil gjøre livet lettere for en selv videre i sesongen. Et av disse er hvor mye penger man skal legge i potensielle kapteiner. I forkant av hver runde velger man én spiller som får doblet sine poeng, en kaptein, noe som i løpet av en hel sesong representerer valg som får en avgjørende effekt på sluttskåren etter 380 kamper spilt. De aller største stjernene på midtbanen og fremover koster ofte litt ekstra kontra hvor mange poeng de hanker inn i løpet av en sesong, og det er fordi de gjerne er spillere man kan stole på at putter ett, to eller kanskje tre mål i løpet av enkelte runder, gitt at de spiller mot riktig motstand. Likevel er det sjeldent at man i disse svinedyre spillerne får mest for pengene. Store deler av spillet handler om å få plass til så mange spillere som mulig som jevnt og trutt, over hele sesongen, sanker inn en stabil mengde poeng. Det er nettopp derfor man bør være forsiktig med å proppe laget til ripa med store navn som koster mye. Disse bør først og fremst være spillere man vurderer å bruke som kapteiner, og de trenger man ikke nødvendigvis å ha så mange av.



Likevel, selv om det ikke nødvendigvis er lurt å ha en bråte dyre spillere, så lønner det seg å ha et lite knippe med riktig verdi, og en plan om hvordan man enklest mulig kan bytte inn andre storspillere som har en god sesong. Hvis Kevin De Bruyne plutselig begynner å druse inn et utall mål, og man sitter på Son og Rashford, så kan det bli vanskelig å hanke han inn direkte (siden Son koster 10,0, Rashford 9,5 og KDB 12,0), og man må da bruke verdifulle bytter på å rotere større deler av stallen.



Noe som bringer oss videre til neste aspekt, nemlig hvordan man skal forholde seg til prisnivå kontra poenginnhenting. En skulle kanskje tro at det bare var å se på forrige sesong, følge litt med på pre-season, og ta inn de spillerne som forventes å hente inn flest mulig poeng per million. Vel, det er et godt utgangspunkt, men i mange tilfeller kan det være mer effektivt å planlegge rotasjoner – formspillere og kapteinsemner bør man tross alt også få plass til. Det får man sjelden hvis man kun går etter poengeffektivitet kontra kostnad.



Uansett hvilken formasjon man planlegger å bruke, så må man like fullt kjøpe to keepere, fem forsvarere, fem midtbanespillere og tre spisser. Noen velger å kjøpe én råbillig keeper og én svinedyr, der førstnevnte kan vokte buret ut sesongen. Det kan være fristende, siden det er såpass enkelt, men ved å kjøpe to relativt billige keepere, som spiller for defensive lag (eller har en tendens til å gjøre mange feberredninger), så kan man ofte rotere utifra hvilke lag de møter og ende opp med en større totalsum enn det stjernekeeperne gjør alene. Den samme logikken gjelder i alle ledd. Selv om sannsynligheten er stor for at dyre vingbacker i snitt ender opp med en høyere totalskår, kan det likevel være økonomisk lurt å ta en titt på rimelige forsvarstravere fra mindre spektakulære klubber. Kanskje ender du opp med en 3-5-3-formasjon, og fem jevnt over gode forsvarsspillere som også tar en dødball i ny og ne (eller er giftige på hodet) og klarer å rotere disse inn på riktig tidspunkt. Mer tidkrevende, ja, men slike snarveier kan føre til at du får råd til akkurat den spilleren du vil ha et annet sted på laget. Det kan utgjøre forskjellen mellom å ha Harry Kane eller Pierre-Emerick Aubameyang på topp.

Vil Harry Kane spille for Tottenham eller Manchester City i år? (Image credit: Chloe Knott - Danehouse/Getty Images)

Spillteori og standardlaget

Statistikk, tall og spillteori har blitt en større del av spillet i de senere år, simpelthen fordi det i økende grad er flere som tar FPL på blodig alvor. For de aller fleste er verdensrankingen langt utenfor rekkevidde, og det holder i lange baner å knive om topplasseringen i bedriftsligaen eller i kompisgjengen. I begge tilfeller kan det likevel lønne seg å følge litt med på hva andre gjør med sine lag.



Selv om du mener at valgene dine er bedre enn andres, så bør det likevel ringe noen alarmbjeller hvis laget ditt er fullstendig unikt. Med over seks millioner spillere, så er det umulig å unngå en viss kollektiv kunnskapsmasse. Leser man seg litt opp på nett begynner det ofte å danne seg et «standardlag» i dagene før sesongstart, basert på kunnskap spillere har opparbeidet seg og diskutert seg frem til i ukene før 14. august. Hvis du henger litt på /r/FantasyPL på Reddit bør det ikke være spesielt vanskelig å finne frem til de mest populære startlagene.



Vi sier ikke at du bør følge disse forslagene slavisk, men det er en grunn til at veldig mange FPL-spillere går for mange av de samme lagene, særlig de som er mest aktive på diskusjonsfora på nett. Dette er gjerne folk som har spilt i årevis, og er kloke av skade når de velger å droppe spillere som kanskje har en høy status blant fans generelt, men som har dårlig underliggende tall i FPL. Husk at det finnes et enormt antall ekstremt gode spillere som knapt tilegner seg poeng i FPL. Det hjelper lite å være bindeleddet mellom forsvaret og midtbanen når man aldri gjør en assist, for eksempel.



I tillegg må man klare å tenke litt spillteoretisk for å kunne klare å hevde seg i toppen. Suksess ender sjelden opp hos spillere som kun tenker på sitt eget lag. Man må gjøre unike trekk for å klatre til topps, men hvis man hele tiden satser på usikre kort, i håp om at det skal bli hat-trick og jubelscener som ingen andre kan glede seg over, så kan vi garantere at du blir skuffet. Spill som en garvet pokerspiller, ikke som en hodeløs gambler. Det er i mange små fordeler over lang tid man henter mest. Velg dine kamper og kjepphester med omhu.



Følg med på lagene i ligaen din. Se etter svakheter. Det er ikke sikkert det skal mer til enn noen små flikk for å få overtaket. Har Chelsea plutselig en rekke uker med enkle kamper kan det være lurt å spare opp et par bytter og få inn en nøkkelspiller eller to, kanskje særlig om rivalene som ligger foran deg holder med West Ham, Arsenal eller Tottenham.



Noe man også kan velge å forholde seg til er forandringer i spillerpriser. FPL har ikke en statisk økonomi, prisene på spillerne forandrer seg utifra forholdstallet mellom antall FPL-spillere som kjøper en spiller kontra antall FPL-spillere som selger en spiller. Det vil i praksis si at man kan tjene penger på å kjøpe billig og kjøpe dyrt – og potensielt få råd til et lag med høyere verdi, og dermed teoretisk bedre spillere, på sikt. Er man en skikkelig spekulant i starten av sesongen, og kjøper og selger utifra tendenser i markedet (FPLStatistics har full oversikt over hvilke spillere som stiger og synker i pris ), kan man ende opp med flerfoldige millioner ekstra å bruke på spillere i slutten av sesongen, men hvor lurt er det egentlig?



Hvis man vil følge med på markedet må man ha tunga rett i munnen. Det er alltid fristende å gamble på en ny spiller i Premier League man har troen på, og man får faktisk et ekstra insentiv til å hanke inn disse i at det antageligvis er få eiere av ferske og upopulære spillere. Med lav eierprosent er det høyere sannsynlighet for at prisforandringer skjer raskere, og i positiv retning (flere kjøper enn selger). Samtidig kan man ende opp med å bomme fullstendig på gamblingen, og sitte igjen med en billig spiller som det er vanskelig å få byttet ut med hel ved.



Samtidig er ikke dette helt og holdent basert på spillernes meritter. Siden FPL er et sosialt spill, der deltakerne kommuniserer med hverandre, kan mang en spiller hausses opp, og stige flere hundre tusen i verdi, før virkeligheten setter inn, og folk skjønner det hele var for godt til å være sant. Slike bølger av popularitet kan det være verdt å kaste seg på, selv om man ikke har noe tro på spillerens evner til å hente poeng.



Så, spill gjerne hasard på markedet, men hvis du velger å gå for denne løsningen, vær forberedt på å sitte oppe til langt på natt for å få med deg prisforandringer. Oppdateringene i pris inntreffer mellom 02:00 og 03:00. Hver natt.

Heung-Min Son hadde en strålende fjorsesong, men prisen kan bli vanskelig å svelge om Harry Kane forsvinner (Image credit: BEN STANSALL/AFP via Getty Images)

Statistikk og nerding for de viderekomne

Hvis man virkelig vil gjøre et dypdykk finnes det en enorm mengde stoff å forholde seg til. Statistikk har blitt allemannseie i FPL, og nettsider som presenterer og analyserer underliggende tall har dukket opp i endeløse mengder. Mange snakker om konsepter som xG (expected goals), ICT Index (en samlet vurdering av en rekke underliggende tall), antall mål per minutt spilt, heatmaps og mye (mye!) mer.



/r/fantasyPL på Reddit er en fin inngangsport til lefling med statistikk, og her finner man ofte lenker til nettsteder som går mer inngående til verks, der mange til og med tar seg betalt for arbeidet. Hvor mye man får ut av det kan kanskje diskuteres. Hvis en har sansen for tall, matematikk og statistikk klarer man gjerne å komme til ganske gode konklusjoner på egen hånd (gitt at man har tilgang til rådata), og det er mange andre aspekter man bør ha stålkontroll på før man begynner å lage sine egne regneark.



Et av disse første stegene mot mer avansert taktikk er oversikt over kampprogrammet. Har man et lag med en god blanding av stjernespillere på topplag, og spillere som er gode innenfor egne rammer (spillende mot dårligere eller jevngod motstand), så bør man legge en liten plan over hvilke bytter som lønner seg på sikt. Har West Ham plutselig fem enkle kamper på rad bør man kanskje få på plass Cresswell og Antonio (gitt at sistnevnte fortsetter formen fra i fjor), for eksempel.



En stor diskusjon innad i FPL-miljøet er hvorvidt man bør fokusere mest på formen til spillerne eller motstanderne de møter. «Form over fixtures», eller omvendt. Sannheten er nok at man bør holde et øye med begge deler, og prøve ikke å se seg blind på verken det ene eller det andre.

Det dyre stjernegalleriet, og det vanskelige kapteinsvalget

Harry Kane, 12,0 (Tottenham Hotspur) – Det er vanskelig å unngå fristelsen. Kane er den beste angriperen i Premier League, og har nå en dypere posisjon i banen som har ført til flere assists, i tillegg til en bråte mål. Hvis han går til Manchester City kan potensialet være enda større. Har en tendens til å starte tregt.



Mohamed Salah, 12,5 (Liverpool) – Liverpool sleit i andre halvdel av forrige sesong, men likevel satt Salah igjen med en sluttsum på 231 poeng (nest beste av midtbanespillerne i FPL.) I et skadefritt LFC kan Salah finne på å druse inn fire-fem mål i løpet av bare et par kamper, og er dermed et prima kapteinsemne.



Kevin De Bruyne, 12,0 (Manchester City) – Premier Leagues beste spiller? Ikke bare herjer han på midtbanen i virkeligheten, men poengene har en tendens til å tiltrekkes den belgiske midtbanespilleren. Sanker inn jevnt og trutt, men kan også finne på å være helt villbass foran nettmaskene. Usikker til start i første serierunde.



Andrew Robertson, 7,0 (Liverpool) – En av de mest aggressive vingbackene i FPL, og har også en poengstatistikk deretter. Kommer seg høyt på banen, legger til rette for en god håndfull mål per sesong, putter et og annet mål, og spiller for et lag som ofte holder nullen. Usikker til start i første serierunde.



Trent Alexander-Arnold, 7,5 (Liverpool) – Vingback-makkeren til Robertson som i tidligere sesonger har hatt et enda høyere potensiale. I 2019/2020-sesongen var han god for 4 mål, 15 assists og 24 bonuspoeng. Det er galskap til å være forsvarsspiller.



Bruno Fernandes, 12,0 (Manchester United) – Mannen store deler av dagens Manchester United-angrep er bygget rundt. Sikker som banken, og står for en enorm mengde straffemål og dødballtakninger. Kan få en oppsving med Jadon Sancho ved sin side.

Mohamed Salah er tradisjonelt sett et av de sikreste kapteinsvalgene i FPL (Image credit: Michael Regan/Getty Images)

Rimelige spillere man bør holde et øye med

Skal man få plass til de store poengsankerne må man ta til takke med en del billigere spillere som ofte må slite benken. Dette frigjør midler til de store kanonene som skal sanke inn størstedelen av poengene dine. Under får du et knippe potensielle godbiter som både kan fungere som en vei til større lommebok, men som også kan finne på å få et poeng eller to (særlig i tilfellene Tsimikas og Toney.)

Wesley Fofana, 4,5 (Leicester)

Konstantinos Tsimikas, 4,0 (Liverpool)

Raphael Dias Belloli, 6,5 (Leeds)

Ivan Toney, 6,5 (Brentford)

Josh Brownhill, 4,5 (Burnley)

Billy Gilmour, 4,5 (Norwich)

Joël Veltman, 4,5 (Brighton)

Luke Ayling, 4,5 (Leeds)

Yves Bissouma, 4,5 (Brighton)

Ben Foster, 4,5 (Watford)

Robert Sánchez, 4,5 (Brighton)

Angus Gunn, 4,5 (Norwich)

Vicente Guaita, 4,5 (Crystal Palace)

Ben White, 4,5 (Arsenal)



Tips til inneværende serierunde

Vår kaptein i andre serierunde

Vår kaptein i andre serierunde er Mohamed Salah. Vi har både Bruno Fernandes og Liverpool-midtbanespilleren på laget, og begge spiller mot antatt enkel motstand (henholdsvis Burnley og Southampton). Manchester United hadde riktignok en noe lavere xG mot Leeds enn Liverpool hadde mot Norwich i forrige uke, og banket likevel inn drøssevis av mål. Bruno ser virkelig ut til å være i form for tiden, så selv om bookmakerne foretrekker Salah er Bruno et vel så bra valg. Man kan i praksis gjøre et myntkast om det.

Vårt lag i andre serierunde

Vi har sittet stille i båten hele uken. Mange har kanskje latt seg friste av prisstigningene til Pogba og Antonio, men vi har ennå til gode å se førstnevnte spille en hel kamp sammen med Sancho og sistnevnte har en skadehistorikk som gjør at vi mistenker at mannen består av Mariekjeks og billig trelim.



I tillegg har vi allerede Bamford, som strengt tatt har et bedre kampprogram i ukene som kommer. Man kunne argumentert for å få hanket inn Antonio til GW2 og GW3, og potensielt tjent noen slanter, men det optimale hadde vært å forutsett prisstigningen og hatt ham fra start. Akkurat nå innebærer trekket to bytter, og det er for mye for en potensiell inntjening på, realistisk sett, 0,1.



Vi har heller valgt å spare på byttet vårt, slik at vi eventuelt heller kan gjøre et dobbeltbytte før GW3.